В Тюмени завершился региональный этап Национального лесного форума

Региональный этап Национального лесного форума, который проходил сегодня, 12 апреля, в Тюмени, завершил работу. В течение дня эксперты отрасли обсуждали актуальные проблемы, существующие в отрасли, и размышляли, как можно решить ситуацию. Все предложения, прозвучавшие в ходе работы тематических площадок, были записаны. В дальнейшем они найдут продолжение в итоговых документах, а наиболее жизнеспособные будут озвучены во время подведения итогов в конце года в Москве.

- Те вопросы, которые поднимались сегодня, должны найти свое отражение в тех результирующих документах, которые мы будем формировать по итогам всего форума, - подтвердил участникам председатель Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, который модерировал пленарное заседание, завершающее форум.

В этой заключительной части модераторы четырех тематических площадок, которые работали одновременно и были посвящены различным аспектам отрасли, озвучили некоторые идеи, которые звучали во время дискуссий. Так, например, модератор площадки «Лесное законодательство в действии» Валентина Пивненко, депутат Госдумы отметила, что людей в законодательном плане волнуют вопросы государственно-частного партнерства, например, сбои в системе ЛесГИС, проблемы с наложением друг на друга границ леса с населенными пунктами от которых страдают, например, девелоперы, а также строительство лесовозных дорог и ряд других проблем, которые можно решить только на законодательном уровне. Модератор секции «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании» назвал среди прочих проблем трудности со страхованием отрасли. Кстати, на пленарном заседании от имени бизнесменов выступил Эдуард Абдуллин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Он высказал предложение, которое поможет стимулировать инвесторов заходить с проектами в лесную отрасль. Заключается оно в компенсации предпринимателям затрат на транспортировку сырья и продуктов деревопереработки до границы. Это связано с тем, что многие регионы, богатые природными ресурсами, находятся далеко от потенциальных рынков сбыта, поэтому затраты на транспортировку огромны.

Помимо подведения итогов в рамках форума состоялось награждение лауреатов премии «Русский лес» в Тюменской области. Премия была учреждена Национальной ассоциацией лесопромышленников «Русский лес» для привлечения внимания общественности и участников отрасли к вопросам экологической, социальной, корпоративной ответственности лесопользования.

Также на форуме был объявлен старт конкурса «Крылья Заповедной России». Это первый конкурс проектов в поддержку комплексного устойчивого развития заповедников и национальных парков, он направлен на развитие экологического туризма, безопасного для природы.