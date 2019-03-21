2019-04-02T15:04:22+03:00
Здоровье

Участники номинации «Лучший родильный дом Тюмени»

В номинации участвуют родильные дома Тюмени
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В номинации «Лучший родильный дом Тюмени» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие родильные дома г. Тюмени.

Участники номинации «Лучший родильный дом Тюмени»:

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень)

Крупнейшее в УрФО учреждение материнства и детства, принимает пациентов с июля 2011 года, в Тюмени два отделения в разных районах города. Врачи работают на снижение показателей материнской заболеваемости и смертности, младенческой смертности, гинекологической. Перинатальный центр оснащен современным оборудованием, доктора применяют в своей работе сложные и уникальные методы лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии.

Медицинская помощь оказывается на бесплатной основе при наличии заболеваний, угрожающих здоровью матери и будущего ребенка. Также ведется платный прием. Спектр услуг: родильный дом, ведение беременности, лабораторная диагностика, школа беременных, УЗИ, гинекология, врачебный прием

ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»

Роддом работает в Тюмени уже 63 года, за это время здесь родилось более 200 тысяч малышей. Роды принимают в индивидуальных родильных залах, доктора пропагандируют роды с участием семьи. Родильный дом оснащен современным оборудованием. Работа высококвалифицированных врачей неоднократно отмечалась благодарностями и грамотами губернатора Тюменской области и администрации города Тюмени. Это государственное учреждение, где пациенткам оказывается бесплатная медпомощь, также есть список платных услуг.

Награды: дипломом «Лучшие родильные дома Российской Федерации 2009 и 2014», включен в официальный реестр «Надежная репутация» в 2009, 2011, отделение новорожденных награждено почетной грамотой российского общества неонатологов как лучший коллектив.

ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3»

Более 40 лет врачи Роддома №3 помогают малышам появиться на свет и следят за здоровьем женщин в до и послеродовой период. Это государственное учреждение, где оказывается бесплатная круглосуточная плановая и экстренная помощь жительницам региона.

Услуги: два акушерских отделения, гинекологическое отделение, женская консультация, клинико-диагностическое отделение, УЗИ, отделение анестезиологии и реанимации, отделение неонатологии. В гинекологии оказывается весь спектр хирургических вмешательств, включая современные эндоскопические методы. В отделении новорожденных работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи, владеющие всеми видами анестезии, применяемыми в современной акушерско-гинекологической практике, методиками послеоперационной реабилитации и интенсивной терапии.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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