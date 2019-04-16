Тюмень очистят от незаконных гаражей

Гаражи в России пока находятся вне правового поля. Обилие названий у них, отсутствие у некоторых владельцев документов на собственность, самовольно установленные объекты – все это вносит сумятицу в «гаражную» сферу. Однако решение уже на подходе - российские власти прорабатывают закон о «гаражной амнистии». Коснется он, безусловно, и тюменских реалий. «Комсомолка» выяснила, какова ситуация с гаражами в Тюмени и как закон поможет решить существующие проблемы.

ГАРАЖНАЯ ЖИЗНЬ В ТЮМЕНИ

В городе сегодня, по данным администрации, официально насчитывается 345 гаражных кооперативов. А сколько всего владельцев такой недвижимости в Тюмени, и тем более в области, никто считать не берется. С одной стороны, те объекты, что были поставлены на кадастровый учет, оформлялись под разными понятиями – соседние объекты в одном кооперативе могут быть «индивидуальным гаражом», «помещением гаражного типа» или вообще «зданием, сооружением». А с другой стороны, владельцы неоформленных гаражей могут жить в другом регионе, или гараж уже давно превратился в бесхозяйное имущество. При этом к местным органам власти владельцы гаражей и председатели гаражных кооперативов, в основном, обращаются за продлением договоров аренды на земельные участки под имеющимися гаражами. Ну а тот, кто хотел бы стать полноправным владельцем своего гаража, столкнувшись с неразберихой в законодательстве, ждет, когда ситуация разрешится. Пока же на основе только членской книжки ни продать, ни подарить недвижимое имущество, ни оформить доверенность на него человек не может.

Кроме того, всегда есть шанс, что тот или иной гаражный кооператив попадет под снос из-за строительства дороги или комплексной застройки территории. В таких случаях законным собственникам гаражей могут возместить ущерб от потери имущества, а вот остальным придется вступать в судебные тяжбы.

БОРЬБА С «ВРЕМЯНКАМИ»

Другая сторона «гаражной проблемы» - самовольно установленные гаражи. Территориальные органы власти – управы по административным округам города - ведут постоянную работу по выявлению и сносу самовольно установленных металлических гаражей, контейнеров, а также погребов. Последние уже несколько лет сносят при капитальных ремонтах дворов. Но и гаражей, и погребов по-прежнему немало.

По статистике, на 1 января 2019 года только в Тюмени насчитывается 1233 самовольно установленных гаражей и контейнеров. Это те, что выявили специалисты управ. С начала года из них удалось демонтировать 34 объекта. Для сравнения: в 2018 году временных гаражей в городе было 2187 и за год власти демонтировали 1214 объектов. Самый «гаражный» округ в городе – Калининский – там более 900 самовольно установленных объектов.

Как сообщили в администрации, при обнаружении незаконного объекта сотрудники управ ищут владельца, за тем, чтобы он сам демонтировал самострой. Если же хозяина не нашли или тот отказался добровольно сносить гараж, управы подают иск в суд. Например, в прошлом году принудительно по решению суда снесли 50 гаражей. Делается все это, чтобы очистить архитектурный облик города от непривлекательных объектов и создать комфортные и безопасные условия для жизни горожан.

ГЛАЗАМИ ЗАКОНА

Известно, что законопроект планируют внести на рассмотрение Правительства РФ уже в мае 2019 года, а в силу он вступит к 2020 году. В региональном управлении Росреестра рассказали, что законопроект уточнит понятия гаражей, способы приобретения и оформления их в собственность. Например, определение получат такие понятия, как «индивидуальный гараж», «многоэтажный гараж», «коллективный гараж», «гаражный бокс», «некапитальный гараж», «гаражный кооператив». Причем последний вариант будет равнозначным с «гаражным потребительским кооперативом» и «гаражно-строительным кооперативом».

Но главное даже не это. Прежде всего, «гаражная амнистия» утвердит единый механизм, по которому люди смогут законным образом получить земельные участки, сейчас находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Если, конечно, гаражи на них были построены до введения в действие Градостроительного кодекса и не являются самовольно установленными временными объектами. В том числе более четким станет и перечень документов, необходимых для приобретения земельных участков под гаражами. Сейчас, например, для оформления в собственность гаража недостаточно членской книжки гаражного кооператива, полученной в далекие 1960-1970-е годы.

Законодатели уверены, регулирование этих и других правовых вопросов облегчит населению процесс узаконивания гаража. Иными словами, нововведения позволят гражданам, не имеющим документы на гараж, оформить его в собственность и поставить на кадастровый учет участок под ним.

А такие металлические гаражи, скорее всего, ждет демонтажФото: Татьяна Коркина

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Голоус, руководитель Центра поддержки, управления, обслуживания садоводческих, огороднических обществ и гаражных кооперативов, отметил, что гаражная проблема, действительно, назрела. Прежде всего, в том плане, что в кооперативах одни гаражи простаивают заброшенными и становятся местом сбора маргинальных слоев населения, а другие превращаются в объекты предпринимательской деятельности. По факту и те, и другие используются не по назначению.

- Например, в центре города по улице Советской у нас есть гаражный кооператив. Так там чего только нет – и ремонт ноутбуков, компьютеров, и шиномонтажные мастерские. Но ведь это вообще-то гаражный кооператив и использоваться он может только под гаражи, - прокомментировал Андрей Голоус. – А неиспользуемые гаражи? Они ведь могут быть местом для сбора различных криминальных элементов, в том числе террористов, экстремистов. Это угроза нашей безопасности.

Он также подчеркнул, что в гаражных кооперативах есть такие хозяева, кому эта недвижимость стала не нужна, но и продать ее человек не может, потому что соответствующих документов нет. Упрощение порядка оформления в собственность однозначно снимет часть проблем. Сразу решить все вопросы обсуждаемый законопроект, конечно, не сможет, хотя даст задел на будущее, отрегулировав моменты с собственниками и целевым назначением земельных участков.

Нелестно отозвался Андрей Голоус и о гаражах с погребами, которые находятся рядом с многоквартирными домами. Мало того, что они стоят на общедомовой собственности и принадлежат лишь отдельным жильцам, так эти объекты еще и портят вид двора, хотя вместо них могли бы быть детская площадка или парк. В качестве примера эксперт привел бульвар Чукмалдина по улице 30 лет Победы. Несколько лет назад там располагались гаражи и погреба жителей местных домов. Ни о какой эстетике речи не шло. Сейчас же бульвар украшает город и радует взор тюменцев.