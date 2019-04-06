2019-04-06T11:35:20+03:00
Звезды

«Бегство рогатых викингов»: детское кино возрождается в Тюмени

Фильм, снятый по одноименной книге Владислава Крапивина, выходит на большие экраны
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Фото kinopoisk.ruФото kinopoisk.ru
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Накануне, 5 апреля, в Тюмени состоялась премьера фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по одноименной книге Владислава Крапивина. Показ фильма прошел в кинотеатре «Киномакс». Еще за три дня до премьеры билеты на фильм почти все были распроданы. Оставалось чуть более 20 свободных мест. Фильм параллельно шел в трех залах, полностью заполненных зрителями.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Фильм «Бегство рогатых викингов» снят по одноименной повести Владислава Крапивина, написанной в начале 70-х годов. Съемки проходили в июле 2010 года на улицах Тюмени. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме присутствует сложная видеографика, а также «ручная» анимация.

На этапе пост-продакшена к процессу подключились Тюменская областная дума, фракция «Единая Россия», Тюменский институт развития регионального образования ТОГИРРО, региональный департамент образования и администрация Тюмени. Это во многом обеспечило получение картиной прокатного сертификата.

Депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук признался, что с момента создания фильма посмотрел его уже 8 раз Фото: Кира Санникова

Депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук признался, что с момента создания фильма посмотрел его уже 8 разФото: Кира Санникова

Как отметил режиссер картины Илья Белостоцкий, появление фильма на большом экране – это вопрос упрямства, упорства и терпения, когда все говорят невозможно, а ты все равно идешь к цели. Режиссер на своем примере убедился в том, что «невозможное возможно».

- Начав картину без копейки, все-таки снять ее и добиться того, чтобы она шла в серьезном кинотеатре в городе, где она создавалась, а также по стране и ее смотрели люди - большая удача, - говорит Илья Белостоцкий.

Режиссер признается, что считает своей миссией заниматься кино для детей. По его мнению, сегодня это направление утрачено и его надо возрождать. Илья Белостоцкий также выразил надежду, что картина спровоцирует всплеск интереса к творчеству Владислава Крапивина. Ему бы хотелось, чтобы дети больше читали хорошую литературу.

Илья Белостоцкий считает своей миссией заниматься кино для детей Фото: Кира Санникова

Илья Белостоцкий считает своей миссией заниматься кино для детейФото: Кира Санникова

СЮЖЕТ

В центре невероятно доброго кинофильма история пятерых юных друзей, которые рискуют все лето провести в своем дворе из-за банды уличных хулиганов. Но благодаря своим хорошим намерениям и находчивости ребята находят способ проучить шайку и спасти других малышей от посягательства более взрослых, недружелюбно настроенных подростков.

- Мы попытались создать условное вневременное пространство детства, в котором ребятам интересно гулять, жить, - рассказывает режиссер, добавляя, что после 15 лет работы в журнале «Ералаш», трудностей на съемках детского фильма особых не испытал.

Своего рода интересной игрой процесс создания картины стал и для самих ребята. Так, Дарья Чистякова, сыгравшая главную героиню Викторию, признается, что в детстве все воспринимается проще. - Ты не пытаешься работать на камеру, а играешь самого себя, - говорит девушка.

Следует отметить, что все дети, снявшиеся в фильме, не профессиональные актеры, а учащиеся двух школ города. Но ребята прекрасно справились с своими ролями. Разговоры друзей не кажутся натянутыми, или неестественными. Шутки друзей звучат не плоско, скорее наоборот, наполнены определенной смысловой нагрузкой.

Повзрослевшие герои картины. Джонни - Евгений Олещук (слева) Фото: Кира Санникова

Повзрослевшие герои картины. Джонни - Евгений Олещук (слева)Фото: Кира Санникова

- Ребенок не может быть профессионалом. Это куколка, из которой может вылупиться все что угодно. У него впереди масса возможностей. Я считаю, что дети все талантливые. В каждой школе можно найти способных ребятишек, что я и сделал, когда приступил к подготовке съемок, - рассказал Илья Белостоцкий.

Он добавил, что родители серьезно отнеслись к тому, что дети будут сниматься в фильме и ответственно подошли к созданию костюмов. Так, мама одного из героев заботливо обшила рога каски одного из викингов мехом. Отец другого мальчика специально отправился на рынок, чтобы купить рога, которые затем прикрепил к мотоциклетной каске.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ В ЖИЗНИ

На премьере в зале присутствовала вся съемочная группа, в том числе актерский состав. Во взрослых молодых людях с трудом можно было узнать озорных детей, снявшихся в фильме. Многие из них сейчас учатся в вузах, кто-то даже уже успел получить диплом.

Примечательно, что никто из ребят не стал актером, а выбрали для себя другие направления, хотя отличаются яркостью и одаренностью, считает Илья Белостоцкий. Режиссер уверен, что умение держаться на публике и работать в команде, помогут им и во взрослой жизни.

Так, Евгений Олещук и Дарья Чистякова, сыгравшие в фильме Джонни и Викторию, учатся на лингвистов. Еще один из начинающих актеров окончил институт МВД России и сейчас работает в полиции.

НАГРАДЫ

Следует отметить, что картина уже получила 11 различных кинонаград. Фильм демонстрировался на фестивале Schlingel, где он получил приз зрительских симпатий, а на 23-м Самарском международном фестивале «Кино – детям» - диплом первой степени.

Картина также была признана лучшим полнометражным фильмом на Х Международном фестивале кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души», а на XXIV Международном детском фестиваль «Алые паруса Артека» получила специальный диплом жюри режиссеру анимации фильма.

Картина уже получила 11 различных кинонаград

Картина уже получила 11 различных кинонаград

На большом экране картину уже смогли посмотреть зрители в нескольких городах России. В эти выходные фильм покажут в Тюмени. Режиссером также ведутся переговоры по дальнейшему продвижению картины.

- С прокатом детских фильмов сложно, но надежда есть, - говорит Илья Белостоцкий. Режиссер добавил, что в перспективе картина может появиться и в сети Интернет, на платных платформах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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