День разноцветных глаз: как тюменцам сохранить цветные и не очень глаза здоровыми

Что за чудо такое - разноцветные глаза, приносят ли разные глаза их обладателям счастье, а также как тюменцам сохранить хорошее зрение до преклонных лет, расскажет «Комсомольская правда-Тюмень».

Что же такое – гетерохромия?

«Разные глаза по-научному – гетерохрония, - рассказывает тюменский офтальмолог Елена Радзивилюк, - Гетерохрония бывает двух типов. В первом случае у человека разный цвет радужной оболочки правого и левого глаза. Во втором – разная окраска участков радужной оболочки одного глаза, то есть сочетание разных цветов в одном глазу. Но по статистике все же чаще встречается полная гетерохрония, когда глаза противоположны по оттенку (чаще всего один глаз – темно-карий, а другой – серый или голубой). Гетерохрония связана с различным содержанием мелатонина – в одном глазу его больше, в другом меньше. Или оно различно в участках радужки одного глаза».

У людей такое интересное отклонение встречается гораздо реже, чем у животных. Чемпионы среди зверят – кошки, особенно белые; бывают также разные глаза у собак (вспомните, как красивы разноглазые хаски!), лошадей и даже коров.

По статистике, гетерохрония встречается у каждого сотого жителя Земли. Обычно такие интересные разноцветные глаза передаются «по наследству». Чаще гетерохрония встречается у женщин, однако у мужчин интенсивность различия в окраске радужки обычно выше.

Как правило, разный цвет глаз никак не влияет на зрение человека, поскольку все остальные части глаза остаются здоровыми. Но чтобы убедиться в этом, лучше все же пройти полное офтальмологическое обследование.

Изюминка в купе с талантом может и озолотить. Фото с сайта pixabay.com

На беду или на счастье?

Вокруг людей с разным цветом глаз издревле ходили-бродили легенды и суеверия, от которых у современного человека кровь стынет в жилах! Считалось, что они связаны с дьяволом, ведь у того, по преданию, один глаз голубой, а другой карий. Поговаривали также, что люди с разными глазами легко могу сглазить.

Однако сегодня эти бабушкины страшилки, к счастью, канули в прошлое, и люди с гетерохромией больше просвещенную публику не пугают. Напротив, считается, что встретить человека с разными глазами к удаче, да и сами они, дескать, счастливее.

Факт, что такая вот изюминка в купе с талантом может и озолотить. Например, у музыкальной легенды, Дэвида Боуи, были глаза разного цвета. Хотя, это у Боуи не с рождения. Разные глаза певца - результат травмы: в колледже ему крепко заехали в левый глаз, и он стал карим.

Разного цвета глаза также у актрис Элис Ив (зеленый и синий), Джейн Сеймур (карий и зеленый), Милы Кунис (зеленый и светло-карий), а также у актера Доминика Шервуда (голубой и карий).

Разные или нет – берегите глаза!

Неважно, какого цвета ваши глазки, мы решили воспользоваться случаем и напомнить вам, как уберечь себя от проблем со зрением.

«Ухудшение зрения у жителей нашего региона заметно, особенно когда речь идет о детях, - констатирует специалист, - Если 10 лет назад при поступлении в школу практически все ребятишки имени прекрасное зрение, то сейчас все у большего числа детей выявляется близорукость. А ведь раньше считалось, что этот недуг начинает формироваться лишь в 9-10 лет, а никак не в 6-7. Среди выпускников школ близорукость наблюдается уже у половины детей».

Самый серьезный удар по глазам детей и взрослых в последние годы наносят смартфоны, уверена офтальмолог. Просмотр видео, игрушки на телефонах, электронные книги в таком мелком формате – огромное зло. Ведь чтобы разглядеть мелкие детали на экране телефона, приходится очень сильно напрягать зрение, что является толчком к развитию близорукости.

Чтобы во время заметить проблему у ребенка, родителям следует обратить внимание на несколько факторов. К примеру, если малыш низко наклоняется над тетрадью, жалуется на то, что глаза устали, что голова болит, если он щурится, следует немедленно обратиться к офтальмологу. Ведь если своевременно начать лечение, можно избежать проблем в будущем.

Чтобы помочь школяру сохранить зрение, важно помимо ограничения взаимодействия с экранами проводить гимнастику для глаз, заниматься спортом и употреблять в пищу больше овощей и фруктов. За это вам скажут спасибо не только глазки, но и весь организм в целом.

Детям до трех лет специалист советует вообще не давать в руки гаджеты – никаких смартфонов и мобильников. Да и просмотр телевизора следует ограничить 15 минутами в день.

Но если ограничить детей от экранов мы еще как-то можем, то что делать нам, взрослым? Ведь большинство проводит у мониторов весь день, причем, зачастую не по своей воле, а по производственной необходимости. Первое и важнейшее – давать глазам отдых, делать глазодвигательную гимнастику несколько раз в день хотя бы по 5 минут, чтобы снимать напряжение с глаз.

Еще одна проблема – сухость роговицы, которая возникает как следствие долгого всматривания в монитор (при таких обстоятельствах человек моргает реже). Поэтому по мере необходимости закапывайте глаза увлажняющими каплями.