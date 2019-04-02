Врачи назвали самые распространенные заболевания десен у тюменцев

Беспокоясь о красоте и здоровье улыбки, мы часто забываем о возможных болезнях десен. А между тем они составляют конкуренцию даже кариесу. Как утверждает статистика, именно слабые и больные десны в половине случаев становятся причиной потери зубов.

Самые распространенные заболевания десен – гингивит и пародонтит, менее «популярен» пародонтоз. Гораздо реже встречаются идиопатические заболевания пародонта (к ним относят десмонтоз, гистоцитоз Х и синдром Папийона – Лефевра), а также доброкачественные опухолевидные образования, называемые пародонтомами (фиброматоз десен, эпулис и пародонтальные кисты).

- Для каждой болезни можно выделить группу людей, подверженных ей в большей степени. Так, гингивит часто диагностируют у детей, подростков и беременных женщин, поскольку гормональные изменения в организме стимулируют воспаление. Пародонтит – болезнь более «взрослая». Как минимум по причине того, что дети посещают стоматолога чаще, чем взрослые, не доводя воспаление до крайней стадии. Пародонтоз – это проблема главным образом пожилых людей и людей подверженных заболеваниям эндокринной системы и диабету. Чем старше человек, тем хуже протекают обменные процессы, снижается проводимость сосудов, нарушается питание тканей, – рассказала Виктория Алексеева-Онипсенко, пародонтолог семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Как утверждают специалисты ВОЗ, признаки воспалительных процессов в деснах в той или иной степени присутствуют у 80% детей и у 100% взрослых. Пародонтозу подвержены 1–3% населения.

Гингивит – это воспаление десен без нарушения целостности зубодесневого соединения. При отсутствии лечения гингивит может прогрессировать в деструктивную форму заболеваний пародонта – пародонтит.

Пародонтит – воспаление тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующей деструкцией периодонта и костной ткани альвеолярной части с формированием пародонтального кармана.

Пародонтоз – дистрофический процесс, распространяющийся на все структуры пародонта. Его отличительной чертой является отсутствие воспалительных явлений в десневом крае, отсутствие пародонтальных карманов.

Причины болезней десен

Главной причиной воспалительного процесса является неудовлетворительная гигиена полости рта. Скопление зубного налета со временем превращается в зубной камень, что усложняет адекватную чистку зубов. Недостаточный уход вызывает воспаление, как результат – начинают развиваться гингивит, пародонтит. Также причинами заболеваний десен могут быть генетический фактор, нарушение в работе эндокринной и иммунной систем, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, авитаминоз, нарушение гормонального фона. Проблемы с деснами могут возникнуть из-за внешних факторов, таки как курение, алкоголь, нерациональное питание, прием лекарственных препаратов, нарушающих слюноотделение, стресс.

- Также частыми причинами заболеваний десен становятся стоматологические проблемы: нарушение прикуса, гипертонус жевательной мускулатуры или же зубные протезы, коронки, пломбы ненадлежащего качества, – отметила Виктория Леонидовна.

У тюменских докторов есть целый арсенал методов лечения десен. Фото стоматологии «Доктор Альбус»

Основные симптомы болезней десен

Гингивит – покраснение десен и слизистой оболочки рта; отечность десен; кровоточивость десен, особенно во время чистки зубов; болезненность десен; чувствительность зубов и десен к горячей и холодной пище; неприятный запах изо рта; набухание десневых сосочков; зубной камень; обильный налет на зубах; выделение гноя из десен; жжение десен; язвочки на деснах; некроз межзубных сосочков и десневых тканей.

Пародонтит – неприятный запах изо рта; кровоточивость десен при чистке зубов и приеме пищи; покраснение и даже посинение десны; образование пародонтальных карманов с гнойным отделяемым, боль во время пережевывания пищи и чистки зубов; оголение корней; подвижность зубов; вязкость слюны; повышенная чувствительность к холодному и горячему воздуху или пище.

Пародонтоз – зуд и жжение десен; десны становятся очень бледными; оголение корней зубов; болезненность при употреблении твердой; соленой или сладкой пищи; подвижность зубных рядов, увеличение межзубных промежутков в области расположения корней (зубы могут смещаться или разъезжаться в разные стороны).

Как лечить?

«Наибольшая эффективность лечения достигается на ранних стадиях заболевания. Как правило, начинают с проведения профессиональной гигиены полости рта, далее тактика лечения избирается в зависимости от поставленного диагноза и может включать в себя консервативные и хирургические методы», – объяснила пародонтолог стоматологии «Доктор Альбус».

При неосложненных формах заболеваний бывает достаточно консервативной терапии, направленной на купирование воспаления, устранение зубодесневых карманов и введение процесса в фазу стойкой ремиссии. Лечение состоит из следующих манипуляций: гигиенических, терапевтических, физиотерапевтических, ортопедических, ортодонтических.

При пародонтите в зависимости от размеров образовавшихся патологических карманов проводят кюретаж (закрытый или открытый), лоскутные операции.

Профилактические меры

1. Тщательная гигиена полости рта в домашних условиях (чистка зубов два раза в день, ежедневное использование зубной нити, ирригатора).

2. Профессиональная гигиена полости рта 1 раз в 6 месяцев.

3. Рациональное питание.

4. Отказ от курения и алкоголя.

5. Регулярный рентгенологический контроль (1 раз в год) при профилактических осмотрах у стоматолога.

6. Своевременное ортопедическое и ортодонтическое лечение (по показаниям).

7. Выявление и устранение факторов риска, связанных с аномалиями прикрепления уздечек губ, языка.

8. Санация полости рта, то есть лечение стоматологических заболеваний (кариеса и его осложнений).

- При заболеваниях крови, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, а также людям, у которых большое количество пломб или ортопедических конструкций, необходимо регулярно проходить обследование у стоматолога, – подчеркнула Виктория Алексеева-Онипсенко. – Также к здоровью десен должны внимательней относиться женщины, так как в женском организме часто меняется гормональный фон.