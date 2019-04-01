В номинации «Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры, оказывающие услуги по лечению болезней нервной системы.

Участники номинации «Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний»:

Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского

Многопрофильная консультативно-диагностическая поликлиника помогает пациентам со всего региона уже более 35 лет. Прием ведут высокопрофессиональные специалисты, владеющие новейшими медицинскими технологиями и очень бережно относящиеся к пациентам. Справляться с любой, даже чрезвычайно сложной проблемой, позволяет оснащение поликлиники самым современным оборудованием.

В поликлинике работает терапевтическое отделение с дневным стационаром, хирургическое, клинико-диагностическое отделения и проводятся медицинские осмотры.

Прием ведут: терапевты, хирурги, гинекологи, офтальмологи, оториноларингологи, урологи и другие специалисты.

А также одним из направлений многопрофильного медицинского центра являются стоматологические услуги. Для горожан вся линейка услуг от гигиены до сложнейших операций. Высокоточные современные аппараты помогают докторам решать любые сложные проблемы с зубами пациентов. Спектр услуг стоматологического отделения: 3D – диагностика, терапевтическая и хирургическая стоматология, пародонтология, съемное, несъемное и бюгельное зубопротезирование и многое другое.

Центр остеопатической помощи «Остео»

Центр «Остео» открыт в Тюмени более 10 лет назад, здесь работают ведущие остеопаты Урала и Сибири. Все сотрудники центра - уникальные специалисты с двумя-тремя высшими медицинскими образованиями.

Остеопатия показана с самого рождения и до самого позднего пенсионного возраста. Это помощь новорожденным (доктор снимает проблемы срыгивания, колик, кривых ног, кривошеи, помогает правильно развиваться всем системам), спортсменам при травмах, восстановление пациентов после ДТП. Остеопат поможет беременной до и после родов, а пенсионерам улучшит качество жизни, снимая боль и последствия различных травм.

Еще одним важным направлением в работе центра «Остео» является неврология, так как большинство заболеваний, например, боли в спине, головные боли, головокружения, быстрая утомляемость и др., вызваны чаще всего нарушением состояния и функционирования нервных окончаний. В спектр оказываемых услуг «Остео» также входят мануальная терапия и массаж. Применяемые техники полностью безопасны и официально разрешены Минздравом РФ.

ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно - реабилитационный центр «Надежда»

«Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда» оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с психоневрологическими нарушениями и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата в амбулаторных (в том числе дневной стационар) и стационарных условиях.

Основными задачами Центра являются разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитации, а также развитие инфраструктуры комплексной реабилитации детям с психоневрологической патологией в Тюменской области.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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