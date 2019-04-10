Праздник спорта

Десятки тысяч зрителей и болельщиков, более 2 500 тысяч участников, среди которых известные спортсмены и олимпийские чемпионы – все это VII Югорский лыжный марафон, который прошел при поддержке банка «Открытие». Событие, которого каждый год ждут не только жители ХМАО, но и других регионов страны.

Раньше, чем ходить

Как и в прошлые года, местом проведения марафона стала поляна в пойме реки Горная. Подготовку к соревнованиям начали еще в январе. Тогда никто не мог предположить, что весна в этом году в Ханты-Мансийске будет ранняя и уже в начале апреля снег начнет таять. Накануне состязаний участники были всерьез обеспокоены плюсовой температурой и состоянием трассы. Но, губернатор Югры Наталья Комарова успокоила любителей и профессионалов, лично прокатившись по лыжне за день до марафона.

Старт массовому лыжному забегу дали заместитель губернатора Югры Юрий Южаков и председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов. Они пожелали участникам удачи, сил и энергии, чтобы хорошо проехать дистанцию.

В этом году престижная мировая марафонская серия FIS Worldloppet Cup вернулась в Ханты-Мансийск и собрала сильнейших спортсменов из таких стран, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Польша, Норвегия, Чехия, Франция, Швеция и Швейцария. Соревнования шли в трех дистанциях: 50, 25 и 5 км. Самой массовой стали «пять километров». Здесь были любители разных возрастов, от самых маленьких до бабушек и дедушек. Причем некоторые малыши еще и ходить не умели, но вместе с мамами прошли всю дистанцию.

Одна из участниц Наталья Пьянкова из Ханты-Мансийска взяла с собой на марафон пятимесячного сына. Женщина лыжами занимается десять лет, но, несмотря на декретный отпуске, пропустить соревнования не смогла. Сына в «кенгуру», на ноги лыжи, - и вперед покорять дистанцию, а чтобы легче было малыша придерживать, отказалась от палок.

Помимо традиционных дистанций была и посвященная Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Югре в следующем году. 2020 км пробежали представители коренных народов Севера на камусных лыжах. В национальных нарядах и с необычным спортинвентарем, они выделялись среди всех участников. К слову, такие лыжи вовсе не предназначены для марафонов, они созданы для походов по сугробам и снегу в густом лесу, поэтому бежать в них было невероятно тяжело. Палок у них тоже нет, потому что у охотников в руках должно быть ружье. Победителем в этой дистанции стал Сергей Айваседе из Нижневартовского района. Мужчина признался, первое место далось ему очень непросто.

Когда облака в помощь

Самую длинную дистанцию в 50 км покорили профессионалы. Победителем в мужской гонке стал олимпийский чемпион Евгений Дементьев, серебро завоевал Рауль Шакирзянов, а Александр Легков замкнул тройку лидеров. Средин женщин на пьедестал победы поднялась шведская гонщица Мария Грэфнингс, второй стала Анук Фавре Пикон из Франции, третьей - Клара Моравцова из Чехии.

Как рассказал бронзовый призер марафона Александр Легков, трасса была идеальная из-за пасмурной погоды.

- За день до марафона я покатался полтора часа, в лесу было очень мягко, прямо каша, и лыжи не ехали, на открытых участках тепло, но лыжи ехали хорошо, благодаря зернистому снегу. А в день марафона трасса была шикарная на всех участках. Скорость и большая, и небольшая, потому что темп был детский, как и в прошлом году, пока Александр Большунов не включился. В этом году дольше «ехали пешком», практически всю дистанцию пульс был в первой и второй зоне, это показатели обычной тренировки. Один я не побежал, потому что не знаю сейчас мое самочувствие. Конечно, я хожу в зал, бегаю кроссы, но это все уже другой формат. Мысли о победах никуда не ушли, но я понимаю, что уже не в той физической форме, - рассказал Александр.

Легков отметил, что третье место - это приятный результат. Также олимпийский чемпион прокомментировал катание соперников.

-Думал, что французы посильнее будут, а они объективно очень слабо сегодня проехали, это было видно по их движению, они не работали и не хотели этого делать. Был момент после половины дистанции: молодые ребята шли на финиш дистанции 25 километров, темп общей группы стал быстрее, но, когда молодые свернули на финиш, я один ехал с четырьмя французами, а до остальных был просвет, можно было уехать спокойно, я им предложил поработать, но они не стали.

Призовой фонд "Югорского лыжного марафона" в этом году составил более 1,8 млн рублей. Победитель получил денежный приз в размере 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест – 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Призы также получили победителей на каждой дистанции в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Напомним, Югорский лыжный марафон проходит с 2013 года, организаторы соревнований – Правительство ХМАО-Югры, Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры и АУ "ЮграМегаСпорт". Традиционно банк "Открытие" выступает генеральным партнером мероприятия.

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Правительство Югры и банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи в документе поставили губернатор Югры Наталья Комарова и президент – председатель правления банка Михаил Задорнов.

Соглашение закрепило намерения продолжить взаимодействие, направленное на повышение качества жизни югорчан, улучшение инвестиционного климата в регионе. По словам губернатора Югры, в соглашении сохранены обязательства банка участвовать в развитии физической культуры и спорта на территории автономного округа.

Второе направление сотрудничества связано с участием корпорации в финансировании проектов по созданию объектов социального назначения.

-В предыдущие годы с участием банка было создано 17 объектов общего, дошкольного образования. Мы продолжим сотрудничество в этом направлении, – сказала Наталья Комарова.

Еще один важный сегмент касается создания условий для активизации инвестиционной деятельности. Это развитие малого и среднего предпринимательства.

- Банк «Открытие»активно кредитует югорских предпринимателей. В прошлом году профинансировано почти 200 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 1,9 миллиарда рублей. Это большое подспорье, – подчеркнула глава региона. – Льготное ипотечное кредитование – также в сфере внимания этого финансового института. Большое количество югорчан доверяют банку, и в этой связи отмечу, что по итогам 2018 года группа входит в пятерку крупнейших банков России. У нас есть возможность считать банк надежным партером.

В свою очередь Михаил Задорнов отметил, что в рамках соглашения намечен конкретный список проектов социальной направленности. В частности, речь идет о строительстве школ в муниципальных образованиях Югры на принципах государственно-частного партнерства.