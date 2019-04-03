Тюменские биатлонисты вошли в состав национальной сборной по итогам Чемпионата

В Тюмени завершился Чемпионата России по биатлону. Накануне, 2 апреля, в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоялись финальные гонки. Мужчины и женщины пробежали эстафеты 4х6 км.

Среди женщин лучший результат в эстафете показала сборная Югры. Дистанцию бежали Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Екатерина Мошкова. Второе место заняли биатлонистки Свердловской области - Тамара, Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина. Третьей результат показали спортсменки Красноярского края. В эстафете принимали участие Елена Чиркова, Наталья Гербулова. Наталья Якимец, Маргарита Васильева.

В эстафете среди мужчины золото также завоевали югорчане. Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семен Сучилов, Вадим Филимонов показали лучший результат на дистанции. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан в составе Алексея Петрова, Александра Жирного, Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова. Бронзам досталась биатлониста из Удмуртской Республики Дмитрию Шамаеву, Александу Поварницыну, Ильназу Мухамедзянову, Владимиру Семакову.

В эстафете среди мужчины золото завоевали югорчане. Фото пресс-службы Центра спортивной подготовки

Вместе с тем, тренерский совет СБР признал удовлетворительным выступление мужской сборной страны в завершающемся сезоне. 1 апреля совет дал оценку работе мужской команды и объявил состав на новый сезон. Национальная дружина в 2019-2020 годах включает в себя 22 биатлониста. В их число вошли числе которых прославленные спортсмены Тюменской области Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Напомним, Александр Логинов на Чемпионате России принес Тюменской области сразу три награды. Спортсмен завоевал золото, став победителем в мужском пасьюте, серебро в спринте на 10 километров среди мужчин и бронзу в масс-старте на 15 км. У Евгения Гараничева – еще одной гордости области старт на Чемпионате оказался не слишком удачным. Он дважды приходил четвертым, но общий результат оставил Евгения в фаворитах.

Кроме того, в состав команды также вошли Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга, москвич Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов из Уфы, югорчане Никита Поршнев, Семён Сучилов и Пётр Пащенко, Александр Поварницын из Удмуртии, красноярский атлет Сергей Корастылёв и экс-капитан сборной, москвич Максим Цветков, сообщает ЦСП72.

Чемпионат посетили около 20 тысяч человек. Фото пресс-службы Центра спортивной подготовки

Следует отметить, что любители биатлона внимательно следили за ходом чемпионата. В рамках всех четырех соревновательных дней на стадионе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» было многолюдно, особенно в выходные дни. В общей сложности чемпионат посетили около 20 тысяч человек.