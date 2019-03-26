В тюменском миниприюте спасают покалеченных животных и ищут им дом

Необычному приюту «Верный друг», который в Тюмени открыли зоозащитники-волонтеры, исполнился год. Его особенность в том, что туда попадают животные, оказавшиеся в экстремальной ситуации. Над одними издевались люди, других банально сбила машина, третьи пострадали от клыков и когтей собратьев. За время существования приюта организаторы спасли и пристроили уже не один десяток животных – собак и кошек, к которым судьба в прошлом не была благосклонной. Сегодня в миниприюте и на платных передержках находится 9 собак и 8 кошек.

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА

Алиса, Гарольд, Молли, Умка, Энджи, Тучка, Тимошка, Канна – эти и другие имена дали волонтеры питомцам приюта «Верный друг». Сейчас их подопечные здоровы, сыты и узнали, что в мире есть не только опасности и зло. Но еще совсем недавно животные были на грани смерти.

Псу Тиму «повезло» попасть в неблагополучная семью. Там много пили, часто наказывали его за то, что он просил еду. Причем били так, что впоследствии песик оглох от полученных травм. Волонтеры, которые его приютили, долгое время лечили животное. Травмы зажили, но навсегда осталась глухота. И хотя Тим слышит только громкие звуки, он остается жизнерадостным, активным и любвеобильным.

Кота Марсика чуть не растерзали собаки. Еле живого его подобрали девушки-волонтеры, свозили в клинику, сделали УЗИ, пролечили, привели в порядок. Привитый, обработанный от паразитов Марсик обладает прекрасным характером и легко приживется в семье.

Щенка Гарольда обнаружили между гаражей. Он длительное время жил там забитый людьми, зашуганный. Волонтеры кое-как смогли достать его из угла, в котором тот прятался. Сейчас Гарольд находится на платной передержке и проходит социализацию, учится доверять человеку.

Молли и Умка – щенки одного помета. Их еще совсем маленькими нашли брошенными в лесу и не смогли пройти мимо. Хотя травм у щенков не было, они бы не выжили в лесу без взрослой особи. Волонтеры им дали временный приют, стерилизовали, привили, социализировали.

Этой весной волонтеры планируют сделать в домике небольшой ремонт и построить дополнительные вольеры. Фото из группы приюта "Верный друг"

НУЖНЫ РУКИ

Как рассказала волонтер Елена Олейникова, одна из участниц дела по спасению животных, для приюта его создатели на собственные средства сняли маленький старенький домик. На собственные же средства и пожертвования они теперь содержат кошек и собак. Организаторы приюта кормят, ухаживают за животными, возят их, если нужно, к ветеринару. И занимаются поиском сердобольных людей, которые готовы взять к себе верного друга и подарить ему новую счастливую жизнь.

Поскольку волонтеры и впредь планируют помогать собакам и кошкам, они собираются этой весной сделать в домике небольшой ремонт и построить дополнительные вольеры. Так что ни от финансовой, ни от физической помощи не откажутся.

- Приютом занимаются в основном одни женщины, поэтому очень часто нам не хватает мужских рук. Да и вообще рук, потому что нас мало. Если кто-то из тюменцев захочет прийти к нам, помочь погулять, приготовить еду, прибрать у собак и кошек, мы будем только рады, - отметила Елена.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дополнительную информацию о том, как помочь приюту, можно получить по телефонам: 8(982)780-70-56 – Светлана, 8(929)266-17-64 – Алла, а также в группе «Верный друг».