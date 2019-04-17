Тепло близко: в Тюмени властвует циклон, но это не надолго

Тюменскую область накрыл циклон. Прогнозы синоптиков сбылись - на смену теплой ясной погоде пришли холод, пронизывающий ветер и снег. Как долго продлится такая погода и закономерны ли подобные явления в апреле, выясняла «Комсомольская правда – Тюмень».

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Как отмечают эксперты из Гидрометцентра России, активная циклоническая деятельность, наблюдающаяся над территорией Урала и Сибири, обеспечила регионы обильными осадками в виде мокрого снега и дождя только на ближайшие дни.

Циклон пришел в Тюменскую область с севера. Фото с сайта Гидрометцентра России

Циклон спустился в Тюменскую область с севера. Из-за его влияния температурный фон в Тюмени и на Урале понижен. На этой территории он холоднее климатической нормы в среднем на 8-10 градусов. В большинстве областей даже в дневные часы столбики термометров не могут преодолеть нулевую отметку.

Прогноз аномалий средней температуры воздуха на Урале и в Сибири. Фото с сайта Гидрометцентра России

Тем не менее, уральский циклон уже сейчас испытывает натиск обширного антициклона, господствующего над Европейской Россией, поэтому он переместится восточнее. В четверг, 18 апреля, циклон, получив подпитку с юго-запада, углубляясь, переместится на Красноярский край. В итоге на большей части территории Урала и Сибири будет еще холодно, однако к выходным, начиная с севера температурный фон начнет повышаться.

Прогноз средней температуры воздуха на Урале и в Сибири с 17 по 26 апреля. Фото с сайта Гидрометцентра России

При этом стоит отметить, что по наблюдениям за период 1961-1990 годов средняя температура воздуха на Урале и Сибири в апреле составляет от -1.3 градусов ночью и до 9.2 градусов днем.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Еще наши предки подмечали - до 18 апреля морозы вполне закономерны. По народному календарю завтрашний день идет под именем Федула Ветреника. Именно он становится границей между холодами и весенним теплом. После Федула власть зимы уже утеряна на долгое время и приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Прогноз погоды в Тюмени на семь дней. Фото с сайта Гидрометцентра России

БЕЗОПАСНОСТИ РАДИ

Областное ГИБДД предупреждает тюменцев об осторожности на проезжей части. В пресс-службе инспекции рекомендуют предпринимать дополнительные меры безопасности в случае ухудшения погодных условий и усиления снегопада.

- В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует снижать скорость, а также учитывать состояние проезжей части. На мокрой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь увеличивается, - прокомментировали в пресс-службе.

Там особо подчеркнули, что может быть ухудшена видимость на загородных автодорогах, а ветер и снег могут негативно повлиять на безопасность пешеходов.