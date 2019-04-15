2019-04-15T14:00:07+03:00
Происшествия

Один из боевиков, убитых в Тюмени, родился и вырос в Сибири

Парень не ходил в мечеть
Лидия Шумкова
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В доме, кроме оружия, боеприпасов, была обнаружена экстремистская религиозная литератураВ доме, кроме оружия, боеприпасов, была обнаружена экстремистская религиозная литератураФото: Кира Санникова
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Страшно представить последствия, если бы экстремисты в Тюмени реализовали свои кровавые планы, возникшие в их исковерканном сознании. Об этом заявил член Президиума Генсовета партии, депутат Государственной Думы Иван Квитка. Он добавил, что один из преступников родился и вырос в Тюмени, а затем попал под влияние экстремистов.

- Сегодня Интернет является одним из инструментов вербовки боевиков, там проще всего воздействовать на психику молодого человека, войти в доверие, не вызывая никаких подозрений. Родители должны быть максимально внимательны к своим детям, к их общению в соцсетях, чтобы предотвратить любую возможность пагубного контакта с экстремистами, - прокомментировал он.

Парламентарий подчеркнул, что сотрудники спецслужб и силовые структуры сделали все, чтобы никто из мирных жителей не пострадал. Теракт, который готовили приверженцы запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, удалось предотвратить.

- Боевики жили рядом с нами, их целью был взрыв общественного спокойствия и нарушение мирной жизни горожан. Страшно представить, если бы экстремисты реализовали свои кровавые планы, возникшие в их исковерканном сознании. Этот случай - один из ярких примеров, который говорит о том, как близка может быть опасность. И как важна при этом бдительность граждан и своевременные действия компетентных органов, - подчеркнул он.

В ТИХОМ ОМУТЕ…

В ночь с 12 на 13 апреля в Тюмени был введен режим КТО. Несколько улиц в районе Маяка были оцеплены, а целью спецподразделений стал дом по улице Амурской, 118. Именно там, по сведениям правоохранительных органов, обосновались террористы. В ходе операции боевики оказали сопротивление и были убиты. При осмотре дома были обнаружены оружие, боеприпасы, экстремистская религиозная литература.

Владелец дома вел довольно активный и здоровый образ жизни. Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

Владелец дома вел довольно активный и здоровый образ жизни. Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

Известно, что одним из жильцов дома по улице Амурской, 118, в котором засели боевики, может быть Тимур Иналов (в соцсетях он назвал себя Эмиссар Медов и Тимур Медов). Он выставил объявление о продаже дома 8 апреля 2019 года на сайте «Авито». В объявлении говорится, что дом в собственности и продается срочно. При этом владелец готов рассмотреть вариант обмена на авто.

Тот же Тимур с 10 апреля 2018 года продал через сервис плазменный резак, колеса на автомобиль «Ниссан», бетономешалку, два мотоцикла и другие вещи. Он также отдал в добрые руки кота-сфинкса. Возможно, молодой человек готовился к отъезду. Несколько лет назад у него умер отец, еще раньше мать.

Тюменцы, живущие по соседству, говорят, что в доме номер 118 вели себя тихо, внимания к себе не привлекали. Тимур Иналов, по словам жителей ближайших домов, вел довольно активный и здоровый образ жизни, шумных тусовок не устраивал. Гости у него бывали, но вели себя тоже тихо. Впрочем, видели Тимура соседи редко:

- Не сказать, чтобы он прям постоянно жил здесь. Например, каждое утро зимой убирал снег, или стабильно утром уходил на работу, а вечером приходил, - говорят теперь соседи.

ОКАЗАЛСЯ ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

В Духовном управлении мусульман Тюменской области отметили, что Тимур Иналов не посещал ни одну из тюменских мечетей. У имамов региона не было о нем никакой информации.

Там подчеркнули, что в молодежной среде мусульманское сообщество проводит большую просветительскую работу по профилактике экстремизма. По словам советника муфтия по связям со СМИ и общественностью Динара Нафикова, организуются учебные курсы для имамов Тюменской области, действует информационно-просветительский сайт «Аль-хакк», выпускается газета «Хикмет», проводятся встречи со школьниками, студентами вузов и ссузов. Одновременно Ассоциация мусульманской молодежи «Хиляль» проводит круглые столы, семинары, вебинары.

Дом после проведенной силовиками операции. Фото Управления СКР по Тюменской области

Дом после проведенной силовиками операции. Фото Управления СКР по Тюменской области

Вместе с тем, часть молодежи все равно остается вне поля зрения просветителей. Так получилось и с Тимуром. Чтобы подобных событий не повторилось, и власть, и духовенство уверены, что действовать нужно вместе.

- Современный мир диктует свои правила возникновения угроз безопасности. Уверен, что только совместными усилиями общества, власти и силовых структур можно эффективно им противостоять, - выразил общее мнение Иван Квитка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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