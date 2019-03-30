2019-03-30T07:36:55+03:00
Туризм

Майские праздники-2019: где провести весенний отпуск тюменцам

Прямой перелет и адекватная цена – главные критерии выбора
Мария Васильева
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Майские праздники-2019: где провести весенний отпуск тюменцамМайские праздники-2019: где провести весенний отпуск тюменцамФото: Татьяна Коркина
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Майские выходные нынче выдались длинными: отдыхаем с 1 мая по 5-ое, потом три дня работаем и снова отдыхаем четыре дня, с 9 мая по 12-ое включительно. А это значит, что глупо будет не воспользоваться возможностью взять на эти три рабочих дня отпуск да не уехать в отпуск! Куда и почем - расскажет «Комсомольская правда-Тюмень».

Критерии выбора

В последние годы тюменцы слегка изменили свои запросы, - отмечает Елена Кравасина, менеджер одной из тюменских турфирм. Если раньше чаще просили подобрать тур в новое место, куда человек еще не летал, то теперь все чаще слышна просьба подобрать путевку поэкономичнее. Хотя, касается это в основном туров экономичной ценовой категории.

Тюменский Рощино предлагает жаждущим отдыха горожанам вполне приличный набор направлений. Если же цены вас не устраивают, можно рассмотреть вариант вылета из соседнего Екатеринбурга: из «Кольцово» лететь зачастую чуть дешевле.

Абхазия впечатляет зелеными горами с увлекательными пешими маршрутами, водопадами и буйной зеленью. Фото с сайта pixabay.com

Абхазия впечатляет зелеными горами с увлекательными пешими маршрутами, водопадами и буйной зеленью. Фото с сайта pixabay.com

Абхазия

Этот сосед нашей страны впечатляет зелеными горами с увлекательными пешими маршрутами, водопадами и буйной зеленью, мирным синим морем и чистейшим воздухом.

В мае погода здесь уже заметно приятнее тюменской – воздух прогревается до +25, а средняя температура месяца - +19-22. А благодаря прямому перелету из Рощино (чуть больше 3 часов) это вариант выглядит и вовсе великолепным для проведения майских праздников! Да и цены приятные: номер на двоих стоит всего порядка 50 тысяч на неделю.

Купаться еще рано, но это не повод расстраиваться, ведь Абхазия предлагает множество вариантов активного отдыха, заниматься которым в мае – лучший вариант, ведь еще нет изнуряющей жары. Берите активные экскурсии – ходите в походы пешком или верхом, посещайте водопады и ущелья, это очень красиво и увлекательно!

Русский юг

Еще дешевле обойдется сгонять на недельку в Сочи. Здесь цены на недельный отдых для двоих начинаются от 37 тысяч рублей с прямым перелетом.

Погода в начале месяца несмотря на климат субтропиков может капризничать и скакать от 15 до 22 градусов. Но средние +20 – уже приятно! Купаться, если вы не экстремал и не морж, еще рано. Чем же заняться? Лицезреть и наслаждаться! Май, пожалуй, самый красивый, самый зеленый месяц года в Сочи. Ведь солнце еще не выжигает все нежное и хрупкое, и город и его окрестности буквально утопают в цветах. Цветет все: клумбы, горные склоны, поляны в долинах, деревья… Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Обязательно отправьтесь по пешеходным тропам в предгорье и подышите свежим воздухом. Да и по набережной, напитаться морским бризом, тоже пройтись будет приятно.

Что касается развлечений, в мае город еще полупустой, зато открываются, к примеру, аквапарки. Немного народу и в парках развлечений, зоопарках и дельфинарии и т.д.

В мае в Таиланде заметно меньше туристов. Фото с сайта pixabay.com

В мае в Таиланде заметно меньше туристов. Фото с сайта pixabay.com

Таиланд

Слетать на недельку в Паттайю из Тюмени в майские праздники будет стоить от ста тысяч рублей на двоих. Здесь самый сезон – море теплущее, воздух – за 30, все цветет и пахнет. Как всегда. Хотя, май и знаменует собой начала сезона дождей, тайские дожди – явление буйное и, как правило, кратковременное: прольет час, и все, снова солнце. Но уже свежее, что очень приятно!

