Самые счастливые люди живут в Тюмени

20 марта весь мир праздновал день счастья. Тюменцы знают, что такое счастье, ведь их город входит в строку самых счастливых городов России.

Впервые международный день счастья отметили в 2012 году, организаторами выступила ООН, с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Тюмень заняла второе место в индексе счастья российских городов. Рейтинг был составлен на основе опроса 26 тысяч человек в 100 крупнейших городах России. Рейтинг составлен на основе опроса россиян. Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов: довольны ли граждане материальным положением, экологией города, чувствуют ли они себя в безопасности и т.д. Результаты соцопроса показали, что самым важным, но не решающим фактором, влияющим на счастье, является уровень материального благосостояния. Следом в приоритетах россиян идут экология и безопасность.

На кануне праздника в Тюмени подвели итоги проекта «Мой месяц счастья», по условиям которого участники ежедневно делились фотографиями своего счастья в специальных альбомах на портале «Детки!».

- Стартом для проекта стал февраль, ведь по всем показателям и опросом для россиян он считается самым трудным месяцем в году. Но для того, чтобы горожане заметили, что счастье окружает их повсеместно, мы придумали и реализовали проект «Мой месяц счастья». От просмотра фотоальбомов участников поднимается настроение, - рассказала организатор конкурса, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья», Елена Кашкарова.