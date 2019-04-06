«Бегство рогатых викингов»: детское кино возрождается в Тюмени

Накануне, 5 апреля, в Тюмени состоялась премьера фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по одноименной книге Владислава Крапивина. Показ фильма прошел в кинотеатре «Киномакс». Еще за три дня до премьеры билеты на фильм почти все были распроданы. Оставалось чуть более 20 свободных мест. Фильм параллельно шел в трех залах, полностью заполненных зрителями.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Фильм «Бегство рогатых викингов» снят по одноименной повести Владислава Крапивина, написанной в начале 70-х годов. Съемки проходили в июле 2010 года на улицах Тюмени. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме присутствует сложная видеографика, а также «ручная» анимация.

На этапе пост-продакшена к процессу подключились Тюменская областная дума, фракция «Единая Россия», Тюменский институт развития регионального образования ТОГИРРО, региональный департамент образования и администрация Тюмени. Это во многом обеспечило получение картиной прокатного сертификата.

Депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук признался, что с момента создания фильма посмотрел его уже 8 разФото: Кира Санникова

Как отметил режиссер картины Илья Белостоцкий, появление фильма на большом экране – это вопрос упрямства, упорства и терпения, когда все говорят невозможно, а ты все равно идешь к цели. Режиссер на своем примере убедился в том, что «невозможное возможно».

- Начав картину без копейки, все-таки снять ее и добиться того, чтобы она шла в серьезном кинотеатре в городе, где она создавалась, а также по стране и ее смотрели люди - большая удача, - говорит Илья Белостоцкий.

Режиссер признается, что считает своей миссией заниматься кино для детей. По его мнению, сегодня это направление утрачено и его надо возрождать. Илья Белостоцкий также выразил надежду, что картина спровоцирует всплеск интереса к творчеству Владислава Крапивина. Ему бы хотелось, чтобы дети больше читали хорошую литературу.

Илья Белостоцкий считает своей миссией заниматься кино для детейФото: Кира Санникова

СЮЖЕТ

В центре невероятно доброго кинофильма история пятерых юных друзей, которые рискуют все лето провести в своем дворе из-за банды уличных хулиганов. Но благодаря своим хорошим намерениям и находчивости ребята находят способ проучить шайку и спасти других малышей от посягательства более взрослых, недружелюбно настроенных подростков.

- Мы попытались создать условное вневременное пространство детства, в котором ребятам интересно гулять, жить, - рассказывает режиссер, добавляя, что после 15 лет работы в журнале «Ералаш», трудностей на съемках детского фильма особых не испытал.

Своего рода интересной игрой процесс создания картины стал и для самих ребята. Так, Дарья Чистякова, сыгравшая главную героиню Викторию, признается, что в детстве все воспринимается проще. - Ты не пытаешься работать на камеру, а играешь самого себя, - говорит девушка.

Следует отметить, что все дети, снявшиеся в фильме, не профессиональные актеры, а учащиеся двух школ города. Но ребята прекрасно справились с своими ролями. Разговоры друзей не кажутся натянутыми, или неестественными. Шутки друзей звучат не плоско, скорее наоборот, наполнены определенной смысловой нагрузкой.

Повзрослевшие герои картины. Джонни - Евгений Олещук (слева)Фото: Кира Санникова

- Ребенок не может быть профессионалом. Это куколка, из которой может вылупиться все что угодно. У него впереди масса возможностей. Я считаю, что дети все талантливые. В каждой школе можно найти способных ребятишек, что я и сделал, когда приступил к подготовке съемок, - рассказал Илья Белостоцкий.

Он добавил, что родители серьезно отнеслись к тому, что дети будут сниматься в фильме и ответственно подошли к созданию костюмов. Так, мама одного из героев заботливо обшила рога каски одного из викингов мехом. Отец другого мальчика специально отправился на рынок, чтобы купить рога, которые затем прикрепил к мотоциклетной каске.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ В ЖИЗНИ

На премьере в зале присутствовала вся съемочная группа, в том числе актерский состав. Во взрослых молодых людях с трудом можно было узнать озорных детей, снявшихся в фильме. Многие из них сейчас учатся в вузах, кто-то даже уже успел получить диплом.

Примечательно, что никто из ребят не стал актером, а выбрали для себя другие направления, хотя отличаются яркостью и одаренностью, считает Илья Белостоцкий. Режиссер уверен, что умение держаться на публике и работать в команде, помогут им и во взрослой жизни.

Так, Евгений Олещук и Дарья Чистякова, сыгравшие в фильме Джонни и Викторию, учатся на лингвистов. Еще один из начинающих актеров окончил институт МВД России и сейчас работает в полиции.

НАГРАДЫ

Следует отметить, что картина уже получила 11 различных кинонаград. Фильм демонстрировался на фестивале Schlingel, где он получил приз зрительских симпатий, а на 23-м Самарском международном фестивале «Кино – детям» - диплом первой степени.

Картина также была признана лучшим полнометражным фильмом на Х Международном фестивале кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души», а на XXIV Международном детском фестиваль «Алые паруса Артека» получила специальный диплом жюри режиссеру анимации фильма.

Картина уже получила 11 различных кинонаград

На большом экране картину уже смогли посмотреть зрители в нескольких городах России. В эти выходные фильм покажут в Тюмени. Режиссером также ведутся переговоры по дальнейшему продвижению картины.

- С прокатом детских фильмов сложно, но надежда есть, - говорит Илья Белостоцкий. Режиссер добавил, что в перспективе картина может появиться и в сети Интернет, на платных платформах.