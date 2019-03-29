«Талан» вошел в ТОП-10 застройщиков Тюменской области по объемам строительства

Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) опубликовал ежемесячный рейтинг застройщиков России по объемам текущего строительства. В марте девелоперская компания «Талан» (54 141 кв. м жилья) заняла 10-е место из 34 застройщиков Тюменской области.

Компания вошла в ТОП-10 всего за год работы в Тюмени, где в начале 2018-го начала строить инновационный проект класса комфорт «intellect-квартал» в районе Тюменская слобода. Проект отличается технологичной «начинкой» квартир и двора, а также большим выбором современных планировок (более 50 вариантов площадью от 29 до 106 кв. м), авторской архитектурой и благоустройством, фасадами из кирпича ручной формовки и дизайнерскими холлами. Первую очередь «intellect-квартала» планируется сдать в первом квартале 2020 года, а в феврале этого года стартовали продажи второй очереди.

В общероссийском рейтинге ЕРЗ компания «Талан» (276 757 кв. м жилья) заняла 63-е место из 3 225 застройщиков, за март поднявшись на 6 позиций. Кроме объемов строительства рейтинг фиксирует соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками, по шкале от 1 до 5 баллов. Среди застройщиков Тюменской области максимальный балл имеют только 3 компании, в том числе «Талан».

«Талан» - федеральная компания, которая работает в 14 городах России, от Севастополя до Владивостока. С 2002 года застройщик обеспечил жильем 25 000 семей и одним из первых в стране перешел на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов.

Проектная декларация и правовая документация доступны на сайте талан.рф.