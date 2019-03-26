Когда весна в тягость: советы тюменским аллергикам

Согласитесь, сложно наслаждаться жизнью, когда из носа течет, глаза зудят и слезятся, плюс кашель, чихание. Вот-вот природа проснется, и сотни пациентов с подобными симптомами будут штурмовать кабинеты аллергологов и скупать в аптеках все лекарства подряд. От чего чихают тюменцы? И стоит ли заниматься самолечением? Рассказали специалисты тюменской ОКБ №1.

Что мучает тюменских аллергиков?

Как говорят аллергологи ОКБ №1 в Тюмени провокаторов аллергии предостаточно. В апреле и мае аллергиков донимают, например, береза, осина, тополь и клен. С июня до августа мучить особо чувствительное население принимаются злаковые растения: с полей разносится пыльца пшеницы, ржи, овса, кукурузы. Конец лета – начало осени – время «агрессии» трав: полыни, лебеды, подсолнечника, пырея, ромашки, мать-и-мачехи.

Несмотря на то, что каждый год фиксируется все больше и больше аллергиков, критичной ситуацию в нашем регионе назвать нельзя. Почему? Да потому что Тюменская область регион достаточно благополучный в экологическом отношении. Чего не скажешь о наших соседях. Так в промышленных регионах, таких как Челябинская область, Свердловская, больных гораздо больше, ведь аллергии и экология связаны неразрывно. Чем загрязненнее регион, тем выше в нем процент больных людей, поскольку вредные факторы производства могут провоцировать возникновение болезни. И если в нормальных экологических условиях подверженный аллергическим реакциям человек вполне может жить спокойно, то в неблагополучном с экологической точки зрения, загрязненном регионе все его проблемы наверняка усугубятся.

Типичные ошибки

Симптомами заболевания могут быть: зуд и покраснение век, светобоязнь, слезотечение, насморк, чихание, а также чувство тяжести в грудной клетке, затрудненное дыхание, кашель, особенно ночью или ранним утром, а в тяжелых случаях — даже приступы удушья. При появлении признаков аллергии, чтобы предупредить прогрессирование заболевания, следует своевременно обратиться к врачу, определить аллерген и начать проводить терапию.

Интересно, что подчас человек даже не знает, что его сопли, слезы и чихание – это аллергия, и списывает все на банальную простуду. Такое случается сплошь и рядом. И самая распространенная врачебная ошибка – подтверждать диагноз ОРВИ, не принимая в учет природные факторы (к примеру, что травы зацвели). Особенно должно насторожить, если после дождя, в прохладу, когда воздух не так насыщен пыльцой, человек чувствует себя лучше. В этом случае терапевту желательно направить на консультацию к аллергологу.

Как облегчить свое состояние?

Есть несколько способов. Во-первых, для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями, разработана памятка. В ней перечислены продукты, от которых нужно отказаться, поскольку они являются высокооблегатными аллергенами. Это курица, цитрусовые, шоколад, икра и т.д. – все, что может запустить реакцию. Это поможет подстраховаться в случае пищевой аллергии.

В случае бытовой (аллергия на бытового клеща, на перо подушки), стоит убрать из дома ковры, шерстяные одеяла и пледы, перьевые подушки, мягкие игрушки. Также необходимо как можно чаще делать влажную уборку, пропылесосить и спрятать за стекло книги, которые копят пыль.

Что касается природной аллергии, на цветения – бегите от пыльцы подальше, в те регионы, где особенно раздражающие вас травы и деревья уже отцвели или еще не зацвели. Многие аллергики даже подгадывают отпуска на время буйства своего «раздражителя», чтобы прожить эти недели спокойно.

Но все это, повторимся, не панацея, а лишь сопутствующие факторы, которые смогут облегчить состояние, но не излечить болезнь.

Как лечат аллергию в Тюмени?

Медики не рекомендуют заниматься самолечением, несмотря на множество информации, которая представлена в интернете. Своевременное обращение к грамотному специалисту-аллергологу поможет избавиться от надоедливой аллергии навсегда - он назначит комплекс обследований и подберёт необходимую терапию.

Однако в период клинических проявлений диагностика невозможна - пробы проводить нельзя. Аллерголог сможет лишь предположить, что вызвало симптомы, исходя из календаря цветения. Поэтому лучше выбрать для визита к аллергологу снежный период года.

- Аллергопробы лучше всего проводить поздней осенью, когда влияние различных аллергенов не столь высоко. Проводить обследования в период обострения заболевания не следует. За неделю или две необходимо прекратить приём лекарственных средств от аллергии,- советуют аллергологи ОКБ №1.

Вообще же, лечение аллергии после постановки диагноза требует системного подхода и большого терпения со стороны пациента. Самый лучший вариант – это ежегодное повторение курса в течение пяти лет. Даже если после первого этапа купировались все проявления, они могут повториться.

Особое внимание в «ОКБ № 1» уделяют детям. Ведь аллергическая реакция может проявляться у ребенка в любом возрасте. По мере взросления проявления болезни становятся все более опасными, а при несвоевременной помощи - могут остаться на всю жизнь или перейти в бронхиальную астму и аутоиммунные патологии. Поэтому важно начать своевременное лечение.