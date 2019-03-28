Инвесторы выбирают «БКС Брокер»

Если в советские времена граждане предпочитали нести деньги в сберегательную кассу или прятать их под матрацем, то сегодня дела обстоят иначе. Времена изменились: важно не просто хранить деньги, но ещё и заставить их «работать». Поэтому сегодня россияне с интересом смотрят на различные финансовые инструменты.

Существуют прибыльные альтернативы обычным банковским вкладам, которые толком даже не компенсируют инфляцию. Например, инвесторы интересуются брокерским обслуживанием. С каждым годом всё больше людей выходит на фондовый рынок. В 2018 году таких новичков было более 700 тысяч человек!

Реальная прибыль и высокие проценты

Что же привлекает инвесторов в работе на фондовом рынке? Конечно, в первую очередь, потенциально высокая прибыль. Эксперты говорят, что возврат инвестиций может примерно в два раза превышать отдачу от обычного банковского вклада.

Руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов компании «БКС Брокер» Игорь Соболев раскрывает тему более подробно: «Основным продуктом, куда прибывает наибольшее количество новых клиентов, является индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Его инструменты, которые отлично подходят начинающему инвестору, обеспечивают 19-21% на взнос. Такой доходности в банках, конечно, не найти».

Фото предоставлено «БКС Брокер»

Неудивительно, что с такими цифрами интерес к инвестициям повышается. Но прежде чем сделать первые шаги в новом виде бизнеса, стоит выбрать надёжного брокера. Да, в соответствии с российским законодательством, торговать на фондовом рынке без помощи посредника, роль которого и выполняет брокер, нельзя.

В России работают сотни, а то и тысячи брокерских компаний. По крайней мере, именно так себя они и называют, хотя далеко не все из них соответствуют высокому статусу. Как же выбрать брокера, чтобы потом не пришлось жалеть?

Сначала нужно убедиться в том, что у выбранного брокера действительно есть лицензия ЦБ РФ. Эту информацию можно найти на сайте Центробанка РФ. Так, там представлен список организаций, обладающих брокерской лицензией.

Не менее важный вопрос – репутация компании. Конечно, нужно, чтобы инвестор мог полностью доверять своему посреднику. Для этого рекомендуется изучить рейтинги и финансовые показатели брокеров, которые находятся в открытом доступе. Стоит обратить внимание на год основания компании, клиентскую базу и объёмы клиентских операций.

Далее стоит проанализировать предлагаемые тарифы. Каждый брокер устанавливает собственные расценки. Хорошо, если посредник предлагает различные тарифы для разных категорий инвесторов.

«БКС Брокер» - один из флагманов рынка

К числу наиболее авторитетных и надёжных брокеров России относится компания «БКС Брокер». Она является частью финансовой группы «БКС», которая была основана ещё на заре становления современной России (в 1995 году). Сегодня «БКС» - крупнейший брокер на Московской бирже. Свои деньги компании доверили уже более 300 тысяч человек. А ее надёжность подтверждают лидирующие позиции в профильных рейтингах.

- Обычно брокеры предлагают несколько тарифов. У «БКС Брокер» предусмотрены возможности для инвесторов с разным опытом и целями: кто-то хочет зарабатывать на ежедневных изменениях курса валют, а кто-то — купить облигации и не трогать их несколько лет. От выбора тарифа зависит состав портфеля, доходность и комиссия. Если вы только начинаете инвестировать, выбирайте самый простой, - говорит начальник отдела биржевых операций «БКС Брокер» Максим Ремизов.

Клиенты «БКС Брокер» могут получить весь спектр услуг прямо в смартфоне. Компания разработала собственный продукт – мобильное приложение «Мой брокер». С его помощью можно торговать активами, пополнять счёт, выводить с него деньги и т.д. Подобный инструмент действительно удобен в каждодневной работе.