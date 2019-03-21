В номинации «Лучшая стоматология для взрослых» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие стоматологические услуги для взрослого населения.

Участники номинации «Лучшая стоматология для взрослых»:

Семейная стоматология Dr.Albus

В 2013 году свои двери открыла семейная стоматология «Доктор Альбус». За 6 лет работы специалисты клиники помогли более 17000 пациентов, из них 10300 взрослых пациентов доверили Dr.Albus свое стоматологическое здоровье.

Клиника использует все современные стоматологические наработки: 3D-диагностика, лечение и реставрация зубов под микроскопом, пародонтология, хирургия и имплантация при необходимости с применением костной пластики, все виды ортопедического лечения, ортодонтия.

Врачи семейной стоматологии «Доктор Альбус» постоянно совершенствуют свои навыки и повышают уровень профессионализма на различных обучающих инновационным методикам лечения мероприятиях. В рамках одной клиники Вы можете гарантированно получить весть спектр стоматологических услуг.

Стоматология «ЮниДент»

«ЮниДент» – одна из первых частных стоматологий Тюмени, в 2018 г. ей исполнилось уже 20 лет. Пациенты получают здесь полный комплекс стоматологической помощи - от гигиены до имплантации. Для удобства прием ведется по продленному графику не только в будни, но и в выходные, а также праздничные дни.

К услугам пациентов – одни из лучших врачей в Тюмени и современные, эффективные и безопасные технологии. «ЮниДент» заслуженно входит в число «Лучших предприятий Тюменской области» и «Лучших стоматологий РФ». С 2014 года, уже 5 лет подряд, клиника «ЮниДент» включена в ТОП-100 стоматологий России по некоммерческому рейтингу STARTSMILE - единственная из тюменских стоматологий.

ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»

С 1980 года ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» предоставляет качественные услуги населению. Сегодня поликлиника достаточно оснащена стоматологическим оборудованием, в основном импортного производства, что позволяет оказывать стоматологическую помощь на современном уровне: терапия, хирургия, ортопедия, имплантология, пародонтология, ортодонтия, эстетическая реставрация, профилактика и гигиена полости рта, рентгендиагностика. В арсенале поликлиники современные технологии и сертифицированные специалисты с большим стажем работы.

ГАУЗ ТО «Стоматологическая поликлиника №1»

Почти 60 лет Стоматологическая поликлиника №1 в Тюмени оказывает квалифицированную стоматологическую помощь: терапевтическая, хирургическая, ортопедическая. В поликлинике работают высококвалифицированные специалисты, практически все врачи и зубные техники прошли обучение в ведущих клиниках страны. В учреждение так же применяется лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Ортопедическое отделение широко внедряет в практику изготовление современных конструкций зубных протезов - металлокерамические и цельнолитые конструкции, бюгельные протезы с кламмерной и замковой фиксацией, протезирование зубов на имплантантах.

Стоматологическое отделение УМК ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ»

Стоматологическое отделение Тюменского государственного медицинского университета оказывает полный спектр стоматологических услуг: лечение заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, исправление аномалий прикуса, зубосохраняющие операции, имплантация, все виды протезирования.

Кроме того, есть квалифицированные специалисты, которые ведут прием самых маленьких пациентов – врачи-стоматологи детские.

По своему оснащению клиника отвечает современным международным стандартам, специалисты работают на немецком оборудовании класса люкс «Siemens-Sirona», одной из ведущих фирм-производителей стоматологического оборудования.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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