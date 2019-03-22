2019-03-22T09:58:07+03:00
Звезды

Куда сходить в Тюмени на выходных 23 и 24 марта 2019

«Комсомольская правда – Тюмень» публикует подробную афишу
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Куда сходить в Тюмени на выходных 23 и 24 марта 2019Куда сходить в Тюмени на выходных 23 и 24 марта 2019Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Впереди – предпоследние мартовские выходные! Можно выспаться, заняться домашними делами и сходить куда-нибудь всей семьёй. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные на любой вкус и цвет!

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

- В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 18 часов состоится концерт студентки ТюмГУ, выпускницы музыкальной школы по классу академического вокала Дарьи Курденко. Певица исполнит композиции в стиле советской песни и русского романса («Гори, гори, моя звезда», «Нежность», «Белой акации гроздья душистые» и др.) Вход: свободный.

- В кинотеатре «АтмосСинема» (ТРЦ «ТюменьСитиМолл», 3 этаж) с 22 по 24 марта проходит Лондонский международный анимационный фестиваль «LIAF-2019». В программе – девять анимационных фильмов из из Великобритании, Швейцарии, Польши и Франции. Для российских показов фильмы фестиваля отобраны из международного и британского конкурсов. Картины на любой вкус и цвет: на разную тематику и в разных (кукольная, пластилиновая анимация, видеомонтаж и коллаж, CGI и цифровая анимация). Стоимость: 210-310 рублей.

- В Тюменской филармонии в 19 часов пройдёт концерт Тюменского филармонического оркестра с дирижёром Димитрисом Ботинисо, при участии пианиста Арсения Тарасевича-Николаева. В программе – «Концерт №1 для фортепиано с оркестром» Чайковского и «Симфония №2» Сибелиуса. Маэстро Димитрис Ботинс обучался на мастер-курсах Юрия Симонова в Венгрии, обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Стоимость билетов: от 600 до 1000 рублей.

Концерт ТФО. Фото: VisitTyumen

Концерт ТФО. Фото: VisitTyumen

- В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) в 20 часов пройдёт кинопоказ картины Джоэла Эджертона «Стёртая личность» (2 номинации на «Золотой глобус»). Организаторы сообщают, что картина сложна для восприятия, неоднозначна и противоречива – впрочем, как и сама жизнь. Кроме социального посыла фильм изобилует талантливыми актёрами, такими, как Ксавье Долан. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Депозит на фильм: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

СУББОТА, 23 МАРТА

- В Тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 14 часов состоится мастер-класс по стеклу «Фьюзинговое украшение». На примере изготовления брошки мастер из компании «Стекло-лэнд» покажет некоторые секреты мастерства – например, резку стекла до формирования из стекла задуманного украшения. После того, как материал пройдёт тепловую обработку, изделие удивит зрителей яркими переливами красок. Стоимость: 650 рублей, возрастная категория 5+. Запись по телефону: 46-84-09.

Фьюзинговое украшение. Фото: VisitTyumen

Фьюзинговое украшение. Фото: VisitTyumen

- В Доме печати (ул. Осипенко, 81) с 14.30 пройдёт арт-тусовка «Imperfect Art». Организаторы разделили выставку, сделанную от чистого сердца, на две зоны – ламповую и тусовочную. Кроме того, создали особые билеты, чтобы каждый смог посетить то, что хочет. Стоимость: от 100 рублей, билеты можно приобрести на входе.

- В ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55) в 11 и 13 часов состоится шоу-спектакль для всей семьи «Чудо-океан». Это настоящее интерактивное представление, в котором переплетается мир детских фантазий и мир науки. Все зрители и актёры отправляются в Большую Подводную Экспедицию. Вместе с исследованием океана ребята и их родители разгадают тайны загадочных островов и спасут океан от экологической катастрофы. Стоимость: 300-800 рублей, детям до 5-ти лет БЕСПЛАТНО в сопровождении родителей. Сопровождающему билет обязателен.

- В Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) с 12 до 15 часов состоится благотворительный Котодень для детей и взрослых при поддержке приюта «Мурка и Васька» имени Ирины Карповой. Всех гостей ждёт встреча с зооволонтерами приюта для бездомных животных «Мурка и Васька», кошками-подопечными, мастер-классы и многое другое. Вход: свободный.

