В Тюмени стартовал отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы»

Тюмень вновь принимает у себя молодых участников соревнований WorldSkills Russia. С 10 по 24 апреля они поборются за победу в традиционных компетенциях, которые проходят на территории Тюменской области – «Медицинский и социальный уход», «Эстетическая косметология» и «Визаж и стилистика». Те ребята, кого жюри назовет лучшими, получат право участвовать в VII Национальном чемпионате 20-24 мая 2019 года в Казани.

Более 120 человек, среди которых 23 юниора до 16 лет, будут соревноваться на специально обустроенных по стандартам WorldSkills площадках в Межрегиональном центре компетенций. Он расположен на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

Соревнования пройдут на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса

Как отметил на торжественном открытии соревнований заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, для региона проведение отборочных соревнований на своей территории – важное событие.

- Тюменский регион – экономически сильный, активно развивающийся регион. По итогам 2018 года мы показали более 10% роста. Но основа любой экономики – это люди. Поэтому мы понимаем, что подготовка квалифицированных кадров должна начинаться с молодого возраста. И движение «Молодые профессионалы» вносит серьезный вклад в подготовку квалифицированных трудовых ресурсов в стране. Для нас важно, что отборочные соревнования уже не в первый раз проходят здесь, в Тюмени, - прокомментировал он.

По словам Владимира Сысоева, для региона важно, что отборочные соревнования уже не в первый раз проходят в Тюмени

Кроме самих соревнований, где участники будут создавать креативные образы с помощью макияжа и причесок, проводить различные процедуры по уходу за телом и демонстрировать специфику медицинского ухода за людьми, запланирована и деловая программа. По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич, в ней принимают участие работодатели, органы службы занятости населения, представители Минтруда, Роструда.

- Мы обсудим практики и наработки реализации субъектами РФ нацпроектов «Демография» и «Производительность труда», определим проблемные точки, предложим новые идеи и, возможно, выработаем новые решения, - отметила она.

К слову, WorldSkills как один из идейных вдохновителей и двигателей развития профессионального образования в реализации нацпроектов активно участвует. Надежда Мазуркевич подчеркнула, что, в частности, при содействии союза «Молодые профессионалы» будут развиваться центры опережающей подготовки. У WorldSkills также есть задачи по переподготовке людей предпенсионного возраста в соответствии со стандартами.

Представитель Минтруда РФ Михаил Кирсанов, который руководит департаментом занятости населения в министерстве, сообщил, что главные вопросы панельной дискуссии - профориентация, трудоустройство. В общем задачи, которые решает служба занятости и которые должны решаться в рамках нацпроектов, чтобы каждый житель страны мог найти возможность реализовать себя и получить хорошую зарплату, хорошо трудоустроиться.

Стоит отметить, что отборочные соревнования сейчас проходят по всей стране, поскольку чемпионат насчитывает более 40 компетенций. Во многих из них участвуют тюменцы.

- Я верю, что, участвуя в отборочных соревнованиях наши профессионалы будут стремиться попасть в Чемпионат мира, который пройдет так же, как и Нацфинал, в Казани. Это позволит им в будущем обрести хорошее место работы и получить достойный заработок, - резюмировал Владимир Сысоев.

В рамках открытия для участников подготовили концертную программу с участие тюменских театрально-хореографических и вокальных коллективов

ДЛЯ СПРАВКИ

Отборочные соревнования для участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по трем компетенциям пройдут в Тюмени с 10 по 24 апреля по адресу Киевская, 63. В них примут участие представители профессий в возрасте от 16 до 22 лет, а также юниоры до 16 лет.

20-24 мая 2019 года в Казани состоится Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», а 22-26 августа - Чемпионат мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019.