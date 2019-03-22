Куда сходить в Тюмени на выходных 23 и 24 марта 2019

Впереди – предпоследние мартовские выходные! Можно выспаться, заняться домашними делами и сходить куда-нибудь всей семьёй. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные на любой вкус и цвет!

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

- В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 18 часов состоится концерт студентки ТюмГУ, выпускницы музыкальной школы по классу академического вокала Дарьи Курденко. Певица исполнит композиции в стиле советской песни и русского романса («Гори, гори, моя звезда», «Нежность», «Белой акации гроздья душистые» и др.) Вход: свободный.

- В кинотеатре «АтмосСинема» (ТРЦ «ТюменьСитиМолл», 3 этаж) с 22 по 24 марта проходит Лондонский международный анимационный фестиваль «LIAF-2019». В программе – девять анимационных фильмов из из Великобритании, Швейцарии, Польши и Франции. Для российских показов фильмы фестиваля отобраны из международного и британского конкурсов. Картины на любой вкус и цвет: на разную тематику и в разных (кукольная, пластилиновая анимация, видеомонтаж и коллаж, CGI и цифровая анимация). Стоимость: 210-310 рублей.

- В Тюменской филармонии в 19 часов пройдёт концерт Тюменского филармонического оркестра с дирижёром Димитрисом Ботинисо, при участии пианиста Арсения Тарасевича-Николаева. В программе – «Концерт №1 для фортепиано с оркестром» Чайковского и «Симфония №2» Сибелиуса. Маэстро Димитрис Ботинс обучался на мастер-курсах Юрия Симонова в Венгрии, обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Стоимость билетов: от 600 до 1000 рублей.

Концерт ТФО. Фото: VisitTyumen

- В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) в 20 часов пройдёт кинопоказ картины Джоэла Эджертона «Стёртая личность» (2 номинации на «Золотой глобус»). Организаторы сообщают, что картина сложна для восприятия, неоднозначна и противоречива – впрочем, как и сама жизнь. Кроме социального посыла фильм изобилует талантливыми актёрами, такими, как Ксавье Долан. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Депозит на фильм: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

СУББОТА, 23 МАРТА

- В Тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 14 часов состоится мастер-класс по стеклу «Фьюзинговое украшение». На примере изготовления брошки мастер из компании «Стекло-лэнд» покажет некоторые секреты мастерства – например, резку стекла до формирования из стекла задуманного украшения. После того, как материал пройдёт тепловую обработку, изделие удивит зрителей яркими переливами красок. Стоимость: 650 рублей, возрастная категория 5+. Запись по телефону: 46-84-09.

Фьюзинговое украшение. Фото: VisitTyumen

- В Доме печати (ул. Осипенко, 81) с 14.30 пройдёт арт-тусовка «Imperfect Art». Организаторы разделили выставку, сделанную от чистого сердца, на две зоны – ламповую и тусовочную. Кроме того, создали особые билеты, чтобы каждый смог посетить то, что хочет. Стоимость: от 100 рублей, билеты можно приобрести на входе.

- В ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55) в 11 и 13 часов состоится шоу-спектакль для всей семьи «Чудо-океан». Это настоящее интерактивное представление, в котором переплетается мир детских фантазий и мир науки. Все зрители и актёры отправляются в Большую Подводную Экспедицию. Вместе с исследованием океана ребята и их родители разгадают тайны загадочных островов и спасут океан от экологической катастрофы. Стоимость: 300-800 рублей, детям до 5-ти лет БЕСПЛАТНО в сопровождении родителей. Сопровождающему билет обязателен.

- В Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) с 12 до 15 часов состоится благотворительный Котодень для детей и взрослых при поддержке приюта «Мурка и Васька» имени Ирины Карповой. Всех гостей ждёт встреча с зооволонтерами приюта для бездомных животных «Мурка и Васька», кошками-подопечными, мастер-классы и многое другое. Вход: свободный.

- В Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) состоится День открытых дверей. В этот день кандидаты в кадеты (четвероклассники) и их родители, а также все желающие познакомятся с инфраструктурой довузовского образовательного учреждения Министерства обороны РФ, распорядком дня кадет и их жизнедеятельностью в училище. В Универсальном зале пройдёт концерт, в рамках которого кадеты продемонстрируют свои творческие способности и спортивные навыки. В учебном корпусе будут организованы выставки работ, сделанных руками воспитанников. Вход: свободный.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

- В бизнес-центре «Парус» (ул. 30 лет Победы, 38) в 12 часов состоится городской dress-crossing. Это такое мероприятие, которое объединяет весёлые девичник и благотворительное мероприятие. Девчонки избавляются от ненужных нарядов, участвуют в мастер-классах, получают подарки и пополняют гардероб. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться и принести с собой ненужные вещи. Они не должны быть грязными, поношенными и старомодными. Участие: бесплатное.

- В Тюменском драматическом театре в 18 часов состоится показ спектакля «Три товарища», по роману Ремарка. Действие постановки происходит в Германии, на рубеже 20-30-х годов XX века. Трое друзей – Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат – учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия. По словам создателей, герои спектакля несмотря ни на что сохраняют в себе обаяние молодости, желание смеяться, любить, дружить, веселиться здесь и сейчас, невзирая на страшные последствия. Стоимость: 160-800 рублей.

Три товарища. Фото: VisitTyumen

- В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) в 19 часов состоится концерт челябинского джазового гитариста Валерия Сундарева и Jazz Street Trio. Валерий – музыкант является лауреатом и дипломантом различных джазовых фестивалей и конкурсов («Норд СИ», «Джаз-фестиваль Брэкон» и др.) и музыкальным руководителем «Уральского Диксиленда Игоря Бурко». Стоимость: 300 рублей по предпродаже, 400 рублей – в день концерта.

- На ул. Профсоюзая, 88 (вход с торца со стороны ул. Республики) с 10 до 20 часов состоится фестиваль народной культуры «Славянский базар». В программе: выставка-ярмарка (вход бесплатный!), мастер-классы по русской/славянской культуре, игры-хороводы для больших и маленьких, детская площадка, творческие выступления, праздник весеннего равноденствия. Стоимость участия в мероприятиях: 400 рублей.

- В Историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) в 16 и 17 часов пройдут показы спектаклей «Краденое Солнце» и «Золушка» - знакомые с детства сказки. С помощью света и тени ребятам и их родителям расскажут о том, что происходит на Земле и как позаботиться о нашей планете. Стоимость: 300 рублей.