Куда обратиться тюменцам, чтобы подготовить «железного» друга к велосезону- 2019

Один из признаков устоявшейся теплой весенней погоды – очереди на шиномонтаж. Активная смена зимних колес на летние шины среди автомобилистов Тюмени традиционно приходится на апрель-май. Вместе с тем, популярность сервисных услуг возрастает в этот период не только среди владельцев четырёхколёсного транспорта, но и велосипедистов. Какие профилактические процедуры перед началом сезона стоит провести в материале «Комсомольской правды-Тюмень».

ТО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

Какой и любой спортивный агрегат, предполагающий передвижение человека на скорости, велосипед требует определенного ухода. По мнению специалистов, техническим обслуживанием велосипеда, особенно если его долгое время не использовали, пренебрегать не стоит.

Так, после межсезонья необходимо смазать все основные агрегаты велосипеда - цепь, втулки, проверить как работают переключатели скоростей. Часто после зимы тросики, отвечающие за эти функции, ржавеют. Они окисляются и начинают работать не корректно.

Перед ТО велосипед, как и автомобиль, следует помытьФото: Кира Санникова

После низких температур, особенно, если велосипед хранили на балконе или другом неотапливаемом помещение, стоит проверить и колеса, в частности давление в них. Отрегулировать необходимо и тормоза.

- Опять же нужно понимать, как эксплуатируется велосипед. Если агрессивно, то во втулки, конечно, стоит залезть, проверить подшипники и прочее, смазать все детали. Если человек катается «лайтово», пару раз в неделю по городу, то один раз за год туда можно заглядывать и этого достаточно, - поясняет механик проката велосипедов и сноубордов «Енот» Валерий Григорьев.

Техническим обслуживанием велосипеда пренебрегать не стоит. Фото //vk.com/freeride72

Молодой человек подчеркнул, что перед ТО велосипед, как и автомобиль, следует помыть. Смазывать запылившиеся и грязные детали не имеет смысла. Стандартное ТО двухколесного друга включает в себя - чистку и смазку трансмиссии, настройку тормозов и системы переключения передач, подкачку колес.

ПОЧЕМ

Средняя стоимость услуг по городу колеблется от 1000 до 2000 рублей. Здесь уже все зависит от состояния конкретного велосипеда. Одним, к примеру, не нужен комплекс, а только конкретные виды работ. Другим, наоборот, дополнительные услуги в виде устранения «восьмерки» на колесах или регулировки вилки. В стандартное ТО это не входит.

Так, в сети магазинов спортивного инвентаря FreeRide, полное ТО велосипеда обойдется в 2200 рублей. В комплекс работ входит переборка обеих втулок, каретки, рулевой колонки, чистка всей трансмиссии, чистка переключателей, а также замена и снятие проблемных деталей, если это требуется.

Фото vk.com/freeride72

Обычное предсезонное ТО (после хранения в зимний период) стоит 770 рублей. В него входит настройка переключателей и тормозов, а также мойка и смазка цепи, пояснили представители компании.

В прокатной мастерской Ballistic цены на полную «переборку» велосипеда начинаются от 1500 рублей. В стоимость входит мойка и проработка всех узлов - рулевой, системы переключения передач, каретки, втулки. В рамках ТО мастера также выполнят протяжку спиц, настроят тормоза и обработают смазывающими жидкостями необходимые детали.

ТО досок, как правило, заключается в промывании подшипников. Фото vk.com/tmnsnow

Кстати, в этой же мастерской тюменцы могут подготовить к весенне-летнему сезону свои скейтборды. ТО досок, как правило, заключается в промывании подшипников, замены «убитых» на новые и промазыванию специальными жидкостями бушингов.

Фото vk.com/tmnsnow

ГДЕ

На сегодняшний день в Тюмени насчитывается более 20 прокатов велосипедов. Теоретически, в любом из них владелец велосипеда можно рассчитывать на элементарную помощь в подкачке колес, либо устранении другой несложной неисправности.

Прокатов-мастерских, которые реально полностью могут обслужить велосипед, не так много, отмечают специалисты. Среди наиболее популярных – FreeRide, «Арбат-Прокат», Starbike, Fun Ride, Ballistic, «Енот». Хороших механиков также можно найти в сеть специализированных спортивных магазинов «Триал-Спорт».

Многие жители Тюмени уже открыли долгожданный велосезон - 2019Фото: Кира Санникова

Особых технических вмешательств не требуют новые велосипеды. Здесь, как правило, помощь специалистов требуется только в сборке, хотя можно попробовать сделать это самостоятельно. Но стоит помнить, что помимо соединения всех элементов велосипеда, нужно еще правильно настроить тормоза и систему переключения скоростей. Поэтому начинающим велосипедистам все-таки стоит обратиться к специалистам.