Продюсер фильма «Тобол» заявил, что лента привлекла в Тюменскую область многочисленные турагентства

Прокатный период сибирского фильма «Тобол» в кинотеатрах России подходит к концу. Его еще покажут в ближайший уикенд, но потом кино будет доступно лишь на интернет-площадках. По сути, сейчас началась вторая стадия киноленты – фестивальная. Хотя «Тобол» вызвал много споров, критических замечаний, создатели фильма говорят о том, что задачи свои выполнили.

Как рассказал сегодня, 27 марта, на пресс-конференции генеральный продюсер фильма Олег Урушев, за все время фильм посмотрели около миллиона человек – 700 тысяч в кинотеатрах и более 200 тысяч в сети.

- Я считаю, что 90% тех, кто смотрел фильм, он понравился, а 10% его раскритиковали. У книги еще больше отрицательных поклонников. Но я всегда позиционировал, что наш фильм уникален тем, что его можно дочитать. После фильма идете, покупаете книгу и дочитываете то, что не досмотрели в фильме, - прокомментировал продюсер.

Так и случилось – спрос на книгу после фильма вырос, Олег Урушев специально интересовался этим фактом. Книга даже вышла в новом формате – с кинопостером. Он также отметил, что в отличие от романа фильм сделали более динамичным, как и планировалось изначально по техническому заданию, ведь заявленный жанр полного метра – истерн, а значит это приключения, стрельба, погони, романтика.

- Для зрителей он должен был пройти на одном дыхании, чтобы не было времени пожевать попкорн. Не знаю, удалось ли нам это, но многие говорили, что так и было. Тем временем прочитавшие роман пытались найти книгу в фильме, что невозможно, - подчеркнул Урушев.

В романе – 1,5 тысячи страниц, а в киносценарии - всего 120. По словам генерального продюсера, даже автор романа Алексей Иванов в период работы над сценарием не смог сократить его меньше, чем на три часа для полнометражного фильма и до 120 минут на серию для сериала. Дорабатывать сценарий пришлось в итоге другим.

В настоящее время завершается монтаж сериала, мировые права на который, так же, как и на фильм, выкупил «Первый канал». В июле его отдадут заказчику и вероятнее всего 8-серийная историческая драма выйдет в эфир осенью.

Кстати, еще одна цель «Тобола» - продвижение Тюменской области в целом и Тобольска в частности – удалась. По данным Олега Урушева, если в прошлом интерес к региону проявляла только сотня туристических агентств, то теперь на просмотр в Тобольск заявилось уже полторы тысячи, чтобы затем, возможно, включить его в свои экскурсионные программы.