Ремонт дорог в Тюменской области – 2019: рассказываем, какие трассы в регионе станут лучше

С приходом весны в Тюменской области начнется массовый ремонт и строительство дорог. Жителям каких территорий придется потерпеть неудобства в 2019 году, чтобы потом ездить по хорошим дорогам, рассказали в сообществе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там назвали лишь некоторые крупные объекты, но отметили, что работы пройдут во всех муниципалитетах. Всего в регионе запланированы работы на 387 объектах общей протяженностью около 500 километров. На сегодняшний день показатель качества дорог в регионе составляет 76%.

ТЮМЕНЬ

В областной столице в рамках нацпроекта в 2019 году будут ремонтировать проезд 9 мая от улицы Широтной до улицы Гнаровской. Затронет ремонт и район Войновки, там приведут в порядок улицу Таллинскую (ул. Боровская - ул. Моторостроителей- ул.30 лет Победы).

В поселке Березняки, который расположен в границах города, разработана проектная документация на строительство 12,2 км автомобильных дорог в Северном и Южном кварталах района. Там предусматрен комплекс мероприятий по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, съездов к домам, водоотводных канав, водопропускных труб. В 2019 строительство коснется двух улиц: Сорокинской и Ярковской.

- Если появится финансирование, то работы будут проведены на улицах Нижневартовской, Мальковской и Богандинской. А в 2020 году — на улицах Ноябрьской, Нефтеюганской, Новоуральской. Также в будущем отремонтируют дорогу на улице Березняковской (на участке от улицы Семена Шахлина до улицы Ярковская). Сейчас идет разработка проектной документации, - прокомментировали в сообществе.

Кроме того, известно, что заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту улицы Одесская на участке от улицы Республики до улицы 50 лет Октября. Срок выполнения строительно-монтажных работ - 15.11.2019 года. Будет отремонтирована и улица Полевая на участке от Пролетарской до Полевой,109 (район железнодорожного переезда). Срок выполнения строительно-монтажных работ до 15.10.2019 года. Также заключен контракт на разработку проектной документации на строительство развязки в районе Воронинских горок.

Всего в Тюмени в рамках нацпроекта отремонтируют в 2019 году 35 километров дорог (20 объектов).

ИШИМСКИЙ И ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОНЫ

Дороги отремонтируют в Ишимском и Голышмановском районах. Фото из группы "Дороги Тюменской области" в ВК

Заявлено, что в 2019 году по нацпроекту в том числе пройдет ремонт участков дорог Голышманово-Аромашево, Аромашево-Вагай и Тобольск- Вагай.

ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН

Известно, что Тюменский район - самый объемный по работам. Тут запланированы работы на 179 объектах общей протяженностью около 94 километров. Так по Тобольскому тракту включена в список объектов ремонта на 2019 год дорога Каскара-Торгили-Ключи-Петрунькино. Работы там будут проводиться поэтапно: в 2019 году отремонтируют только участок дороги протяженностью 2,7 км.

По Ирбитскому тракту ремонт пройдет в селе Луговом, где по нацпроекту приведут в порядок четыре улицы: 60 лет Октября, Животноводов, Плодовую и Приводную. Кроме того, начнутся подготовительные работы по реконструкции дороги Тюмень-Каменка, где проектная документация уже разработана.

По нацроекту в 2019 году в деревне Большие Акияры, что находится по Червишевскому тракту, будут отремонтированы улицы Заречная, Совхозная, Трактовая и Школьная.

Включены в программу ремонта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улицы деревни Якуши, расположенной по Старотобольскому тракту. Но не все, например, среди включенных в программу нет улицы Вишневой. Ее взяли на заметку, поскольку жители деревни пожаловались на плохое качество дороги. Кстати, в рамках текущего содержания будет сделан ямочный ремонт участка сразу же после новой развязки в сторону Антипино. по информации водителей там около 100 метров в ямах и ухабах.

УПОРОВСКИЙ И СЛАДКОВСКИЙ РАЙОНЫ

Лучше дороги станут и в Упоровском, Сладковском районах. Фото из группы "Дороги Тюменской области" в ВК

УВАТСКИЙ РАЙОН

В Уватском районе поэтапно отремонтируют автомобильную дорогу «Подъезд к п. Демьянка» (более 4 километров), а также наиболее разрушенные участки автомобильной дороги Тобольск – Уват на участке в 1,3 км от км 115+786 до км 117+086, а также 5 участков общей протяженностью 2 км от км 96 до км 103.

В стадии разработки находится проектная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск-Уват» км 108-109, км 111-112 (Уватский район)». Это перенос оси в результате размыва берега р.Боровая. Приступить к строительно-монтажным работам планируется исходя из готовности проектной документации.

ЯЛУТОРОВСКИЙ И ЗАВОДОУКОВСКИЙ РАЙОНЫ

Восстановят участки автодорог в Ялуторовском и Заводоуковском районах. Фото из группы "Дороги Тюменской области" в ВК

ОМУТИНСКИЙ РАЙОН

В список объектов, которые будут ремонтироваться по программе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, опала автомобильная дорога Омутинская-Томская. Работы будут проходить поэтапно, в 2019 году планируется устройство освещения, проезжую часть отремонтируют только в 2020 году ремонт.

ТОБОЛЬСКИЙ И УВАТСКИЙ РАЙОНЫ

Ремонт дорог пройдет также в Уватском и Тобольском районах. Фото из группы "Дороги Тюменской области" в ВК

АБАТСКИЙ РАЙОН

Дорожники не обойдут стороной и Абатский район

НА БУДУЩЕЕ

В ближайшие годы в планах дорожников трасса Тюмень Омск, где на участке с 17 по 28 км в 2021-2022 годы планируется реконструкция с расширением до 4 полос и разделением транспортных потоков.

Также разрабатывается проектная документация по реконструкции участка федеральной дороги Р-402 со строительством развязки через ж/д переезд в районе поселка Богандинский. Сроки реализации 2022-2024 годы.

В настоящее время разработана проектная документация и получено положительное заключение по объекту: «Реконструкция ул. Чекистов на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Стартовой». Выполнение работ будет планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования дорожной деятельности в г. Тюмени.

КСТАТИ

Изначально проект «Безопасные и качественные дороги» создавался для того, чтобы качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами. Первым шагом стала работа в крупных агломерациях с наибольшим количеством жителей. В Тюменской области в агломерацию вошли Тюмень и Тюменский район. Постепенно проект расширяет границы действия, и уже охватывает 21 муниципальный район. Но пока только региональные дороги, время покажет, возможно проект еще расширит зону действия.

ДЛЯ СПРАВКИ

В группе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в социальной сети уже несколько дней идет опрос жителей о том, какие дороги нуждаются в ремонте. Оставить свои комментарии можно и сейчас.