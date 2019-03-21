Тюменец пошел на двойное убийство из-за долга в 900 тысяч рублей

Тюменские следователи задержали подозреваемого в убийстве своего приятеля и в покушении на его спутницу. Им оказался житель Тюмени 1954 года рождения. Мужчина решил "убрать" знакомых и таким образом закрыть свой денежный долг…

ЧУТЬ МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА НА КОНУ

Напомним, криминальная драма разыгралась 19 марта в лесу, расположенном в Тюменском районе недалеко от деревни Пышма. Злоумышленник, задолжавший своему знакомому 900 тысяч рублей, решил закрыть вопрос возвращения крупной суммы денег двойным убийством.

Он предложил приятелю и его спутнице вместе провести время на территории базы отдыха, расположенной недалеко от деревни Пышма. Все трое отправились за город на автомобиле подозреваемого. Однако до места они так и не доехали.

На лесной дороге злоумышленник остановился, достал ружье и произвел в своих пассажиров не менее 5 выстрелов, после чего нанес им несколько ударов ножом.

ЧУДОМ ОСТАЛАСЬ ЖИВА

Убедившись, что потерпевшие не подают признаков жизни, подозреваемый скрылся с места преступления. Однако женщина, несмотря на полученные огнестрельные и ножевые ранения, чудом осталась жива.

Она сумела дозвониться родным, которые сообщили о происшествии в полицию. Стражи правопорядка передали ориентировки всем постам о задержании предполагаемого преступника.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, женщина переведена в профильное отделение. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

ЧЕЛОВЕК С РАНОЙ НА ЛИЦЕ

Оперативно задержать подозреваемого помогли сотрудники полка ДПС ГИБДД. Автоинспекторам, несущим службу в ту злополучную ночь, поступила ориентировка о задержании белого автомобиля. Сообщалось, что на машине может передвигаться человек, застреливший мужчину и женщину в лесу.

Наряд ДПС оперативно выдвинулся на Старотобольский тракт, приняв решение останавливать все белые автомобили, движущиеся им навстречу, пояснили в Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителем второй по счету машины оказался человек с раной на лице. Это вызвало подозрения. В багажнике его автомобиля автоинспекторы нашли оружие и испачканную кровью одежду.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Сотрудники ведомства проводят все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.