Ипотека и рынок недвижимости Тюмени: что прогнозируют эксперты в 2019 году

Тема покупки квартиры волнует сегодня многих тюменцев. Влияют на это растущие объемы строительства и постепенно снижающиеся процентные ставки по ипотеке. О том, стоит ли сейчас покупать жилье и как в 2019 году сложится ситуация на рынке недвижимости и ипотечного кредитования, «Комсомольской правде» рассказали эксперты отрасли.

- Как менялась ставка по ипотечным кредитам в последние месяцы? Как будет меняться ставка по ипотеке в ближайшие полгода? Как это скажется на выдаче ипотеки?

Ольга Скосырская, управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Тюмени

- Средняя ипотечная ставка увеличилась до 11% годовых. В будущем многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ. До конца года средняя ипотечная ставка едва ли станет выше 12% годовых. Кстати, эта величина ставки - своеобразный психологический барьер для потенциальных заемщиков. Если он будет превышен, то без господдержки субсидирования объемы выдачи ипотеки будут снижаться.

- Сколько было выдано ипотеки в Тюменской области в 2018 году, какой прогноз на 2019 год?

- Тюменская область по итогам 2018 года по-прежнему на четвертом месте по стране. 126 млрд рублей и прирост за год почти на 50%.

В первом квартале 2019 года тюменцы взяли жилищных займов на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Мы ожидаем, что при сохранении уровня ипотечных ставок объем выдачи жилищных кредитов останется на уровне 2018 года или даже превысит его на 10 - 15%. При снижении ставки возможно увеличение объемов выдачи на 20 - 25%.

- Каковы тенденции ипотечного рынка Тюменской области? Портрет типичного покупателя жилья в ипотеку сегодня - какой он?

- Тюменцы чаще берут ипотеку на вторичное жилье - доля таких сделок составляет 77% и за год может вырасти до 80 - 85%.

Разница между средней стоимостью квадратного метра первички и вторички незначительна. Однако готовые квартиры дорожали интенсивнее. Тенденция к росту стоимости жилья, несомненно, сохранится, поэтому не советую тянуть с покупкой, если есть острая потребность в решении квартирного вопроса.

Средний размер первоначального взноса в Тюмени вырос с 28% в 2017 году до 33% в начале 2019 года. Мы прогнозируем, что к декабрю он увеличится до 35%.

Тюменцы покупают более просторную и комфортную недвижимость - средняя площадь за год выросла с 42 кв. м до 51 кв. м. Поэтому, а также из-за роста цен на жилье за год вырос средний размер ипотеки - с 1,8 млн рублей до 2,2 млн рублей.

Мы ожидаем, что в 2019 году его сумма останется прежней или увеличится на 5 - 7% за счет увеличения цен на жилье.

Тюменские заемщики стали брать ипотеку на длительный срок, чтобы уменьшить размер ежемесячных выплат. Если в 2016 году средний срок кредита составлял 15 лет, то сейчас он увеличился до 20.

Женщины всё чаще берут решение квартирного вопроса на себя: их доля как заемщиков за последние два года выросла с 43% до 54%.

- Ставки у большинства ипотечных банков находятся примерно на одном и том же уровне, на что сейчас ориентируются заемщики?

- Кроме ставки, заемщикам важна скорость получения кредита. Это подтвердил успешный опыт Абсолют Банка по запуску цифровой ипотечной платформы.

Заявки на жилищный кредит теперь можно получить всего за 10 минут. Не нужно ходить в банк - заявка заводится риелторами или застройщиками у них в офисе, и клиент получает окончательное решение после осмотра квартиры.

Тюменская специфика - большое количество дистанционных сделок по ипотеке. Это неудивительно, ведь 75% объема ипотеки приходится на жителей ХМАО и ЯНАО.

Северяне приезжают на осмотр и сделку издалека, им крайне важно, чтобы все процессы шли быстро. Но далеко не все банки, работающие с кредитами на жилье, способны выйти на сделку в течение 1-2 дней.

Заемщики всё чаще интересуются займами на залоговое имущество, но пока их выдают лишь единичные банки. Между тем жилищные кредиты всё чаще используются при покупке недвижимости - доля таких сделок в Тюмени приблизилась к 70%.

В связи с этим, а также с увеличением доли вторички до 77% резко вырос спрос на сделки в формате «ипотека на ипотеку». Мы прогнозируем как минимум двукратное увеличение таких сделок в 2019 году.

- Что сейчас происходит с ценами на первичную и вторичную недвижимость в регионе и будут ли они в обозримом будущем расти?

Алиса Марандина, руководитель ипотечного направления компании «Этажи»

- Сейчас рынок недвижимости в Тюмени и в РФ стабильно растет.

В феврале 2019 года цена за квадрат выросла на 1,17% в сравнении с январем 2019-го, а по отношению к февралю 2018 года - на 10,1% и составила 65 561 руб./кв. м.

Динамика роста цен на вторичном рынке с января 2018

Росту цены на вторичном рынке, как и в 2018-м, способствуют стабильная экономическая ситуация в стране, снижение процента по ипотеке, малый, но уверенный рост предложения на вторичном рынке.

На первичном рынке Тюмени ситуация менее стабильна. По сравнению с январем 2019 года цена за квадратный метр увеличилась на 1,67%, а по сравнению с февралем 2018-го выросла на 8,55% и составила 61 992 руб./кв. м.

