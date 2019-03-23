Весенние каникулы-2019 в Тюмени: какие мероприятия стоит посетить с ребенком в каникулы

На каникулы традиционно ставят больше мультфильмов в кинотеатрах, и нынешние весенние – не исключение. Мы бы посоветовали не пропустить «Дамбо» - невероятно добрую рисованную сказку о том, как бывший работник цирка и его дети становятся волею случая опекунами новорожденного слоненка. Его невероятно большие уши стали предметом вечных насмешек и не всегда добрых шуток, однако это не помешает Дамбо стать счастливым! Мультик «Дамбо» в кино с 28 марта, цена билета - от 100 рублей. 6+.

«Волшебный парк Джун» - еще одна отличная добрая история. В ней девчушка-фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений, полный волшебства и загадок, реален. Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее мечты. Помогут девочке ее новые друзья – волшебные звери Парка.

Цена билетов – от 90 рублей. Возрастное ограничение - 6+.

Не пропустите также сказку «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства». В ней обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами.

Цена билетов - от 100 рублей. 6+.

Ну и, конечно же, российская новинка: «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 93. Солнечные истории»! В новом выпуске Ми-Ми-Мишки займутся генеральной уборкой, а добрые приятели Лео и Тиг потеряют обезьянку Ли-Ли. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».

Цена билетов - от 100 рублей. 0+.

Ну и, пожалуй, самый ожидаемый мультфильм марта – «Королевский корги». Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей – это корги. Такой питомец есть даже у английской королевы! Спасаясь от политических интриг, любимец Ее Величества вынужден покинуть Букингемский дворец и познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона. Тут, среди бродяг и хвостатых беспризорников, ему будет ох как непросто доказать, что он настоящий Королевский Корги!..

Цена билета – от 90 рублей, 0+.

В театрах проходят постановки для детейФото: Татьяна Коркина

В театр

Спектакль «Битва магов или выпускной в школе волшебников» уже прошел проверку юным зрителем, ведь его премьера состоялась еще перед Новым годом. И прошел он ее на «отлично»! не были? Сходите! Очередной показ будет 31 марта в 12:00 в Театре кукол.

Каждый мечтает заполучить волшебную палочку, ведь сколько фантазий можно осуществить с ее помощью, сколько дел наделать! И домашнее задание сделать одним взмахом! И уборку в доме! Оп – и пес уже выгулян – отлично! История научит маленьких зрителей простой истине: иногда даже волшебные палочки не в силах побороть трудности, и даже волшебникам приходится действовать самостоятельно.

Цена билета - от 200 рублей. Возрастное ограничение - 0+.

А театр «Ангажемент» покажет в каникулы спектакль «Рыжий чулок». Это добрая и трогательная, озорная и немного грустная, искренняя и теплая история о девочке Лотте, которая идет к своей мечте, несмотря ни многочисленные преграды. Рядом с Лоттой всегда ее друзья: любимая кукла и папа – выдумщик и фантазер.

Спектакль состоится 30 марта в 11:00. Цена билета – от 200 рублей. 0+.

Для самых маленьких школяров в «Ангажементе» покажут «Умную собачку Соню». Вы знаете, что с горчицей можно съесть все, что угодно? А что обои обязательно должны быть с цветами? Знакомы ли вы с правилами хорошего тона для маленьких собак? А может быть, вы любите варенье, как и собачка Соня? Она отважно познает большой и непонятный мир, сталкиваясь с различными трудностями, от которых жизнь, конечно, только веселее.

Спектакль пройдет 31 марта в 11:00. Цена билета – от 200 рублей. 0+.

В Тюменском театре кукол также не оставят самую младшую ребятню без веселых и поучительных спектаклей. Так 28 марта в 12:00 здесь покажут «Легенду о драконе». Представьте себя в параллельном мире, где живут гномы, эльфы, где есть волшебные зеркала и таинственные замки. Но куда без злодея? Это будет Коварный Гоблин, сразиться с которым предстоит Рыцарю. Но как это сделать без дракона? Правильно – никак.

Цена билета – от 300 рублей. Возрастное ограничение – 6+.

А 26 марта в полдень в кукольном покажут «Приключения Незнайки и его друзей». Классическая, любимая многими поколениями сказка Николая Носова расскажет о дружбе, смекалке и приключениях крошечных человечков.

Цена билета - от 200 рублей. 0+.

Все дети любят цирк. Фото с сайта pixabay.com

В цирк

В марте юных зрителей ждет настоящий хит-парад цирковых жанров! Изюминки нового шоу - единственные в Росгосцирке девушки-мотокаскадеры и их головокружительные трюки на скоростных мотоциклах, а также парад дрессуры и экзотики. Ребятня увидет номера от четвероногих артистов - верблюдов, зебр, крокодилов, собачек и т.д. Будет в программе и бесстрашный канатоходец, исполняющий танцы под куполом цирка, и групповой воздушный номер. Программу сопровождают лазерное шоу, спецэффекты и великолепное световое и звуковое сопровождение.

На представлениях проводится детский конкурс на лучшую раскраску. Листовки с раскрасками раздаются во время рекламных акций при покупке билета в кассе. Победителя ждёт приз!

Цена билета – от 500 рублей, 0+.

На ледовое шоу

Во дворце спорта 28 марта в 18:00 пройдет программа легенды фигурного катания, Ильи Авербуха, которая наверняка впечатлит всю семью! В ледовом спектакле принимают участие звезды мировой величины — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Каждый спектакль — это интереснейший синтез фигурного катания и драматического театра, живой вокал и музыка, цирк и передовые сценографические технологии.

Цена билета - от 800 рублей. 0+.

В каникулы работают все музеиФото: Татьяна Коркина

В музей

Но, как говорится, не развлечениями едиными – надо и головушки полезными знаниями начинять, несмотря на каникулы. Чтобы провести время не только интересно, но и с пользой, советуем посетить вместе с ребенком музей «Россия - Моя история» (Исторический парк) 24 марта в 16:00. Здесь в честь всемирного Часа Земли состоится красочное Световое шоу «Краденое Солнце».

Исторический парк «Россия – Моя история» в этом году примет участие в международной акции «Час Земли-2019» в знак неравнодушия к будущему планеты и экологии города. 24 марта музей приглашает взрослых и детей познакомиться с темой экологии с помощью света и тени и узнать, как заботиться о нашей планете.

Спектакль «Краденое Солнце» — это знакомая с детства сказка для взрослых и детей о том, рассказанная с помощью света и тени! Светопись — это новое необычное шоу. В темноте художник, на специальном полотне, фонариками рисует картины, которые перетекают одна в другую. Фонарик оставляет на полотне след, который светится ярким светом, потом свет потихоньку гаснет и рисунок растворяется. После спектакля гости музея смогут принять участие в интерактивной программе, где дети научатся рисовать светом, чтобы рассказать свою историю.

Цена билета - от 300 рублей. Возрастное ограничение - 0+.