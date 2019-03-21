В номинации «Лучшая стоматология для взрослых» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие стоматологические услуги для детей(до 18 лет).

Участники номинации «Лучшая детская стоматология»:

Семейная стоматология Dr.Albus

Специалисты клиники Dr.Albus лечат юных пациентов с 2013 года. В 2017 году семейная стоматология «Доктор Альбус» открыла отдельное Детское отделение. Специалисты клиники уже оказали стоматологическую помощь более 6700 детей. Врачи-стоматологи постоянно повышают свой профессионализм и применяют передовые методики лечения на современном оборудовании с применением микроскопа, цифровой 3D-диагностики, работая лучшими материалами.

В детском отделении стоматологии юным пациентам предоставлены все виды стоматологических услуг: профессиональная гигиена полости рта, фторирование молочных зубов, лечение кариеса, пульпита, периодонтита, удаление зубов, ортодонтическое лечение.

Кроме того, в детском отделении обустроена детская зона ожидания с игрушками, раскрасками и мультфильмами. Для малышей и их родителей, детские стоматологи проводят обучающие уроки по гигиене полости рта в домашних условиях: ребенок узнает, как правильно чистить зубы.

Стоматология «ЮниДент»

«ЮниДент» – одна из первых частных стоматологий Тюмени, в 2018 г. ей исполнилось уже 20 лет. Пациенты получают здесь полный комплекс стоматологической помощи - от гигиены до имплантации. Для удобства прием ведется по продленному графику не только в будни, но и в выходные, а также праздничные дни.

К услугам пациентов – одни из лучших врачей в Тюмени и современные, эффективные и безопасные технологии. «ЮниДент» заслуженно входит в число «Лучших предприятий Тюменской области» и «Лучших стоматологий РФ». С 2014 года, уже 5 лет подряд, клиника «ЮниДент» включена в ТОП-100 стоматологий России по некоммерческому рейтингу STARTSMILE - единственная из тюменских стоматологий.

Стоматологическая поликлиника 3

Стоматологическая поликлиника №3 была создана в 1976 году как детская стоматологическая поликлиника. В 1995 году поликлиника из государственного учреждения была реорганизована в акционерное общество и, наравне с оказанием квалифицированной стоматологической помощи детям, начала оказывать услуги взрослому населению. Здесь сосредоточены все передовые технологии в области стоматологии: лечение зубов под микроскопом, 3D-диагностика, CAD/CAM технологии – компьютерное моделирование зубных протезов, имплантация, отбеливание зубов лампой ZOOM-4, лазер и многое другое.

Являясь инновационным центром развития стоматологии СтАР, Стоматологическая поликлиника №3 шагает в ногу с мировой стоматологией, внедряет в практику современные методы, технологии лечения, использует новейшие материалы и оборудование. Работа в «четыре руки» на приеме и комплексный подход к лечению позволяют сохранить трудные зубы и провести высокоэстетичную реставрацию.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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