Еще приятно, что в мае здесь заметно меньше туристов, чем, в «сухой сезон» (он продолжается с декабря по март). А значит пляжи пустые, город спокойнее. Тайланд хорош тем, что здесь никогда не бывает скучно: здесь множество буддийских храмов, главным из которых является храм Большого Будды, океанариум, дельфинарий, зоопарк Кхао Кхео, парк миллионолетних камней, крупнейший в Тайланде аквапарк Рамаяна и прочее. Не хватает эмоций и драйва? Займитесь картингом, дайвингом, спуститесь по канатной дороге с башни Паттайя парк или покатайтесь на слонах.

Турция

Многие россияне ездят сюда уже по привычке, как к бабушке в деревню. Но только вот почему только летом, и почему бы не в мае? Погода прекрасная, все цветет и пышет, воздух прогревается до 25 градусов (теплее всего в Алании), да и море прогревается уже до 20 градусов (тогда как на нашем юге всего до 16-17).

Хотя, если вы едете с детками, купаться в море в мае, особенно в начале месяца, мы бы вам не советовали – просто выбирайте отель с бассейном, и будет вам счастье.

В мае открываются аквапарки, дельфинарии парки развлечений. А еще в этом месяце комфортнее всего совершать экскурсионные поездки: тепло, дождей мало. Можно съездить в Каппадокию, Памуккале, античные города, Стамбул, посетить национальные парки и водопады. Вашему вниманию также всевозможные развлекательные экскурсии – от рыбалок до морских прогулок.

Цена вопроса с перелетом из Тюмени – от 65 000 за двоих в скоромном номере.

Вьетнам – страна очень красивая и интересная. Фото с сайта pixabay.com

Вьетнам – страна очень красивая и интересная. Фото с сайта pixabay.com

Вьетнам

От тех же ста тысяч начинается и стоимость недельного отдыха на двоих на майские праздники во Вьетнаме. Правда, отель будет совсем скромный – двушка и на третьей линии. Но не в отеле же валяться мы летим, правда?

Вьетнам – страна очень красивая и интересная. Отправляйтесь в Далат, в Сайгон, в плаванье по дельте реки Меконг, исследуйте катакомбы и ходы партизан времен войны с американцами. Классно на острове развлечений Винперл. Очень интересно в Ханое – да всего не передать.

Погода активному отдыху и посещению экскурсий только благоприятствует: сезон дождей еще только начинается, поэтому ливни случаются лишь по ночам, воздух прогрет до тридцатки, как и море.

Опытные туристы советуют при поездке в ОАЭ в мае брать тройной запас средств для загара. Фото с сайта pixabay.com

Опытные туристы советуют при поездке в ОАЭ в мае брать тройной запас средств для загара. Фото с сайта pixabay.com

ОАЭ

Чуть дороже будет стоить тур на двоих в Объединенные Арабские Эмираты – от 80 тысяч рублей на двоих с перелетом из Тюмени. Однако следует учесть, что в мае здесь ооооочень жарко: термометры зашкаливают за 37 градусов! И это, заметим, лишь начало местного лета! Что тут будет в июле, лучше не думать.

Посему у вас два варианта: балдеть в тенечке на пляже или штурмовать бесчисленные торговые центры, где во всю работают кондиционеры. А вот экскурсионка в такую жару – да бог с ней, честное слово.

Опытные туристы советуют при поездке в ОАЭ в мае брать тройной запас средств для загара. И не снимать головных уборов, чтобы эти 37 (в тени, ребята, в тени) не дали по голове. Вот такой вот экстрим. Хотя, где наша не пропадала, правда?

ИСТОЧНИК KP.RU

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