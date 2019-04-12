2019-04-12T12:42:29+03:00
Экономика

Тюменцам рассказали, как считать лес и реализовать по закону

На региональном этапе Национального лесного форума работали четыре тематические площадки
Лидия Шумкова
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На региональном этапе Национального лесного форума работало четыре тематических площадки, на каждой из которых были свои профессионалы-модераторы. Фото из официальной группы форума в ВКНа региональном этапе Национального лесного форума работало четыре тематических площадки, на каждой из которых были свои профессионалы-модераторы. Фото из официальной группы форума в ВК
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Задача Национального лесного форума - сделать управление лесной отраслью эффективным и экономически обоснованным. И в этом плане опыт Тюмени по сохранению городских лесов федеральные эксперты сочли успешным и даже предложили распространить его на территорию других муниципальных образований страны. Об этом заявила в ходе Национального лесного форума Анастасия Винокурова, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

Она отметила, что городские леса, хоть и небольшие по площади относительно всех лесов России, но имеют большое экологическое значение. Именно поэтому их сегодня приводят в порядок, ставя на кадастровый учет в Единый государственный реестр недвижимости во исполнение поручения президента РФ. По словам эксперта, городские леса расположены на территории 74 субъектов России и в настоящее время проводятся работы по внесению их в реестр. Уже определены территории 20 лесничеств и установлены их границы, но впереди еще немало работы. При этом среди регионов Тюменская область характеризуется положительным опытом.

- На территории Тюменской области находится более 15 тысяч гектаров городских лесов. И лесничества организованы на территории всех лесопарков, утверждены лесохозяйственные регламенты и, соотвественно, ведется организация и использование, охрана и защита, воспроизводство городских лесов. Такой положительный опыт распространен по всей территории Тюменской области. Это крупный лесопромышленный регион с большим запасом лесных ресурсов, городские леса здесь заняли достойную нишу в развитии лесного сектора, - подчеркнула она.

Подробнее об успехах Тюменской области и проблемах, с которыми можно столкнуться в процессе учета городских лесов, эксперты поговорили в рамках тематической площадки «Лес и природа в городе». Там также обсудили пути реализации защиты городских лесов, рассмотрели положительный опыт других регионов страны и проблем, с которыми те столкнулись.

Кроме этой площадки, на Национальном лесном форуме работали еще три секции - «Лесное законодательство в действии», «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании» и «Сколько стоит лес». На последней площадке, кстати, участники обсуждали существующую финансово-экономическую модель лесной отрасли и пути ее реформирования. Одним из действенных механизмов эксперты назвали биржевую модель. Как сообщил Алексей Рыжиков, управляющий директор АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», участники биржи могут в разы повысить эффективность работы. В проекте уже участвует 16 регионов России, но в Уральском округе пока ни один регион не был задействован.

- Надеемся, что после проведения мероприятия интерес возникнет. Практика показала, что рост предприятий региона после выхода на биржу повышает эффективность их работы в среднем на 2-6 раз. Это должно быть интересно как предпринимательской среде, так и государственному сектору. На Санкт-Петербургском экономическом форуме мы планируем заключить соглашение с Тюменской областью, проработать дорожные карты. Надеемся, что с лета регион активно включится во внедрение биржевого механизма в экономику лесной отрасли, - прокомментировал Алексей Рыжиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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