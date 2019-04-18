2019-04-18T13:37:29+03:00
Общество

Песчаный карьер вместо поля с пшеницей: под Тюменью остановили самовольные раскопки

Ведутся проверки, но земле уже нанесен ущерб
Лидия Шумкова
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Спецтехника - бульдозеры, экскаваторы, самосвалы - успели повредить плодородный слой почвы. Фото Дениса ГаллямоваСпецтехника - бульдозеры, экскаваторы, самосвалы - успели повредить плодородный слой почвы. Фото Дениса Галлямова
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Между Тюменью и Тобольском сельскохозяйственные земли пытались превратить в песчаный карьер. Участок площадью 22 гектара, который находится в Ярковском районе рядом с селом Дубровное, предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Но в начале апреля туда без ведома собственника земли и без каких-либо разрешительных документов вдруг съехалась спецтехника. Машины начали снимать плодородный слой, чтобы добраться до недр с песком. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказал сам собственник участка - компания «ЗапСибНеруд».

По словам генерального директора Дениса Галлямова, известие о том, что на сельхозземле начались раскопки, он получил 9 апреля. На место сразу вызвали полицию и отправились сами. Действительно, на территории орудовали бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, а часть плодородного слоя уже была повреждена.

- Мы приобретали участок в прошлом году, чтобы вести личное подсобное хозяйство – выращивать какие-либо культуры самостоятельно или сдавая в аренду крестьянско-фермерским хозяйствам. Земля там востребована, территория рядом всегда засеивается и обрабатывается, - сообщил Денис Галлямов.

Но в декабре 2018 года компания узнала, что в границах участка действует лицензия на право пользования недрами.

Те, кто работал на месте, назвались подрядчиками, заказчик - совсем другая компания. Фото Дениса Галлямова

Те, кто работал на месте, назвались подрядчиками, заказчик - совсем другая компания. Фото Дениса Галлямова

- Чтобы проводить там работы по добыче, обладатель лицензии должен получить правоустанавливающие документы, в том числе разрешение собственника земельного участка, то есть нас, и осуществить перевод земли из категории сельхозземель в другую категорию. К нам за разрешением никто не обращался, а землю в другую категорию мы не переводили, - подчеркнул директор.

Как выяснилось на месте, работы начала проводить организация СУ-967. По словам тех, кто участвовал в раскопках, они лишь подрядчики, а отправила их сюда компания «Сибирьнеруд». Действительно ли это так, будут выяснять контролирующие и правоохранительные органы. Из-за случившегося собственники уже написали заявление в полицию и в ряд ведомств, среди которых областные управления Росреестра и Росприроднадзора, а также департамент недропользования и экологии Тюменской области.

- Те, кто вторгся на участок, грубо нарушили наши права как собственников земли и условия пользования лицензии на добычу полезных ископаемых. Самовольно сняв плодородный слой, они нанесли нам существенный вред. Теперь на земле необходимо проводить восстановительные работы, - возмущен Денис Галлямов.

В полиции факт обращения подтвердили, сообщив, что в настоящее время проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

На участок площадью 22 гектара спецтехника зашла без ведома собственника земли. Фото Дениса Галлямова

На участок площадью 22 гектара спецтехника зашла без ведома собственника земли. Фото Дениса Галлямова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Адвокат НО МКА «Константа» Александр Тишкин отметил, что собственнику не только был причинен материальный ущерб. Опасно то, что если бы владелец участка не узнал вовремя о том, что на его земле началась добыча полезных ископаемых, и не зафиксировал произошедшее, обратившись в соответствующие органы, это могло бы для него самого обернуться наказанием за нецелевое использование земель или принудительным изъятием земельного участка. Благо, в данном случае компания среагировала верно.

- Пока мы ожидаем результатов проверки со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Как только появиться первая информация будем согласовывать с доверителем способ защиты нарушенных прав, - прокомментировал Александр Тишкин.

Юрист констатировал, что собственнику теперь нужно проводить рекультивацию земли, а это существенные затраты, размер которых без экспертизы, либо проекта рекультивации не определить. Убытки собственник планирует взыскать с нарушителей.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Подобные ситуации случаются не часто, но, если произошло самовольное использование земельного участка, как в данном случае, необходимо действовать правильно. Александр Тишкин дал несколько советов:

1) сразу при обнаружении правонарушения необходимо обратиться в правоохранительные органы;

2) еще до приезда полиции нужно зафиксировать происходящее с помощью фото- и видеотехники, впрочем, тут прекрасно подойдет смартфон (снимать эффективнее всего номера автомобилей и другие опознавательные знаки, которые помогут установить принадлежность техники);

3) подать соответствующие заявления в контролирующие органы.

Под Тюменью незаконно добывали песок.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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