Рак - не приговор. Как вернуться к привычной жизни после онкологии?

Количество онкозаболеваний в стране постоянно растет, и Пермский край не является исключением. Более того, онкозаболеваемость в регионе выше, чем в среднем по стране, и она продолжает расти. И, тем не менее, рак - это не приговор. Это тяжелая и опасная болезнь, но она поддается излечению - если вовремя обратиться к врачу. Об этом мы разговариваем с главным врачом курорта «Усть-Качка» Любовью Завражных.

1. Какова вероятность выявить онкозаболевание на ранних стадиях?

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Онкология в данном случае не является исключением. Поэтому в настоящее время пристальное внимание нацелено на раннюю диагностику онкопатологии. На это указано, прежде всего, специалистам, проводящим диспансеризацию, периодические медицинские осмотры населения. И, конечно, каждый из нас сам, прежде всего, несет ответственность за свое здоровье. При появлении каких-либо непонятных симптомов нужно обязательно обратиться к врачу. А при назначении обследования - нужно его пройти, а не откладывать в долгий ящик - «до понедельника», «1-го числа», «после отпуска» и т. д. Здесь и сейчас.

С любыми непонятными симптомами, новообразованиями нужно обращаться к врачу - терапевту, дерматологу и т. п. А уже специалист определит - нужно или нет идти к онкологу. У страха глаза велики, порой безобидные нарушения в состоянии здоровья кажутся необратимыми и смертельными.

Свежий воздух всегда благотворно влияет на организм. Фото предоставлено "Усть-Качкой"

Обращаемся к специалисту

2. С какими симптомами нужно срочно обращаться к врачу-онкологу?

3. Какие методы диагностики применяются на курорте «Усть-Качка»? Насколько они действенны?

«Усть-Качка» - бальнеологический курорт. Прежде всего, мы занимаемся оздоровлением, профилактикой заболеваний. На курорте проводим скрининговую дигностику онкозаболеваний, то есть определяем наличие каких-либо нарушений в состоянии различных органов и систем и, соответственно, необходимость углубленного специализированного обследования в диспансере по месту жительства.

4. Может ли пациент, прошедший традиционные методы лечения онкозаболевания (химиотерпаию, оперативное лечение), вернуться к привычной жизни? Что для этого ему требуется: психологическая поддержка, медикаментозное лечение, соблюдение здорового образа жизни?

Фото предоставлено "Усть-Качкой"

На этапе постановки диагноза, безусловно, все пациенты испытывают стресс. Да и дальнейшее лечение (все его виды) сопряжено с затратами физических сил и эмоциональным перенапряжением. Поэтому, начиная с момента постановки диагноза, пациенту требуется психологическая поддержка, правильное (функциональное) питание с необходимыми витаминами, минералами, микроэлементами, прогулки на свежем воздухе. А в отношении медикаментозной терапии - оставим решающее слово за специалистами.

5. Какие программы реабилитации онкобольных применяются на курорте? Есть ли какие-то уникальные методики?

Реабилитация на курорте «Усть-Качка» показана пациентам с онкозаболеваниями, которые прошли специфическое лечение. Включает психологическую и физическую реабилитацию, фитотерапию, медикаментозную терапию по показаниям.

Реабилитация на курорте показана пациентам с онкозаболеваниями, прошедшим специфическое лечение. Фото предоставлено "Усть-Качкой

6. Насколько эффективной является реабилитация?

Свою задачу мы видим в улучшении психологического состояния пациентов. Мы хотим, чтобы жизнь вновь заиграла для них яркими красками. А бывать у нас нужно как можно чаще.

7. Какие советы вы могли бы дать людям, которым поставили этот опасный диагноз - «рак»?

Это не приговор. Лечиться, следовать всем рекомендациям специалистов. Не надеяться на «авось пройдет».

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Пермский край, с. Усть-Качка.

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