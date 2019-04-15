Один из боевиков, убитых в Тюмени, родился и вырос в Сибири

Страшно представить последствия, если бы экстремисты в Тюмени реализовали свои кровавые планы, возникшие в их исковерканном сознании. Об этом заявил член Президиума Генсовета партии, депутат Государственной Думы Иван Квитка. Он добавил, что один из преступников родился и вырос в Тюмени, а затем попал под влияние экстремистов.

- Сегодня Интернет является одним из инструментов вербовки боевиков, там проще всего воздействовать на психику молодого человека, войти в доверие, не вызывая никаких подозрений. Родители должны быть максимально внимательны к своим детям, к их общению в соцсетях, чтобы предотвратить любую возможность пагубного контакта с экстремистами, - прокомментировал он.

Парламентарий подчеркнул, что сотрудники спецслужб и силовые структуры сделали все, чтобы никто из мирных жителей не пострадал. Теракт, который готовили приверженцы запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, удалось предотвратить.

- Боевики жили рядом с нами, их целью был взрыв общественного спокойствия и нарушение мирной жизни горожан. Страшно представить, если бы экстремисты реализовали свои кровавые планы, возникшие в их исковерканном сознании. Этот случай - один из ярких примеров, который говорит о том, как близка может быть опасность. И как важна при этом бдительность граждан и своевременные действия компетентных органов, - подчеркнул он.

В ТИХОМ ОМУТЕ…

В ночь с 12 на 13 апреля в Тюмени был введен режим КТО. Несколько улиц в районе Маяка были оцеплены, а целью спецподразделений стал дом по улице Амурской, 118. Именно там, по сведениям правоохранительных органов, обосновались террористы. В ходе операции боевики оказали сопротивление и были убиты. При осмотре дома были обнаружены оружие, боеприпасы, экстремистская религиозная литература.

Владелец дома вел довольно активный и здоровый образ жизни. Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

Известно, что одним из жильцов дома по улице Амурской, 118, в котором засели боевики, может быть Тимур Иналов (в соцсетях он назвал себя Эмиссар Медов и Тимур Медов). Он выставил объявление о продаже дома 8 апреля 2019 года на сайте «Авито». В объявлении говорится, что дом в собственности и продается срочно. При этом владелец готов рассмотреть вариант обмена на авто.

Тот же Тимур с 10 апреля 2018 года продал через сервис плазменный резак, колеса на автомобиль «Ниссан», бетономешалку, два мотоцикла и другие вещи. Он также отдал в добрые руки кота-сфинкса. Возможно, молодой человек готовился к отъезду. Несколько лет назад у него умер отец, еще раньше мать.

Тюменцы, живущие по соседству, говорят, что в доме номер 118 вели себя тихо, внимания к себе не привлекали. Тимур Иналов, по словам жителей ближайших домов, вел довольно активный и здоровый образ жизни, шумных тусовок не устраивал. Гости у него бывали, но вели себя тоже тихо. Впрочем, видели Тимура соседи редко:

- Не сказать, чтобы он прям постоянно жил здесь. Например, каждое утро зимой убирал снег, или стабильно утром уходил на работу, а вечером приходил, - говорят теперь соседи.

ОКАЗАЛСЯ ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

В Духовном управлении мусульман Тюменской области отметили, что Тимур Иналов не посещал ни одну из тюменских мечетей. У имамов региона не было о нем никакой информации.

Там подчеркнули, что в молодежной среде мусульманское сообщество проводит большую просветительскую работу по профилактике экстремизма. По словам советника муфтия по связям со СМИ и общественностью Динара Нафикова, организуются учебные курсы для имамов Тюменской области, действует информационно-просветительский сайт «Аль-хакк», выпускается газета «Хикмет», проводятся встречи со школьниками, студентами вузов и ссузов. Одновременно Ассоциация мусульманской молодежи «Хиляль» проводит круглые столы, семинары, вебинары.

Дом после проведенной силовиками операции. Фото Управления СКР по Тюменской области

Вместе с тем, часть молодежи все равно остается вне поля зрения просветителей. Так получилось и с Тимуром. Чтобы подобных событий не повторилось, и власть, и духовенство уверены, что действовать нужно вместе.

- Современный мир диктует свои правила возникновения угроз безопасности. Уверен, что только совместными усилиями общества, власти и силовых структур можно эффективно им противостоять, - выразил общее мнение Иван Квитка.

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