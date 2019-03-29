Куда сходить в Тюмени на выходных 30 и 31 марта 2019

Погода в последние дни марта выдалась на редкость переменчивой. Вместе с тем, дыхание весны в Тюмени чувствует как никогда, и ощущается это не только по плюсовой температуре, но и количеству интересных мероприятий, запланированных организаторами на предстоящие выходные. Специально для того, чтобы жители и гости города ничего не пропустили, «Комсомольская правда – Тюмень» приготовила обзор событий, которые пройдут 30 и 31 марта 2019 года.

1. Чемпионат России по биатлону - главное спортивное событие этого сезона. Болельщиков ожидают не только зрелищные гонки в исполнении сильнейших биатлонистов России, но и насыщенная развлекательная программа. На протяжении всех соревновательных дней для зрителей работает теплый шатер с едой и напитками, а также площадки с различными активностями.

Фото vk.com/csp72

Когда: 30 и 31 марта

30 марта

12:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины;

14:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины.

31 марта

13:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины;

15:55 – Масс-старт, 15 км, мужчины.

Где: Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (Тюменский район, д. Мичурино)

Стоимость: трибуна А – 100-200 руб., трибуна В – 50-100 руб., трасса – 25-50 руб., дети до 5 лет бесплатно

2. День рождения «Кулига-парк» & официальное закрытие сезона 2018-2019. Развлекательную программу откроет «Crazy Water Show». Участники выполнят прыжки в костюмах через бассейн на сноубордах и горных лыжах. Далее продолжится праздничная программа с конкурсами и призами. Самой яркой частью мероприятия станет массовый спуск с фонариками «Лавина». Участники попробуют установить рекорд. Количественный результат зафиксирует официальный представитель книги рекордов России. Завершится все огненным шоу.

Фото vk.com/kuligapark72

Когда: 30 марта, с 14 до 22.30.

Где: База отдыха «Кулига-парк» . 32-й км Ирбитского тракта, д. Кулига.

3. Мастер-класс «Одуванчики акварелью»

Фото pixabay.com/ru

На мастер-классе тюменцы научатся рисовать картины акварелью самостоятельно. Урок ориентирован на тех, кто давно хотел попробовать, но боялся начать. Новичков научат: пользоваться маскирующей жидкость, лить краску прямо на картину, рисовать красивые одуванчики

Когда: 29 марта с 18:00 до 20:00

Где: Тайм-кафе "Пятый угол", Республики, 5а, 2 этаж

Стоимость: 800 рублей

4. Музыкальные вечера в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Слушателей ждет живая приятная музыка, душевная атмосфера. Участник группы «Чехов Бэнд» Виталий Бартоломей исполнит популярные эстрадно-джазовые композиции.

Когда: 29 марта в 18:00

Где: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова (улица Советская, д. 63)

Стоимость: вход бесплатный

5.Открытый урок аргентинского танго. Тюменцев ждут уроки по трем направлениям. Fitness dance – синтез танцевальной пластики и занятий в тренажёрном зале. Аргентинское танго – всем известный парный танец двух влюблённых. Женские техники – сольное танго для танцующих девушек.

Фото pixabay.com

Когда: 30 марта 16:00-18:45

Где: Клуб аргентинского танго «Байрес» (Дом печати, ул.Осипенко, 81)

Стоимость: бесплатно, вход свободный

6. Кинопоказ «Смерть ей к лицу». Тюменцев ждет увлекательная и в то же время фееричная чёрная комедия от Роберта Земекиса. История про двух обеспеченных женщин, которые используют некое средство для вечной молодости и жизни. Но бессмертие оказалось, не спасает их от получения травм и быстрого их заживления. Эта картина получила «Оскар» за превосходные визуальные эффекты. Фильм будут показывать с русскими субтитрами на английском языке.

Фото vk.com/fabric_movie

Когда: 31 марта

Где: FABRIC BAR (Молодёжная 74/4, этаж 2)

Стоимость: депозит на 300 рублей (делаете заказ на эту сумму в кафе)