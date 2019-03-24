Тюменцы пошли на рекорд

Сегодня, 24 марта, особый день для тех, кто готов к труду и обороне. Ровно пять лет назад Президент страны подписал указ и возродил на всероссийском уровне физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». Отмечая годовщину с того знаменательного дня, приверженцы здорового образа жизни участвовали в различных флешмобах и акциях по всей стране. Не остались в стороне и тюменцы.

Каждый желающий, независимо от того, сколько ему лет, мог выполнить нормативыФото: Лидия Шумкова

«НА РЕКОРД!»

На Цветном бульваре ровно в полдень развернулась площадка, где каждый желающий, независимо от того, сколько ему лет, мог выполнить три норматива - подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири. В совокупном счете каждый норматив нужно было выполнить по 1825 раз.

Дмитрий Плотников первым пошел к спортинвентарю, чтобы преподать пример остальнымФото: Лидия Шумкова

- Если перевести в дни время, которое прошло с момента подписания указа, то с возрождения комплекса ГТО прошло ровно 1825 дней. Поэтому мы поставили себе такую цель, чтобы в этих трех нормативах выполнить именно такое количество раз, - пояснил начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Дмитрий Плотников. Кстати, когда акция стартовала, он первым пошел к спортинвентарю, чтобы преподать пример остальным.

Главная цель акции – привлечь людей и популяризовать комплексФото: Лидия Шумкова

По словам Дмитрия Плотникова, главная цель акции – привлечь людей и популяризовать комплекс.

Самым популярным нормативом среди тюменцев стали отжиманияФото: Лидия Шумкова

К слову, самым популярным нормативом среди тюменцев стали отжимания. Их жители города закрыли быстрее всех. По словам опытных спортсменов, быстрые темпы связаны с тем, что из трех предложенных вариантов этот самый легкий. Рекордное количество отжиманий – 100 раз.

В общем счете, в акции приняли участие порядка 400 тюменцевФото: Лидия Шумкова

Успешно была выполнена задача и по двум другим нормативам. Там тоже есть свои герои – один из тюменцев умудрился сделать рывок гири 350 раз, а другой – 35 раз подтянуться на перекладине.

Все, кто принял участие в акции, получили дипломы участниковФото: Лидия Шумкова

МОТИВЫ УЧАСТНИКОВ

Тюменец Денис просто проходил мимо, когда увидел площадку и услышал, что требуется сделать.

- Подумал, а почему бы и нет? Раньше занимался гиревым спортом. Поднимал гири по 24 килограмма, а здесь они легче – по 16 килограммов. Но дыхание уже сбивается, давно не занимался, - рассказал он о своих мотивах участия. – А в планах у меня есть сдача нормативов ГТО.

А также участникам флешмоба вручали билеты на Чемпионат России по биатлонуФото: Лидия Шумкова

Кстати, личный рекорд Дениса на площадке – 250 рывков гири за один подход.

Миша Антипин – еще школьник. Вместе с родителями он прогуливался по Цветному бульвару. Но будучи азартным и спортивным парнем, он не мог не остановиться и не поучаствовать во флешмобе. Как рассказала Елена Антипина, его мама, Миша серьезно занимается плаванием, а в спортивной школе, куда ходит на занятия, он уже сдал нормативы ГТО в своей возрастной категории и получил значок.

Одна из тюменок 27 раз подбросила 16-килограммовую гирю, сделав мужской нормативФото: Лидия Шумкова

Студент Алим просто решил проверить свои способности, поскольку намерен в скором будущем сдавать обязательные нормативы ГТО. Диплом и подарок за участие стали для него приятным презентом.

Студент Алим просто решил проверить свои способности, поскольку намерен в скором будущем сдавать обязательные нормативы ГТОФото: Лидия Шумкова

- Гирю поднял 50 раз, 30 раз отжался и 20 раз подтянулся на перекладине. Когда подготовлюсь еще немного, пойду сдавать нормативы на значок, - сообщил он и добавил, что за значок ему повысят стипендию, а какой студент от этого откажется.

Интересно, что в нормативах для женщин нет нормативов по рывку гири, но одна из тюменок 27 раз подбросила 16-килограммовую гирю, сделав мужской норматив.

В общем счете, в акции приняли участие порядка 400 тюменцев. За это каждый из них получил дипломы участников и билеты на Чемпионат России по биатлону, который пройдет в ближайшие выходные в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».