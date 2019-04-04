2019-04-04T07:57:22+03:00
Экономика

Строим жилье по-новому: Сбербанк об изменениях в жилищном законодательстве

В конце 2018 года в России было принято решение обязать всех застройщиков продавать жилье через счета эскроу
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Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаФото предоставлено пресс-службой Сбербанка
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В конце прошлого года в России было принято решение обязать всех застройщиков страны возводить и продавать жилье только через счета эскроу. Уже с 1 июля эти изменения в законодательстве вступят в силу.

Сбербанк подготовился к важным поправкам в законе, и сегодня он выполняет главную роль – роль посредника между клиентом и застройщиком. Сейчас в банке отлажены все механизмы оформления сделок с использованием эксроу-счетов.

Что такое эскроу-счет? Это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и застройщиком. Покупатель кладет деньги за жилье на этот счет, а продавец получает их только после выполнения своих обязательств, то есть по факту сдачи квартиры и выдачи ключей. Банк выполняет роль посредника, контролирующего процесс.

Эскроу-счет призван обезопасить проведение расчетов между покупателем и застройщиком

Эскроу-счет призван обезопасить проведение расчетов между покупателем и застройщиком

На пресс-конференции, посвященной изменениям в жилищном законодательстве, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов представил итоговые цифры по сделкам со счетами эскроу.

К концу марта 2019 года в Сбербанке заключена 91 сделка, открыто 1239 эскроу-счетов для физлиц на общую сумму более 102 млрд руб. В данное время на рассмотрении находятся 207 заявок на проектное финансирование, 137 из них – со счетами эскроу. В лидерах по объемам кредитования – Москва, Московская и Ленинградская области.

По словам Сергея Бессонова, банк ожидал стремительного роста заявок – около 800. По факту прирост оказался более сдержанным: за первый квартал поступило 228 новых заявок. К тому же не каждая заявка получила положительный ответ от Сбербанка.

Директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов

Директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов

– Если заявка не одобрена – это не значит, что банк отказывает в финансировании. Мы предлагаем заявителям изменить структуру сделки в плане повышения коэффициента устойчивости. По нашим подсчетам, участие застройщика должно быть более 16%. Эту цифру мы получили, опираясь на опыт взаимодействия со строительными компаниями, – отметил Сергей Бессонов.

Новая модель финансирования потребует от застройщиков серьезных вложений собственных средств. И далеко не каждая компания сможет их предоставить. В связи с этим Сбербанк разработал линейку кредитных продуктов, воспользоваться которыми можно на любом этапе строительства: эксплуатационный (кредит под готовое жилье), инвестиционный (проектное финансирование жилья) и прединвестиционный (заем под будущую прибыль проектов). Также в 2019 году в линейке банка появился мезонинный кредит, предусматривающий покупку площадки под будущий проект.

– Сбербанк предлагает застройщикам кредитные продукты на любой стадии реализации проекта: от разработки проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию. Мы создаем и меняем сервисы для застройщиков вместе с изменениями в законодательстве о долевом строительстве. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам адаптироваться и успешно работать в новых условиях финансирования жилищных проектов, – подчеркнул Сергей Бессонов.

Сбербанк разработал линейку кредитных продуктов, воспользоваться которыми можно на любом этапе строительства

Сбербанк разработал линейку кредитных продуктов, воспользоваться которыми можно на любом этапе строительства

Полный и окончательный переход на новую модель финансирования произойдет совсем скоро. Сбербанк готов помочь застройщикам адаптироваться к этим условиям, узнать больше информации об эскроу-счетах и работе с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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