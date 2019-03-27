Праздник биатлона в Тюмени: как пройдет Чемпионат России в 2019 году

С 28 марта по 2 апреля 2019 года в Тюмени состоится Чемпионат России по биатлону. Гонки пройдут в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В соревнованиях примут участие сильнейшие биатлонисты России.

БОЛЕЛЬЩИКАМ

Традиционно для болельщиков в дни соревнований будет организована насыщенная развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами. Праздничную атмосферу будут создавать танцевальные и вокальные коллективы города, а также диджеи и аниматоры.

Чтобы любители биатлона как можно дольше наслаждались соревнованиями, на территории «Жемчужины Сибири» будет работать теплый зрительный шатер с едой и напитками. Здесь же и на трассе в зоне финиша расположатся развлекательные площадки с различными активностями.

БИЛЕТЫ

Желающие посмотреть Чемпионат непосредственно на стадионе могут приобрести билеты в сети Интернет на сайте Пономиналу.ру а или в кассе Легкоатлетического манежа по адресу: г.Тюмень, ул. Луначарского, 12. Цена варьируется от 25 до 200 руб. — в зависимости от дня недели и места просмотра. При этом следует помнить, что при посещении мероприятия организатор вправе потребовать предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность владельца билета.

Гонки пройдут в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Фото пресс-службы ЦСП72

ТРАСНФЕР

Для удобства болельщиков все дни проведения соревнований будут курсировать автобусы по маршруту СК «Центральный» - ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» - СК «Центральный». Стоимость проезда в одну сторону стоит 100 рублей, билет можно приобрести в автобусе. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте csp.72 и в группе ЦСП72 Вконтакте.

ПРАВИЛА

Оргкомитет Чемпионата призывает болельщиков ознакомиться с правилами поведения на стадионе. Например, важно знать, что алкогольные напитки под запретом, а вот термосы с чаем или кофе проносить разрешается.

Болельщиков ждет насыщенная программа. Фото пресс-службы ЦСП72

Особое внимание следует уделить подготавливаемым плакатам со словами поддержки. Важно соблюсти их параметры. Так, максимальный разрешенный размер, установленный для баннеров и флагов, — 2 м х 1,5 м. Все тексты и слова поддержки должны быть на русском языке либо иметь перевод на русский.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Начнутся гонки 28 марта. В этот день в 12:15 пройдет спринт у женщин на дистанции 7,5 км. Затем, в 15.15 начнется спринт у мужчины на дистанции 10 км. В субботу, 30 марта зрителей ждет гонка преследования. В 12:15 она стартует у женщин на 10 км, в 14:15 – у мужчин на 12,5 км.

В воскресение, 31 марта, участников Чемпионата ждут масс-старты. В 13.00 на трассу длинной 12,5 км выйдут женщины, в 15:55 – мужчины. Им предстоит преодолеть 15 км. В заключительный день соревнований, 2 апреля, пройдут эстафеты - 4х6 км у женщин с 13:15 и 4х7,5 км у мужчин с 16:15.

Трансляции Чемпионата России по биатлону покажут три канала. Фото пресс-службы ЦСП72

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Те болельщики, кто не сможет лично присутствовать на соревнованиях, могут посмотреть прямые трансляции с Чемпионата. В прямом эфире гонки покажут телеканалы «Мачт ТВ», «Мачт страна», а также региональный канал «Тюменское время».

Так, ежедневно, начиная с 28 марта, трансляции на всех трех каналах будут начинаться с 12:05-12:15. Наибольшее количество выпусков покажет телеканал «Тюменское время», особенно 2 апреля. В этом день зрители смогут посмотреть сразу эстафеты по две у мужчины и женщин на дистанции 4 х 6 и 4 х 7,5, соответственно.