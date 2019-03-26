2019-03-26T08:39:04+03:00
Дом. Семья

В тюменском миниприюте спасают покалеченных животных и ищут им дом

Волонтерам, которые создали прибежище для попавших в беду животных, не хватает мужских рук
Лидия Шумкова
Поделиться:
Животные с непростой судьбой оправились от травм и ждут ответственных хозяев. Фото из группы приюта "Верный друг"Животные с непростой судьбой оправились от травм и ждут ответственных хозяев. Фото из группы приюта "Верный друг"
Изменить размер текста:

Необычному приюту «Верный друг», который в Тюмени открыли зоозащитники-волонтеры, исполнился год. Его особенность в том, что туда попадают животные, оказавшиеся в экстремальной ситуации. Над одними издевались люди, других банально сбила машина, третьи пострадали от клыков и когтей собратьев. За время существования приюта организаторы спасли и пристроили уже не один десяток животных – собак и кошек, к которым судьба в прошлом не была благосклонной. Сегодня в миниприюте и на платных передержках находится 9 собак и 8 кошек.

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА

Алиса, Гарольд, Молли, Умка, Энджи, Тучка, Тимошка, Канна – эти и другие имена дали волонтеры питомцам приюта «Верный друг». Сейчас их подопечные здоровы, сыты и узнали, что в мире есть не только опасности и зло. Но еще совсем недавно животные были на грани смерти.

Псу Тиму «повезло» попасть в неблагополучная семью. Там много пили, часто наказывали его за то, что он просил еду. Причем били так, что впоследствии песик оглох от полученных травм. Волонтеры, которые его приютили, долгое время лечили животное. Травмы зажили, но навсегда осталась глухота. И хотя Тим слышит только громкие звуки, он остается жизнерадостным, активным и любвеобильным.

Кота Марсика чуть не растерзали собаки. Еле живого его подобрали девушки-волонтеры, свозили в клинику, сделали УЗИ, пролечили, привели в порядок. Привитый, обработанный от паразитов Марсик обладает прекрасным характером и легко приживется в семье.

Щенка Гарольда обнаружили между гаражей. Он длительное время жил там забитый людьми, зашуганный. Волонтеры кое-как смогли достать его из угла, в котором тот прятался. Сейчас Гарольд находится на платной передержке и проходит социализацию, учится доверять человеку.

Молли и Умка – щенки одного помета. Их еще совсем маленькими нашли брошенными в лесу и не смогли пройти мимо. Хотя травм у щенков не было, они бы не выжили в лесу без взрослой особи. Волонтеры им дали временный приют, стерилизовали, привили, социализировали.

Этой весной волонтеры планируют сделать в домике небольшой ремонт и построить дополнительные вольеры. Фото из группы приюта "Верный друг"

Этой весной волонтеры планируют сделать в домике небольшой ремонт и построить дополнительные вольеры. Фото из группы приюта "Верный друг"

НУЖНЫ РУКИ

Как рассказала волонтер Елена Олейникова, одна из участниц дела по спасению животных, для приюта его создатели на собственные средства сняли маленький старенький домик. На собственные же средства и пожертвования они теперь содержат кошек и собак. Организаторы приюта кормят, ухаживают за животными, возят их, если нужно, к ветеринару. И занимаются поиском сердобольных людей, которые готовы взять к себе верного друга и подарить ему новую счастливую жизнь.

Поскольку волонтеры и впредь планируют помогать собакам и кошкам, они собираются этой весной сделать в домике небольшой ремонт и построить дополнительные вольеры. Так что ни от финансовой, ни от физической помощи не откажутся.

- Приютом занимаются в основном одни женщины, поэтому очень часто нам не хватает мужских рук. Да и вообще рук, потому что нас мало. Если кто-то из тюменцев захочет прийти к нам, помочь погулять, приготовить еду, прибрать у собак и кошек, мы будем только рады, - отметила Елена.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дополнительную информацию о том, как помочь приюту, можно получить по телефонам: 8(982)780-70-56 – Светлана, 8(929)266-17-64 – Алла, а также в группе «Верный друг».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Фиолетовый день жители Тюмени отметят мастер-классами
Тюменцам напомнили об уловках мошенников в социальных сетях
В одном из дворов Тюмени на автомобили рухнула глыба льда
Депутат Тюменской облдумы стал замом губернатора Свердловской области
Тюменка решила развестись и разбила бутылку от голову мужа
Ехал с женой и умер: тюменец скончался за рулем своего автомобиля
Грандиозная распродажа шуб на Новоторжской ярмарке в Тюмени
Под Тюменью отремонтируют 15 км федеральной трассы на Ханты-Мансийск
Погода 26 марта в Тюмени: дождь со снегом и сильный ветер
Семейная игротека «Конструктория» едет в Тобольск
Школьники Тюменской области сражаются в знаниях по интернет-безопасности
Более 150 спортсменов приедут на открытое Первенство Тюмени по прыжкам на батуте
Тюмень примет два этапа Международных игр «АРМИ-2019»
Тюменские медики спасли от инфаркта заядлого курильщика
В Ханты-Мансийске пройдет выездное заседание миноритарных акционеров Сбербанка
Тюменка подожгла баню, поссорившись с соседкой
Тюменские волонтеры ищут трехлапой собаке дом и любящего хозяина
Детям предлагают сделать открытки для тюменских ветеранов
В Тюмени зафиксирован третий случай кори
В Тюмени завершено расследование мошенничества в областном филиале «Росгосстраха»
Двое тоболяков изнасиловали новую знакомую
«Бабушки особого назначения» отправятся по рыбным местам Тюмени
Тюменцы открыли новый сезон благотворительных интеллектуальных игр
В Тюменскую область идет снег с дождем
Тюменские Ромео и Джульетта пытались на поезде сбежать в Москву
Пенсионерка из Тюмени, снимая порчу, лишилась украшений, шубы и денег
В Сбербанке благотворители могут получить коллекционную монету Банка России «Дари добро детям»
«Дыши свободно»: в Тюмени запускают уникальный проект
Производственный спор: тюменский предприниматель сломал десять ребер своему подчиненному