Динамика роста цен на рынке нового жилья с февраля 2018

До июля 2018 года цены находились примерно на одном и том же уровне, связано это было с ожиданиями изменений в ФЗ № 214 жилищного строительства, многие застройщики плохо понимали новые правила игры на рынке. Рост цен в период с июля по декабрь 2018-го был связан со снижением ипотечной ставки и государственным софинансированием многих соцпрограмм на приобретение нового жилья.

По прогнозу, в первое полугодие 2019 года цены на рынке нового и вторичного жилья будут расти, однако резких скачков не ожидается.

- В течение года есть определенная сезонность, которая влияет на стоимость жилья. Весна - это выгодное время для покупки недвижимости?

- По данным компании «Этажи», весной, с марта по конец апреля, число сделок с недвижимостью растет, рынок «оттаивает» после зимы. В мае идет спад из-за продолжительных выходных, после которого увеличивается количество продаж и покупок квартир. Так что весна подходит для покупки недвижимости как никакое другое время. Цена за квадратный метр растет, и откладывать покупку в долгий ящик, чтобы сэкономить, не стоит!

- Расскажите, подробнее об услугах ипотечного специалиста. Какие инструменты выгодного приобретения жилья вы можете предложить?

- Во-первых, это комплексное сопровождение. «Этажи» работают по принципу одного окна: специалисты по ипотеке и представители банков находятся в офисе компании. Не нужно никуда ездить. Если посчитать, то суммарно экономия времени составляет около 52 часов.

Во-вторых, специалист по ипотеке не просто помогает собрать пакет документов, но и анализирует все предложения банков и рассматривает оптимальные способы совершения сделки. Например, можно купить квартиру с ипотекой одного банка, более удобного по сделке, а потом рефинансировать кредит в другом на более выгодных условиях.

Еще одна важная задача решается с нашей помощью - одобрение банком заявки клиента. Банкам важна скорость получения заявки, они используют скоринговые системы, при которых полноценное и корректное заполнение анкеты, предварительное исключение ошибок в базах данных может дать нужный результат: клиенту - одобрение, а банку - благонадежного клиента.

И конечно мы предлагаем специальные условия от партнеров компании и скидки. Можно получить эксклюзивное предложение по ипотеке от банков-партнеров в виде скидки на ипотечную ставку.

- С каким финансовым механизмом приобретения недвижимости удобнее всего работать застройщикам и совпадает ли это с интересами покупателей квартир?

Дмитрий Антощенко, директор филиала компании «Талан» в Тюмени

- Наши специалисты готовы к любому удобному для клиента способу покупки недвижимости, будь то стопроцентная оплата, ипотека, рассрочка или обмен своей квартиры в зачет квартиры в новостройке. Кроме специалистов по продаже недвижимости, клиента в любой момент сможет проконсультировать ипотечный брокер, в данном случае у сотрудника всегда актуальная информация по всем процентным ставкам банков и специальным программам. Есть и специалист по реализации вторичной недвижимости, который быстро и квалифицированно окажет услугу обмена вторичного жилья на квартиру в новостройке, самостоятельно проведет оценку и оформит все документы. Специалист по регистрации также сопровождает сделку клиента, начиная от консультирования и подготовки необходимых документов и заканчивая проведением электронной регистрации в офисе застройщика с дальнейшим отслеживанием статуса по договору долевого участия в Росреестре. Наша задача - сделать покупку недвижимости комфортной прежде всего для клиента.

- Какие решения застройщики предлагают покупателям жилья, которым не хватает денег на покупку квартиры?

- Если всей суммы на покупку квартиры нет, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой с первоначальным взносом от 50%. Наши клиенты уже оценили ее плюсы, так как не нужно выплачивать проценты, страховку или собирать большой пакет документов. Для получения рассрочки понадобится только паспорт, также клиент может рассчитываться с опережением графика, при этом никаких заявлений писать не придется. Кроме рассрочки, можно воспользоваться ипотекой, у нас есть аккредитация от всех ведущих банков и партнерские преференции по ставкам.

- Почему стоит купить квартиру именно в новостройке, ведь так много предложений на рынке вторичного жилья?

- С каждым годом технологии строительства совершенствуются, появляются очень современные проекты. «Талан» строит целый квартал, в котором есть все необходимое для комфортной жизни, а еще развитая инфраструктура, улучшенные планировки, дизайнерские холлы, авторское благоустройство, умные решения - в таких домах, безусловно, хочется жить здесь и сейчас. Приобретая квартиру в новостройке, стоит учитывать, что в новых домах жилье намного ликвиднее. Кроме того, вы будете уверены, что являетесь первым и единственным собственником. Также в новостройках у покупателя есть выбор - подъезда, этажа, планировки и даже вида из окна, чего не скажешь о вторичной недвижимости.

- Ваш совет, как можно сэкономить на приобретении квартиры (если не говорить о процентах по ипотеке и т. п.)? Может быть, это квартиры на первых этажах, покупка квартиры с отделкой, еще что-то?

- На стоимость жилья в новостройке влияет стадия строительства. И если покупатель имеет возможность подождать, пока строится дом, у него есть возможность купить квартиру очень выгодно на начальной стадии строительства. Кроме того, имеет значение, на каком этаже будет выбрана квартира.