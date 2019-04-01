2019-04-01T14:08:58+03:00
Дом. Семья

Сезон клещей в Тюмени: как защитить питомца от укуса

В Тюмени появляются первые клещи, угрожающие здоровью людей и животных
Лидия Шумкова
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Самое страшное заболевание, которое животное может заполучить от клеща, - пироплазмоз. Фото с сайта Pixabay.comСамое страшное заболевание, которое животное может заполучить от клеща, - пироплазмоз. Фото с сайта Pixabay.com
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В Тюмени приближается сезон активности клещей. Эти паразиты угрожают не только людям, но и питомцам – в основном, собакам, поскольку они чаще бывают на улице. Самое страшное заболевание, которое животное может заполучить от клеща, - пироплазмоз с летальным исходом.

Как заверяют тюменские ветеринары, предупредить укус клеща вполне реально. Сегодня для этого используются самые разные препараты – капли, спреи, таблетки или ошейники на любой возраст и вес животных. Главное – не забывать, что использовать их нужно на протяжении всего сезона, а не только в мае и августе, когда наступает пик активности клещей.

ОШЕЙНИКИ

Ошейники обладают защитой самого длительного срока действия. Как рассказали в Ветеринарной клинике имени Евгении Мамоновой, собаку от укусов клеща можно уберечь на 6-8 месяцев. Но при условии строжайшего соблюдения инструкции.

Советы от ветеринаров:

1. Ошейник должен плотно прилегать к шее животного, между шеей и ошейником должно с трудом проходить лишь два пальца.

2. Ошейник хоть и считается длительной защитой, но и его ресурс исчерпаем. В зависимости от марки постоянно носить ошейник животное может от 2 до 8 месяцев.

3. Носить ошейник собака должна постоянно в режиме 24/7, а не только во время прогулки.

4. В полной мере ошейник начнет действовать только через некоторое время после начала применения (срок зависит от марки). Так что ехать на природу в тот же день, когда на собаку был надет ошейник, нельзя.

5. Если ошейник предназначен для собаки, то и носить его должна собака. Кошке он может принести вред. И наоборот, кошачий ошейник собака носить не может.

КАПЛИ И ТАБЛЕТКИ

В пик активности клещей (весной в Тюмени это начало мая - конец июня) усилить действие ошейника лучше каплями или таблетками. Увеличивает положительный эффект также одновременное применение ошейника и специальных шампуней или репеллентов на основе эфирных масел.

Как правило, все эти средства, попадая на кожу собаки, накапливаются в сальных железах животного и вызывают паралич и гибель клещей, когда те добираются до кожи собаки. Но что именно из этих препаратов выбирать, зависит от поведения питомца. Так, для собак, которым не нравится вкус таблеток, или животных с особой чувствительностью, болезнями желудочно-кишечного тракта, лучше использовать капли на холку или шампуни, а не таблетки.

Если на питомце обнаружен клещ, необходимо пристально наблюдать за самочувствием собаки. Фото с сайта Pixabay.com

Если на питомце обнаружен клещ, необходимо пристально наблюдать за самочувствием собаки. Фото с сайта Pixabay.com

ПРИВИВКИ

Если цель репеллентов – не допустить укус, то цель вакцинации - облегчить симптомы пироплазмоза, если клещ все-таки присосался и собака заболела. Как отмечают ветеринары, хотя прививка помогает болезни протекать легче и, по возможности, без смертельного исхода, 100% гарантии она не дает. При этом вакцина может скрыть симптомы болезни питомца. Когда хозяин их все-таки заметит (а это обязательно произойдет, если собака заболела), то будет уже поздно. Так что в большинстве своем ветеринары советуют пользоваться репеллентами и не полагаться на одну прививку.

ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

Если на питомце обнаружен клещ, необходимо пристально наблюдать за самочувствием собаки и ее поведением. Как рассказали в Городской станции по борьбе с болезнями животных в Тюмени, есть определенные тревожные сигналы:

- слабость;

- высокая температура тела (до 41 градуса);

- неестественный цвет мочи (темная и даже черная моча, встречается также кислотно-лимонная);

- на поздних стадиях желтуха.

Если эти симптомы проявились, то нужно незамедлительно обращаться к ветеринарному специалисту. В сомнительных случаях он сделает анализ крови на обнаружение паразитов в эритроцитах. Без лечения смертность собак достигает 98%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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