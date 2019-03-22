Стало известно как выглядит типичный таксист Тюменской области

22 марта во всех странах отмечаются Международный день таксиста. Профессия эта всегда была востребована и пользовалась популярностью среди мужчин. Специалисты сервиса «Максим» в честь праздника решили выяснить, как выглядит типичный сибирский таксист.

В основу исследования легла статистика водителей по Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областям, Алтайскому краю и Республике Алтай, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Согласно проанализированной информации,самое распространенное имя среди водителей такси в этой части страны - Александр. С таким зафиксировано 9% таксистов. На втором месте - Сергей, это имя носят 7% водителей. Чуть меньше - 5,2% таксистов приходится на имя Алексеи. В десятку самых распространенных имен также входят Андрей, Дмитрий, Евгений, Владимир, Максим, Денис и Иван.

Второе наблюдение, которое сделали эксперты, чаще всего в такси работают молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет. Таких больше половины - 57% от общего числа. Гораздо меньше водителей в возрасте от 36 до 45 лет — 27%. Доля водителей старше 66 и подавно составляет всего 0,3%.

Примечательно, что большинство таксистов работают на личных автомобилях. Это либо машины российского производства, либо популярные, проверенные иномарки. К последним относится - Toyota Corolla. На этом удобном "японце" заказы выполняют почти 4% от общего числа водителей.

Реже в качестве автомобиля такси встречается Daewoo Nexia и Renault Logan. Им отдают предпочтение по 3%. На третьем месте представитель российского автопрома - Lada 2114. Ее выбирают 2,5% таксистов. В число самых популярных автомобилей такси также попали Lada Priora, KIA Rio, Lada Granta, Lada 2107, Lada 2110 и Hyundai Solaris.

- Таким образом, если заказать такси в Западной Сибири, то с наибольшей вероятностью водителем будет молодой мужчина до 35 лет по имени Александр на автомобиле Toyota Corolla, - отмечают специалисты службы.

Интересно, что несмотря на большое количество личного автотранспорта у жителей Тюмени, профессия таксист остается весьма востребованной. Так, эксперты сервиса Авито выяснили, что за год в Тюмени, как и в остальных 22 крупных городах, водители стали востребованнее в полтора раза.

Областной центр стал одним из 13 субъектов, где работодатели повысили зарплаты, в среднем на 6%. При этом больше всего водители получают в Москве, Краснодаре и Уфе. Тюмень со средней уровнем оплаты труда - 66 593 рублей занимает 20 место рейтинга.