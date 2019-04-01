Праздник биатлона продолжается: тюменская сборная лидирует по количеству медалей Чемпионата

Праздник биатлона в Тюмени вышел на финишную прямую. Завтра, 2 апреля, в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоятся финальные гонки Чемпионата России по биатлону. Мужчинам и женщинам предстоит пробежать эстафеты 4х6 км.

НАШИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

По итогам трех соревновательных дней у Тюменской области 4 медали. Авторами сразу трех наград стал Александр Логинов. Спортсмен принес региону золото, став победителем в мужском пасьюте, серебро в спринте на 10 километров среди мужчин и бронзу в масс-старте на 15 км.

Еще одну бронзу Тюменской области завоевала Виктория Сливко в женском масс-старте. Она успешно преодолела 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. У Евгения Гараничева – еще одной гордости региона страт на Чемпионате оказался неудачным. В мастарте на 15 км его подвела стрельба на последнем рубеже, и он пришел четвертым, как и в пасьюте на 12,5 км.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Чемпионат России по биатлону стал настоящим праздником спорта для тюменцев и гостей города. Все соревновательные дни на трибунах центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» зрители внимательно следили за ходом игр. Особенно многолюдно было в выходные дни – 30 – 31 марта.

Для удобства зрителей организован трансфер от спорткомплекса «Центральный» до ОЦЗВС «Жемчужина Сибири». А в районе самого центра курсируют специальные бесплатные шаттлы от перехватывающей парковки. Приехавшие на личном транспорте, могут оставить машину на бесплатной широкой парковке.

Спортсменов поддерживают болельщики не только из Тюмени, но и других регионов страны. Фото ЦСП72

Ожидается, что в итоговой день Чемпионата, 2 апреля, на трибунах соберется не меньшее количество зрителей и любителей биатлона.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Высокий уровень организации национального чемпионата отметил и Член правления Союза биатлонистов России, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он порадовался, что новый губернатор и его команда сумели подарить тюменцам и гостям региона спортивный праздник.

- Полные трибуны, огромное количество автомобилей на парковке, хорошая программа для болельщиков, у всех прекрасное настроение. Биатлон – это не только спорт, но и хороший праздник для людей. Здорово, что эти традиции сохраняются, - подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что «Жемчужина Сибири» востребована. Центр принимает не только биатлонные турниры, здесь проходят соревнования по лыжным гонкам, велоспорту, спортивному ориентированию. Недавно на трассах центра боролись за награды участники Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

Тюменская область претендует на проведение Гонки чемпионов в 2020 году. Фото ЦСП72

- У нас круглый год проводят тренировочные сборы не только тюменские команды, но и спортивные коллективы из многих регионов страны и из-за рубежа. Проведение всероссийских соревнований и возвращение в регион международных турниров имеет самое серьезное значение для развития массового спорта и внедрения здорового образа жизни, - подчеркнул Александр Моор.

ГОНКА ЧЕМПИОНОВ

В ближайшее время регион надеется встречать на своей земле Гонку Чемпионов, которая пройдет в 2020 году. Тюменская область подтвердила готовность принять этап Кубка мира в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов.

- Надеемся на положительное решение. У региона есть богатый опыт организации спортивных турниров разного масштаба, мы готов к проведению соревнований самого высокого уровня, - подчеркнул Александр Моор.

В свою очередь вице-президент СБР Виктор Майгуров выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России переживет временные санкции IBU, и полноправное членство в этой международной спортивной организации будет восстановлено.

Финальные гонки Чемпионата пройдут в «Жемчужине Сибири» 2 апреля. Фото ЦСП72

- С большой долей вероятности наш статус будет восстановлен на внеочередном конгрессе IBU. Его проведение запланировано на сентябрь 2019 года. До конца сезона 2022 года проведение международных соревнований в России не планируется. Но я уверен, что мы можем претендовать, как минимум, на Гонку чемпионов, - заявил Виктор Майгуров.