Почему другие регионы равняются на Тюмень?

Наталья Девяткова, вице-президент «Российской гильдии управляющих и девелоперов», генеральный директор ГК «Денова» уверена, что любить Тюмень можно даже если вы не тюменец.

Самые умные и красивые

Я действительно искренне считаю, что в Тюмени живут самые умные, красивые и трудолюбивые люди.

Посудите сами: кто дал России самое большое количество губернаторов, мэров, министров. Два наших земляка возглавляют Свердловскую и Курганскую область, мэр Москвы и министр строительства и ЖКХ – тюменцы, один из них коренной. Мисс Мира в 2008 году и Мисс России – тюменские девушки.

Еще несколько слов о трудолюбии: с 2013 года тюменские строители уже перевыполняют наказ Президента об 1 квадратном метре на душу населения, мы уже строим 1,5 квадратных метра. И Тюмень является лидером по вводу жилья на душу населения. Даже самые счастливые люди живут здесь! По качеству жизни, инвестиционной привлекательности и эффективности управления – мы на первом месте в рейтингах. Гордиться есть чем: Тюмень действительно задает тон, и многие регионы на нас равняются.

Наши строители строят лучшие жилищные комплексы, и это подтверждается различными конкурсами российского и мирового уровня. Город развивается очень быстро, не уступая миллионникам в новых трендах жилья и коммерческой недвижимости.

Величественность, какой она должна быть

Я часто езжу по Европе, особенно люблю Францию и Италию. И в Life Plaza ощущение, как в замке короля. Сразу плечи расправляются. Здесь очень просторные холлы – такая отсылка к залам для балов: много зеркал, люстры, широкие парадные лестницы…

Такое чувство, будто это дом друзей, здесь живут родственные души.

Здесь есть ощущение праздника, настрой на хороший исход всего. На хороший день, хорошие дела и взаимоотношения в семье. Есть чувство гармонии.

Четкие ровные линии, хорошие отделочные материалы, простор, изящество, высокие потолки… Но самое главное – величественность. Не помню ни одного дома в Тюмени, у которого были бы такие замечательные подъезды, перила с шикарными балясинами – такая отсылка к XVII веку, смешение классицизма и модерна. Когда тебе комфортно в этом мире, но ты взял всё самое лучшее из прошлого.

Когда выбираешь квартиру, то архитектура – это одно из слагаемых. В Тюмени много людей, которые живут в премиум-классе. А выбирают они его, потому что хотят жить в среде себе подобных. Создается атмосфера клубности, когда ты понимаешь, что люди, которые рядом с тобой близки тебе по духу, по жизненным ценностям. Естественно, потом накладываются другие моменты, которые дают внутренний комфорт и тот уровень стабильности и сервиса, на который ты рассчитывал.

Загородный дом – это круто. Но я активный человек, мне нужно быть здесь и сейчас. Тем более, что у меня маленькие дети. И, между прочим, я с вожделением поглядываю на Life Plaza с точки зрения нового уровня качества жизни. Для меня это – следующая ступенька.

Нынешний тренд в жилой недвижимости – многофункциональность. Мы стремимся строить дома, чтобы не только жить комфортно, но и получить сервисное пространство. Это тренд времени, нацеленный на удобство жильцов. И конкурентное преимущество Life Plaza по отношению к другим жилым комплексам. Продаются уже не квадратные метры, а lifestyle.

Нынешний тренд в жилой недвижимости — многофункциональность

Гордость «Денова»

Двенадцать лет назад, отучившись в Америке, я создала компанию по образу и подобию компаний «большой пятерки», которые занимаются объектами коммерческой недвижимости от разработки концепции до управления ими. Девелопмент крупноформатной недвижимости только начал развиваться в России и я увидела в этом направлении большое будущее. Работы в своем регионе у нас всегда было много, поэтому времени отслеживать конкурентов в других регионах просто физически не было. Думала, что и в других городах существуют компании, которые профессионально занимаются коммерческой недвижимостью, как и «Денова».

Когда же закончилось мое выступление на одной из конференций в Москве, и выстроилась вереница региональных предпринимателей, которые говорили: «научи, открой представительство, дай франшизу», мы поняли, что за 12 лет рынок так и не прирос в этом направлении. Есть компании, где мы схожи по каким-то услугам, но вот так, чтобы в одном месте можно было бы подхватить проект на любой стадии, выяснилось, что пока одни плаваем в этом голубом для российского рынка океане. После стажировки в Великобритании в прошлом году я еще раз в этом убедилась.