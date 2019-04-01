2019-04-01T08:27:21+03:00
Здоровье

Участники номинации «Лучшая клиника в области урологии и проктологии»

В номинации участвуют больницы, клиники Тюмени, оказывающие услуги по диагностике и лечению урологических и проктологических заболеваний
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В номинации «Лучшая клиника в области урологии и проктологии» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники г. Тюмени, оказывающие услуги по диагностике и лечению урологических и проктологических заболеваний.

Участники номинации «Лучшая клиника в области урологии и проктологии»:

Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед»

Сеть медицинских центров лазерного лечения «НаноМед» представлена в Тюмени, Иркутске и Самаре. Специализируется на лечении варикозной болезни ног, геморроя и других сосудистых и проктологических заболеваниях с применением инновационных технологий. Деятельность сети «НаноМед» базируется на двух ключевых принципах – качество и оперативность.

Диагностику, консультацию врачей, анализы, обследование и само лечение заболеваний можно пройти за один день и все в «НаноМед».

Специалисты клиники оказывают эффективную помощь в борьбе с варикозом, применяя различные современные технологии: лазерное лечение, биоклей VenaSeal, склеротерапия. Также помогут и на запущенных стадиях заболевания при трофических язвах, тромбофлебите.

Еще одно направление - генно-терапевтическое лечение атеросклероза, которое способствует выращиванию новых сосудов с использованием специального препарата. К нему прибегают даже в тех случаях, когда пациенту назначена ампутация.

В «НаноМед» помогут с лечением геморроя даже на запущенных стадиях, используя лазерное лечение или дезартеризацию (Hal-Rar).

АО «МСЧ «Нефтяник»

АО «МСЧ «Нефтяник» - ведущая многопрофильная клиника региона, обладающая колоссальным опытом и оснащенная высокотехнологичным оборудованием, оказывающая амбулаторную, поликлиническую, профилактическую, стационарную и экстренную помощь населению.

В арсенале клиники 12 операционных, оснащенных эдоскопическим и навигационным оборудованием, а также роботической хирургической установкой последнего поколения Da Vinci Si, позволяющей выполнять широкий спектр высокотехнологичных операций в онкоурологии, колопроктологии и гинекологии.

В 2016 году на базе Областного урологического центра была создана первая в регионе уродинамическая лаборатория.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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