- В Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) состоится День открытых дверей. В этот день кандидаты в кадеты (четвероклассники) и их родители, а также все желающие познакомятся с инфраструктурой довузовского образовательного учреждения Министерства обороны РФ, распорядком дня кадет и их жизнедеятельностью в училище. В Универсальном зале пройдёт концерт, в рамках которого кадеты продемонстрируют свои творческие способности и спортивные навыки. В учебном корпусе будут организованы выставки работ, сделанных руками воспитанников. Вход: свободный.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

- В бизнес-центре «Парус» (ул. 30 лет Победы, 38) в 12 часов состоится городской dress-crossing. Это такое мероприятие, которое объединяет весёлые девичник и благотворительное мероприятие. Девчонки избавляются от ненужных нарядов, участвуют в мастер-классах, получают подарки и пополняют гардероб. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться и принести с собой ненужные вещи. Они не должны быть грязными, поношенными и старомодными. Участие: бесплатное.

- В Тюменском драматическом театре в 18 часов состоится показ спектакля «Три товарища», по роману Ремарка. Действие постановки происходит в Германии, на рубеже 20-30-х годов XX века. Трое друзей – Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат – учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия. По словам создателей, герои спектакля несмотря ни на что сохраняют в себе обаяние молодости, желание смеяться, любить, дружить, веселиться здесь и сейчас, невзирая на страшные последствия. Стоимость: 160-800 рублей.

Три товарища. Фото: VisitTyumen

Три товарища. Фото: VisitTyumen

- В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) в 19 часов состоится концерт челябинского джазового гитариста Валерия Сундарева и Jazz Street Trio. Валерий – музыкант является лауреатом и дипломантом различных джазовых фестивалей и конкурсов («Норд СИ», «Джаз-фестиваль Брэкон» и др.) и музыкальным руководителем «Уральского Диксиленда Игоря Бурко». Стоимость: 300 рублей по предпродаже, 400 рублей – в день концерта.

- На ул. Профсоюзая, 88 (вход с торца со стороны ул. Республики) с 10 до 20 часов состоится фестиваль народной культуры «Славянский базар». В программе: выставка-ярмарка (вход бесплатный!), мастер-классы по русской/славянской культуре, игры-хороводы для больших и маленьких, детская площадка, творческие выступления, праздник весеннего равноденствия. Стоимость участия в мероприятиях: 400 рублей.

- В Историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) в 16 и 17 часов пройдут показы спектаклей «Краденое Солнце» и «Золушка» - знакомые с детства сказки. С помощью света и тени ребятам и их родителям расскажут о том, что происходит на Земле и как позаботиться о нашей планете. Стоимость: 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мэрию Тобольска оштрафовали за пренебрежение безопасностью школьников
Взаимодействие между регионом и компанией «СИБУР» влияет на экономику Тюменской области
Оборудование и материалы тюменских производителей пользуются спросом на Дальнем Востоке
Тюменским вторсырьем заинтересовалась компания из Свердловской области
Тюменцы смогут купить рыбу, мясо, яйцо и молочную продукцию на продовольственной ярмарке
Тюменские студенты давали взятки преподавателю за хорошие оценки на «госах»
Почти полмиллиона рублей заплатит тюменская энергокомпания за завышение тарифов
На время паводка проезд большегрузов по тюменским дорогам ограничат
В Тюменской области поддержку получают 100 аграрных проектов
Два светофора в районе Ткацкого проезда Тюмени погаснут на несколько часов
Тюменские подростки узнали секрет успеха чемпионов мира
Погода в Тюмени 22 марта: будет тепло, но пасмурно
Тюменцы направили на первый конкурс Фонда президентских грантов 163 проектов
В Тюменском технопарке открылось пространство «Точка кипения»
Проект «Кадры будущего для регионов» в Тюменской области будет продолжен
Росгвардейцы Тюменской области получили ключи от новых квартир
Участники Всероссийских зимних сельских спортивных игр узнают о туристическом потенциале Тюменской области
В тюменских магазинах появилось шоколадное молоко и кефир, обогащённый йодом и селеном
Ишимский телеканал планирует перейти на цифровое вещание
Компания «СИБУР» станет ядром Тобольского нефтехимического кластера
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
В Тобольске на три месяца закрыли кафе за дым от мангала
Стало известно, когда в Тюмени появится центр спортивной гимнастики
Тюменский кефир, обогащенный йодом, появился на прилавках магазинов
Тюменец складировал на балконе наркотики и упаковки под них
В Тюмени ищут подрядчика для строительства Центра спортивной гимнастики
В правительстве Тюменской области новое кадровое назначение