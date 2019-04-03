Варикоз – не приговор: как вылечить его быстро и эффективно

Говорим о причинах и лечении самой распространенной болезни вен – варикозе – с профессором, д.м.н., хирургом-флебологом высшей категории Андреем Владимировичем Махневым.

Ноги отекают, ноют и быстро устают: все это признаки варикоза. Недуг, поражающий вены, перестал быть исключительно возрастным. Сегодня в очереди у кабинета флеболога можно увидеть людей среднего возраста и совсем молодых пациентов. Почему заболевание стремительно «молодеет», как понять, что пора идти к врачу, и реально ли вернуть ногам былое здоровье в короткие сроки?

На актуальные вопросы на тему варикоза ответил Андрей Владимирович Махнев, д. м. н., профессор, хирург высшей категории и главный врач клиники «Наноэстетик» в Тюмени.

Андрей Владимирович, как распознать варикоз самостоятельно и в каком случае нужно без промедления обращаться к врачу?

– Ощущение тяжести, усталость, ноющая боль в ногах и отеки уже говорят о нездоровых венах. Зачастую именно с этого и начинает развиваться варикоз. Плохим знаком также может быть и ярко выраженный сосудистый рисунок. Обнаружив у себя любой из этих признаков, не нужно ждать ухудшения, лучше сразу же записаться на осмотр к флебологу.

Считается, что варикоз – возрастная болезнь, это так?

– Так было раньше. Сегодня к нам обращаются все больше представителей молодого поколения. Обычно у молодежи и людей среднего возраста варикоз развивается из-за малоподвижного образа жизни. Также проблемы с венами могут вызвать повышенные нагрузки, плохая наследственность и неудобная обувь на высоких каблуках.

Многие верят в действие таблеток, думают, этого достаточно, чтобы победить варикоз. Хоть врачи не раз утверждали, что это миф…

– Да, к сожалению, людей, которые верят рекламе и надеются на действие лекарств, очень много. Поймите, варикоз – это органическая патология. Если вена расширилась, глупо ожидать, что после нанесения мази или приема чудо-капсулы она примет прежнюю форму. Уже на начальном этапе заболевания нужно избавляться от поврежденных вен, чтобы кровь не застаивалась, а болезнь не прогрессировала. Ну а таблетки лишь облегчают симптоматику, снимают отеки и временно обезболивают.

Если лекарства практически бесполезны, как тогда лечить варикоз?

– Повторюсь, нужно избавляться от поврежденных вен. Сделать это можно с помощью современных технологий в медицине, благодаря которым варикоз лечится бескровно, без сложных хирургических вмешательств, наркоза и госпитализации. В нашей клиники применяются все популярные методики: это склеротерапия, лазерная коагуляция и радиочастотная абляция (РЧА) – достаточно новый способ в лечении варикозного расширения вен.

Метод РЧА, в чем он заключается?

– РЧА или радиочастотная абляция вен – это один из самых эффективных методов, пришедший к нам из зарубежных клиник. В США и Европе он популярен уже более 10 лет, но в нашей стране стал применяться сравнительно недавно. У РЧА очень много плюсов, например, отсутствие шрамов, разрезов и необходимости в госпитализации, проведение процедуры без наркоза, сохранение трудоспособности и высокий уровень безопасности. Примерно через 30-40 минут пациент может отправляться домой, а через 2 недели – заниматься спортом и вести привычный образ жизни. Но здесь стоит отметить, что радиочастотная абляция подходит только для лечения варикоза магистральных крупных вен. Увидеть, как проводится реальная операция, вы можете на видео.

А расскажите, пожалуйста, об остальных перечисленных вами методиках немного подробнее.

– Для пациентов на начальной стадии заболевания подходит метод склеротерапии – безоперационный метод по удалению пораженных варикозом вен. При помощи тонкой иглы в сосуд вводится склерозант, склеивающий больную вену изнутри. После этого венка рассасывается, кровь распределяется по здоровым сосудам. Лазерная коагуляция – тоже эффективный способ, его применяют при небольшом диаметре варикозной вены. Во время процедуры она исключается из кровотока и замещается соединительной тканью. Весь процесс занимает всего 40 минут, после чего пациента сразу отпускают домой.

Как вы определяете, какой именно метод подходит пациенту?

– В работе с каждым пациентом мы применяем индивидуальный подход и чаще всего назначаем не один способ лечения варикоза, а оптимальное сочетание нескольких. Это позволяет минимизировать риск рецидива и добиться устранения варикозных вен в максимально короткие сроки.

Единичное применение методик не так эффективно?

– Применение одного метода не всегда эффективно, к тому же требует повторного проведения процедур. Это не нравится пациентам. Они хотят прийти к врачу и решить проблему за раз. Именно комплекс методик гарантирует высокую эффективность лечения варикоза и освобождает от необходимости проходить ту или иную процедуру снова и снова.

Какой опыт лечения варикоза у клиники Наноэстетик»?

– За последние два года мы провели свыше 200 операций. И это далеко не предел. Пациенты, которым мы помогли, рассказывают о нас знакомым, поэтому сейчас к нам обращаются чаще, чем когда-либо. Опыт лечения варикоза с помощью РЧА у врачей клиники огромный.

Насколько доступно лечение варикоза в вашей клинике?

– Стоимость процедур колеблется от 35 000 до 55 000 рублей, в эту сумму входят операция, анестезия и УЗИ. Насколько это дорого – решать каждому. Но прежде задумайтесь, сколько денег ежемесячно тратится на таблетки, врачей, подходящую обувь и транспорт. И это, не считая постоянной боли, отеков, усталости и дискомфорта.

Пройдите диагностику по выгодной цене, запишитесь на консультацию флеболога и УЗИ вен обеих нижних конечностей всего за 2 000 рублей по тел. 55-55-44.

Клиника «Наноэстетик», ул. Максима Горького, 83/1.

Врачи ведут прием ежедневно с 09:00 до 20:00.

Лицензия ЛО-72-01-002454 от 11.04.2017