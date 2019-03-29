Сибирская язва не угрожает Тобольску: в мэрии объяснили появление людей в химзащите у старого скотомогильника

В Тобольске вновь заговорили о сибирской язве. Поводом к этому стало появление на берегу Иртыша в районе биофабрики специалистов в защитных костюмах. Жителей также насторожило и то, что вход на территорию перекрыли бетонными блоками.

ВЕРСИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Фотографии с места работы людей в белых герметичных костюмах появились в популярной группе «Типичный Тобольск» во Вконтакте, накануне, 28 марта, поздно вечером. На данный момент пост собрал уже 14 тысяч просмотров, более 100 комментариев и лайков. Горожане сразу же вспомнили о находящихся там скотомогильниках и захоронениях сибирской язвы.

- Сибирская язва сыпется походу, - написал один из пользователей сети. Его мнение разделил еще один тоболяк, добавив, что, возможно, Иртыш вновь подмывает опасный берег, где были захоронения биологических отходов. Есть и те, кто предположил, что это плановая проверка скотомогильников.

ОФИЦИАЛЬНО

В мэрии Тобольска пояснили, с чем связаны проводимые работы. Так, по словам пресс-секретаря главы города Анастасии Гулиной, осенью в указанном районе проводились работы по берегоукреплению. Теперь же, когда сошел основной снежный покров, проводится обследование и профилактические работы, что является частью запланированных мероприятий.

- Специалисты берут пробы и оценивают состояние почвы, чтобы убедиться в качестве проведенных работ. Что касается скотомогильника, он содержится в соответствии со всеми установленными по данным объектам законодательством нормами, - заверила пресс-секретарь.

В мэрии также добавили, что заграждения на границах скотомогильника установлены поскольку объект является зоной повышенной опасности. Он находится под постоянным контролем и вниманием местных властей.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Вместе с тем, разговоры о том, что биологические захоронения на берегу Иртыша в районе биофабрики представляют угрозу городу, периодически возникают среди жителей и в местных СМИ. Так, в начале 2000-х годов начальник управления ГО и ЧС Тобольска Виктор Симоненко утверждал, что через три-четыре года сибирская язва может пойти в Иртыш, а затем в Обь.

Он призывал депутатов городской думы как можно быстрее решить вопрос финансирования работ по берегоукреплению реки. Тогда же, в 2002 году на эти цели планировалось выделить 74 миллиона рублей. Отмечалось, что для завершения первого этапа требуется более 100 миллионов рублей. Общая сумма намеченных мероприятия оценивалась в 25 млрд рублей.

Спустя два года, в 2004 году главный государственный санитарный врач по Тюменской области Юрий Устюжанин заявил, что Тобольский скотомогильник, где несколько десятилетий назад были захоронены останки животных, инфицированных сибирской язвой, никакой опасности не представляет.

Такие выводы он сделал на основании заключения эпидемиологов. Специалистами был снял верхний слой земли на территории скотомогильника и проведено около 200 исследований почвы. Экспертиза показала, что штаммов сибирской язвы в пробах не обнаружено. Работы же по укреплению берега Иртыша в том месте были продолжены.

СПРАВКА КП

ОТ ВИНОХРАНИЛИЩА ДО БИОФАБРИКИ

Примечательно, что здания на территории биофабрики были возведены по указу императора Александра II. Согласно распоряжению, за каменным поясом должны были появиться промышленные здания для изготовления и хранения вина из дикоросов, которыми славился край.

В 1880-е годы в регионе прошел небывалый по масштабам падеж домашнего скота и диких зверей. Затем эпидемия перекинулась на людей. Под Тобольском на тот период насчитывалось свыше 1000 захоронений падшего скота. В столицу Сибири по указу царя были отправлены несколько ученых-микробиологов.

Специалисты открыли неведомую бактерию, выявив три ее формы - микроб, палочку и капсулу. По аналогии с местностью заболевание окрестили «сибирская язва». В Тобольске создали научно-исследовательская лабораторию, затем институт, где в 1921 году и начала работу биофабрика.