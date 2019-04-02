Почему у богатых людей время ценится дороже денег?

Михаил Чуев, основатель первой консьерж-службы Тюмени - Equilibrium, широко известной во многих городах России среди премиум-клиентов, о том, что такое настоящий сервис и настоящий люкс.

Михаил, самое нелепое суждение о люксе, которое ты слышал?

Что люкс умрет. Это сказал один влиятельный человек. Мы разговаривали о преемственности поколений, о том, что раньше передавали именные часы, фарфоровые сервизы, швейные машинки, фамильные драгоценности. По его мнению, – всё упрощается, всё по-настоящему эксклюзивное и изысканное не нужно новому поколению, «игрекам», мол, это будет не интересно. А интересно будет mix & match – выбирать и сочетать.

Не могу с этим согласиться до конца. Ручная работа ценилась во все времена. И даже если у нас будут везде беспилотные машины, тем более ценными окажутся какие-то раритеты, сделанные руками и выпущенные малым количеством экземпляров.

Что для тебя люкс?

Синоним ручной работы, персонального внимания и индивидуального подхода.

В чем суть понятия консьерж?

Это экономия времени. Любой успешный человек за день принимает максимум решений и у него не должна болеть голова о том, как доставить цветы на Бали, забронировать отель во время международного форума или достать билеты на премьеру «Нуреева».

Concierge переводится как «хранитель ключей». Всё началось с замков: там эти люди отвечали за ключи и свечи. Так сложилось, что консьерж – это абсолютное доверие и сохранность любой информации. Скажу больше, что это люди, которые не живут своей жизнью, а всегда стоят в тени первого лица.

В кого может эволюционировать консьерж с годами?

Варианта два. Одни становятся бездушным автоответчиком. Другие – осьминогом, у которого щупальца разбросаны по всему миру.

Кто такие консьержи в дорогих отелях?

Это гениальные люди. Я всегда рекомендую, приезжая в пятизвездочный отель, идти прежде всего к консьержу. Потому что именно благодаря его знаниям, навыкам и знакомствам страна или город откроется для вас с абсолютно неизведанной стороны.

Concierge переводится как «хранитель ключей». Фото предоставлено первой консьерж-службой Тюмени - Equilibrium

Порой даже в русских отелях больше готовы услышать твои потребности, а не навязывать готовые решения и коммерчески выгодные варианты, поэтому не бойтесь рассказывать о себе.

А в клубных домах какой должна быть хорошая консьерж-служба?

Мне нравится идея присутствия 5* отельного сервиса в апартаментах. Когда ты по всем вопросам можешь обратиться к одному человеку. Когда тебе доступна карта всего города, любые рестораны, доставки, сервисы и ты можешь управлять этим, не выходя из своей квартиры. Одновременно ты гость и хозяин.

Безусловно, открыв бумажник любого из наших клиентов в Тюмени, мы увидим все возможные карты лояльности. Он состоит во всех программах, у него есть максимальные скидки по всем параметрам, все его знают, любят и уважают. Но давайте смотреть шире! Ведь кроме Сибири есть не только Россия, но и весь мир, а для экономии времени и денег нужны мы.

В этом году вы стали официальной консьерж службой клубного дома Life Plaza. В чем именно будет заключаться ваша деятельность?

В Life Plaza на постоянной основе присутствует наш сотрудник, к которому вы можете обращаться по любым вопросам. Эти вопросы не ограничены по географии, времени года и сфере жизни. Всё: от валет-паркинга, химчистки до доставки подарков в другой стране и экскурсии по закрытой части Ватикана.

Это максимальное удобство, контроль за жизнью дома и индивидуальный подход к каждому из резидентов. Life Plaza – первый комплекс в Тюмени, с подобным сервисом, это дом, который экономит время.

Наша задача – получить 100% доверия каждого резидента и стать незаменимым помощником, достигнуть той стадии контакта, когда у жителя не возникнет мысли обратиться к кому-нибудь другому.

Кто такие богатые люди? По своей сути.

Те, кто ценят время больше, чем деньги. Те, для кого нет компромиссов и полумер. Люди, которые сделали себя сами. Те, кто много видел и много знает, живёт полной жизнью, имеет интересы в разных сферах, от футбола до балета.

Все разные. Каждый человек - это Вселенная. Книга. Наличие капитала не является ценностью само по себе.

Почему клубная жизнь развита, например, в Великобритании и почти не развита в России?

Во-первых, клуб – это не для всех. Это собрание сильных, успешных, место, где они подпитываются идеями, проводят время в кругу равных и не переживают о конфиденциальности. В большинстве случаев наличие на счетах 8-значного остатка, не является входным билетом, гораздо важнее индивидуальные качества - «вы должны быть экстраординарно интересным». Что касается России, пока клубы это больше про деньги, networking, поиск клиентов/партнеров для бизнеса и фото в Instagram.

Какие они – богатые люди в Тюмени?

Деньги – это всегда точность принятых решений, а значит, этот человек что-то делает лучше остальных, больше о чем-то знает. По моим ощущениям, сейчас богатый человек – это человек мира. Он может жить где угодно, принимать решения из любой точки шара. Это давно уже не заложник одного города. И поэтому миллионер в Тюмени и миллионер в Санкт-Петербурге – всё больше и больше схожи между собой.