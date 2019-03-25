Весенние каникулы-2019 в Тюмени: где родителям с детьми в Тюмени можно погладить и покормить зверушек

А что может быть приятнее, чем погладить милашку-кролика, подержать в руках взаправдашнего ежа и скормить лист капусты гиганту-страусу? Все «животные» занятности Тюмени – в нашем обзоре.

Едем в зоопарк

В зоопарке, что находится в районе поселка Винзили (на светофоре при въезде в Винзили поворачиваем налево, и далее чуть более 5 км. до базы «Сосновый бор») определенно самая большая коллекция питомцев в городе. Здесь есть красавицы большие кошки – пума, рысь и лев, хищники сибирского леса – лиса, волк и медведь, есть еноты, барсуки, соболь, ежики, норки и песцы. В террариуме зоопарка живет солидная семейка всяческих занятных гадов – питон, полоз, удав, а также черепахи, кайман, волосатые ужастики-пауки. Есть здесь грызуны и домашние животные. Коллекция птиц также впечатляет. Живут здесь и крупные гордые орлан и орел, и мудрые филины и совушки, смешные попугаю и занятные туканы. А сколько здесь забавных обезьянок! Словом, посмотреть в Тюменском зоопарке даже искушенному ребенку точно есть на что.

Некоторых животных, к примеру, домашних, таких как козочки и кролики, можно погладить и покормить. А вот подходить близко к клеткам с хищниками нельзя – годы работы в цирках и зоопарках все равно не сделают, к примеру, льва кошечкой, а медведя – добрым плющевым мишкой. Не стоит также и кормить зверей и птиц чем попало, как бы не хотелось – это может нанести серьезный вред их здоровью.

Взрослый билет в зоопарк стоит 400 рублей, детки до 3 лет проходят бесплатно, а для ребятишек от 3 до 12 лет их бабушек и дедушек пенсионеров поход в гости к зверям будет стоить 300 рублей.

Навестим экзотических животных

Настоящий приют для необычных питомцев – домашний зоо-приют «Лукоморье» (находится в деревне Патрушево близ Тюмени). Местные звезды – черная, как Багира из мультика, пантера и леопард. Очень красива и местная лама. Здесь живут также рыжие хитрюги-лисы, еноты, рысь, дикобразы, ламы, ласковые козочки, добрые лошадки, сурикаты. Есть игривые обезьянки, ленивец и другие животные и птицы.

Дети и взрослые любят это место не только аз возможность посмотреть на животных, погладить и покормить их (кормить и гладить, к слову, можно далеко не всех, но все же), но и за непередаваемую сказочную атмосферу «Лукоморья», созданную хозяевами этого места с любовью и фантазией. Посетители также отмечают, что здесь очень чисто и свежо, несмотря на обилие животных и птиц.

Цена билета в «Лукоморье» - 250 рублей.

Покормим страусов

Нелетающие большеглазые гиганты живут в 25 км от Тюмени, на специальной ферме в деревне Чакча. Здесь выращивают черных африканских страусов. Зачем? Да уж не только малышне на потеху! Эти птицы, между прочим, ценный источник мяса и всего сопутствующего. Ну, скроем эту деталь от ребятни – ни к чему им.

Помимо страусов, вольготно разгуливающих на своих длинных ногах по открытым и закрытым вольерам, в Чикче масса других интересностей. К примеру, суматошные белки, чернобурки, норки, еноты, ежики кабаны, прорва милейших кроликов всей мастей, зайки, овечки, лошадки, козочки, барашки, очень много прекрасных птиц – изучай живой мир, крош, на здоровье!

Почти любого питомца Страусиной фермы можно покормить (корм продается тут же, на входе), а также погладить. Некоторые ребята так привыкают к тому, что в руках гостей пакет с едой, что буквально окружают и клянчают! Козы и барашка, например. Но вы им не верьте, они вполне сытые – вон какие упитанные и холеные! Это они так, по привычке…

Цена билета – 200 рублей, есть возможность проведения групповых экскурсий. К примеру, весело будет съездить сюда классом.

Контактируем в контактных зоопарках

Ручной зоопарк, где можно взять на руки, понежить и обнять практически любого питомца, работает в торговом центре «СитиМолл».

Самый, пожалуй, любимый уголок этого контактного зоопарка – открытый загончик с кроликами. Они шустро юркают под ногами, не боятся сидеть на ручках и мило лопают морковку, шевеля носиками и сверкая глазками-бусинками. Ми-ми-ми, честно! Любит детвора и шаловливых белок, и енота, и дикобраза. С удовольствием играет с обезьянками, зачарованно, не дыша, гладит на пушистых крохотных цыплят, потчует черепашек листиками салата. Словом, зоопарк может и не большой, но, бесспорно очень душевный!

Взрослый билет сюда стоит 300 рублей, детский – 250.

Небольшой контактный зоопарк есть в ТРЦ «Колумб», называется он «Теремок». Здесь настоящие звезды – хорьки! А еще есть ежики, кролики, козлики, свинки, енотик и другие милашки. В коллекции «Теремка» также кайманы, черепахи, различные ящерицы и великолепная мягчайшая шиншилла, а также… тараканы!

Цена взрослого билета – 250, детского – 200 рулей; для ребятишек до 3 лет вход бесплатный.

Заглянуть в глаза лошадкам

Какие глаза у лошадей – добрые, мудрые, глубокие. С ресничками! Детям эти животные кажутся настоящими гигантами, и подходят они к лошадям настороженно, однако при ближайшем знакомстве некоторые остаются на конюшне на годы и годы, отдавая себя конному спорту ради возможности общаться с лошадьми часто и ездить верхом. Если ваш ребенок еще не выбрал себе спорт по душе, свозите его на ипподром. Вдруг? Дети, если выбирают это, «прикипают» к лошадям навсегда, и это в корне меняет и их сердца, и жизнь, делая, более чуткими, ответственными. Что уж говорить о пользе для здоровья – езда верхом благотворно влияет на все системы организма без исключения!

Познакомиться с лошадьми ближе можно, к примеру, на тюменском ипподроме. Поговорите с охраной, объясните цель своего визита. И вас точно пропустят. Однако строго соблюдайте правила: не подходите к животным и не лезьте к ним с обнимашками без разрешения работников конюшни – животное может оказаться необщительным, может не любить чужих. И уж, конечно, не кормите лошадей, предварительно не спросив разрешения, даже если у вас с собой мешок намытой дачной морковки.