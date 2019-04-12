В Тюмени на лесном форуме обсудят вопросы инвестирования в лесную отрасль

В Тюмени стартовал региональный этап Национального лесного форума. Это выездная площадка, на которой эксперты отрасли - представители законодательной и исполнительной власти, науки, бизнеса, общественности - ведут диалог о том, как рационально использовать лесные ресурсы страны и области.

Как отметил на открытии форума губернатор региона Александр Моор, лесная промышленность - одна из приоритетных отраслей экономики России и области, ведь тюменские леса - бесценное природное богатство и залог экологической безопасности региона.

- Задачи по охране окружающей среды, ее улучшению в интересах граждан, сохранению биоразнообразия и обеспечению возобновляемости лесных ресурсов становятся наиболее приоритетными, - подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что в Тюменской области сегодня реализуются 34 проекта деревообрабатывающей отрасли. Это проекты, связанные с расширением действующего бизнеса, программами модернизации производства, заменой устаревшего оборудования, организацией производств глубокой переработки древесины. Их запуск позволит увеличить совокупный объем инвестиций в лесопромышленный комплекс Тюменской области к 2020 году до 10 миллиардов рублей и создаст свыше полутора тысяч рабочих мест. Среди тех предприятий, которые уже ввели в эксплуатацию есть и несколько новых предприятий, например, завод по выпуску пиломатериалов. Кроме того, увеличены производственные мощности фанерного комбината в Тюмени и реализован первый в области и один из первых в России проект электрогенерации на древесных отходах.

Еще один важный факт, выделяющий региона на фоне других субъектов федерации, - созданный вокруг Тюмени лесопарковый пояс, по площади почти равный самому городу. Это самый большой защитный пояс в Уральском федеральном округе и один из самых больших в РФ.

Александр Моор отметил, что вопросы городского лесоустройства, озеленения, воспроизводства и защиты лесов остаются приоритетными не только для нашего региона, но и для всей России. Так, в Тюменской области разработан региональный проект освоения лесов в рамках национального проекта «Экология». А для выявления нарушений лесного законодательства применяются беспилотники. За три месяца они помогли выявить уже семь фактов незаконной рубки лесных насаждений. Одновременно ведется работа по постановке на кадастровый учет земель лесного фонда, в конце года на учет было поставлено уже 67% от общей площади лесов.

Указал глава Тюменской области и на проблемы, которые присутствуют в отрасли региона. Так, требуют урегулирования вопросы, связанные с поддержкой лесного комплекса в части повышения инвестиционной привлекательности, увеличения доли производства и выпуска конкурентноспособной продукции, а также защиты интересов всех лесопользователей. В частности, вовлечение бизнеса в отрасль происходит не в той мере, на которую способен инвестпотенциал. При этом существуют всевозможные инструменты для привлечения инвесторов - налоговые льготы, финансовая и имущественная поддержка. И сегодня уже есть проекты в хорошей стадии проработки не только в Тюмени, но и в Тобольском, Уватском районах.