От беременности до отчисления: тюменцы рассказали, на какие шутки попадались 1 апреля

1 апреля во всем мире отмечается День смеха. Праздник также именуют Днем дураков, так как в этот день принято шутить, дурачиться, разыгрывать родных, друзей, близких, коллег, даже незнакомых прохожих. Самое важное успеть подшутить над оппонентом раньше других, иначе он будет на чеку, а также подготовить по-настоящему веселые и креативные розыгрыши.

В том, что в оригинальности многих любителей поюморить сомневаться не приходиться, тюменцы проверили на собственном опыте. «Комсомольская правда-Тюмень» запустила опрос в социальных сетях и собрала ТОП розыгрышей, в которые поверили жители областного центра 1 апреля.

Коммунальные истории. Светлана позвонила брату и представилась, что она из ЖЭКа. Предупредила его, что завтра отключат воду, попросила сделать запас воды. Через полчаса перезвонила, получила положительный ответ на вопрос, набрал ли он воду. И сказала: «А теперь пускайте кораблики».

Фото instagram.com/stasya__wagner

Я беременна! Тюменка разыграла подруг, написав всем смс-ки, что беременна и позвала отмечать. «Ну, мы пришли, а это был розыгрыш на 1 апреля. Странный юморок оказался», - смеётся Олеся. Другая девушка, напротив, по-настоящему забеременев, сообщила своим родственникам о «положении» 1 апреля, но ей не поверили. «2 апреля я продолжаю им говорить, что беременна, а мне в ответ, что день приколов был вчера. Но это уже был не прикол, - делится своей историей Вероника в Инстаграме. - До них дошло только к середине месяца. Спрашивали меня, а почему я раньше не сказала, а я говорила им 1 апреля. Вот так забавно вышло».

Отчислили! Сергей из Тюмени признается, что в университете над ним подшутили одногруппники. «Они принесли мне бумажку, на которой, как сейчас помню, было написано «Приказ об отчислении». Я любил прогуливать занятия, учился на тройки и легко поверил в подделанный приказ и подпись декана. Я очень расстроился и уже собрался бежать к своему куратору, как вдруг группаши все хором засмеялись. Тут-то я понял, что это развод. Зато учиться стал намного лучше после этого случая».

Фото instagram.com/stasya__wagner

Семейные драмы. «Все розыгрыши я не вспомню, но неприятный осадок от одного всё же остался, - рассказывает Ирина. - Мне позвонила тётя и грустным голосом стала рассказывать, что моя мама подала на развод. Я сразу же стала звонить маме, чтобы узнать подробности, так как я живу в другом городе, другого способа связи у меня нет. Мама всё опровергла, и я была очень зла на эту тётину шутку, за мои нервы!»

Питомцы. Еще одна тюменка призналась, что всегда на чем-то попадалась 1 апреля. «Но больше всего запомнилось, когда в деревне жили. Сосед с утра стучит в окно и кричит нам: «Эй, соседи, у вас там поросята по огороду бегают, вы что сарай что ли не закрыли?», я в шоке выбегаю, где они».

Автошутники. «Мы живём с семьёй в частном доме. К нам приехали друзья на новой дорогой машине. Друг Алексей всегда паркуется у ворот гаража, где крутой склон. Через часик я подошла к окну и закричала: «Лёша, ты ручник поставить забыл что ли? Машина влипла в гараж!» У него дар речи пропал. Розыгрыш удался, и напугался, и посмеялся», - пишет Людмила.

Фото instagram.com/stasya__wagner

Нежданные гости. Еще одна жительница Тюмени Татьяна поделилась добрым розыгрышем из детства. «Я приколов не помню, а вот тёплое воспоминание из детства. Папа пришёл с улицы и сказал, что на пороге дома сидит зайчик. Мы все побежали смотреть, но это был розыгрыш. До сих пор запомнился».

Профи розыгрышей. «Я никого обычно не разыгрываю, и сама не очень люблю шуточки. А вот дети мои очень любят подшучивать в этот день, - рассказывает Светлана. По ее словам, вдохновение они черпают из интернета. «То из свеклы с хвостиком мышку сделают, то якобы молоко на клавиатуру разлили, а это застывший клей, то конфетки сделают из пластилина и в фантик завернут».

Фото instagram.com/stasya__wagner

Большинство людей уже позабыли, когда их в последний раз разыгрывали и разыгрывали ли вообще. При этом есть и ярые поклонники этого праздника, которые не забывают дарить радость и шутки своим близким с помощью розыгрышей. Чаще всего в этот день люди бескорыстно и по-доброму стремятся разыграть друг друга или просто вызвать улыбку у окружающих.

А какие розыгрыши случались с вами 1 апреля? Пишите в комментариях под статьей.