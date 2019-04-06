В Тюмени открыли Цифровую аллею в честь отказа от аналогового вещания

Двадцать деревьев туи украсят Сквер журналистов в Тюмени. Сегодня, 6 апреля, их торжественно презентовали в музее имени Словцова. Аллея из вечнозеленых деревьев знаменует начало новой эпохи телевещания, официальный старт которой намечен на 15 апреля. В этот день вся Тюменская область перейдет на цифровое вещание. Бесплатно жители региона смогут смотреть 20 каналов в отличном качестве.

Всего в аллее будет 20 деревьевФото: Лидия Шумкова

Как отметил вице-губернатор области Сергей Сарычев на торжественной церемонии открытия переход на цифру - это общемировая тенденция. Все больше стран отказываются от аналога, но все еще больше половины не перешли полностью на новый уровень.

Сергей Сарычев заверил, что один на один с серым экраном люди не останутся, помогут всемФото: Лидия Шумкова

В нашем регионе цифровое телевидение охватит подавляющую часть населения. 97,72% наших земляков будет смотреть цифру, 15 районов полностью покрыты сетью. К сожалению, некоторые труднодоступные территории не попали в зону вещания, это 159 населенных пунктов и 12 тысяч жителей. Но мы не оставим их один на один с серым экраном. Сегодня мы им предлагаем поставить спутниковое телевидение. И уже 91% имеют такую возможность, - сказал он и добавил, что делается все это, чтобы устранить информационное неравенство.

С 15 апреля Тюменская область откажется от аналогового вещанияФото: Лидия Шумкова

Жители действительно готовятся к переходу. По словам Сергея Сарычев, телевизоров в регионе за февраль-март купили семь тысяч штук и еще 17 тысяч приставок. Вице-губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в информировании населения. Молодые и серебрянные волонтеры активно рассказывают людям, как и что сделать, чтобы смотреть телеканалы в хорошем качестве.

Евгений Дроздинский отметил, что всю цифровую сеть в регионе удалось построить вовремяФото: Лидия Шумкова

Строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети в Тюмеснкой области занимается филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр». Директор филиала Евгений Дрезденский отметил, что им удалось построить всю сеть вовремя, несмотря на масштабность проекта, так что запуск пройдет без проблем. Он также заверил, что на 20 каналах никто останавливаться не собирается и в будущем возможно расширение списка доступных к бесплатному просмотру программ.

Разобраться с переходом на цифру людям помогают волонтерыФото: Лидия Шумкова

- Проект хорош тем, что в будущем могут появиться дополнительные мультиплексы и сервисы. РТР сейчас работает над этим. Через эфир можно будет пользоваться и интерактивным телевидением, - подчеркнул Дроздинский.

На мероприятие собралось более 300 человек - ветераны отрасли связи, Почты России и средств массовой информации, волонтеры, представители органов власти и Общественной палаты Тюменской области.

Каждая туя символизирует свой телеканалФото: Лидия Шумкова

Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по многоканальному телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22. На нее, кстати, за последние пару месяцев поступило около пяти тысяч звонков и более чем тысяче человек волонтеры уже помогли. Обращаются, в основном, с вопросом, как подключить цифру по конкретному адресу. Предполагается, что в оставшееся время перед подключением и в последнюю неделю после этого будет поступать наибольшее количество звонков.