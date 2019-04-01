В номинации «Лучшая клиника для лечения ЛОР - заболеваний» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры, оказывающие услуги в области лечения лор - органов.

Участники номинации «Лучшая клиника для лечения ЛОР - заболеваний»:

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД - Медицина»

Медицинское учреждение сформировано одновременно с началом железнодорожного движения на участке Екатеринбург – Тюмень более 100 лет назад. Официальное название несколько раз менялось, но среди пациентов всегда называлось «железнодорожной больницей».

Многопрофильный лечебно-диагностический центр оснащен современным оборудованием и высококлассными специалистами, применяющими инновационный подход и авторские методики в лечении пациентов. Здесь оказывают медпомощь в рамках ОМС, ДМС и на договорной основе. Клиника считается новаторским учреждением в медицине по ряду медицинских технологий. Лауреат конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ» в 2016 году.

Спектр услуг очень обширен, основные направления: стационарное лечение по направлениям: хирургия (общая, флебология, проктология, эндокринология, травматология), гинекология, терапия, неврология, ЛОР; поликлиника (лечебные приемы, диагностика, медосмотры); стоматология.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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