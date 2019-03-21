Челнок, табакерка, пояс и кейс: в Тюменскую область съехались лучшие люди труда

На территории Тюменской области состоялся финальный этап конкурса «Славим человека труда» по Уральскому федеральному округу в двух отраслях - инженерной и художественно-промысловой. В столицу региона съехались лучшие в своих субъектах инженеры-теплотехники и мастера по художественной обработке кости, рога, дерева и по ручному ковроткачеству. Именно среди них жюри предстояло определить лучших. Соревнования проходили одновременно на двух площадках – одна в музее им. Словцова по улице Советской, 63, вторая - в Тюменском индустриальном университете по улице Луначарского, 2.

Лучшими инженерами-теплотехниками стали те, у кого проект отличался новизной решения, экономической эффективностью и возможностью практического примененияФото: Лидия Шумкова

ТЕПЛЫЙ КОНКУРС

Инженеры-теплотехники соревновались в Тюменском индустриальном университете. Схемы, вычисления, эффективность, затраты… По заданию им предстояло решить нестандартный кейс и предложить уникальный технологический путь по созданию системы теплоснабжения. Всех нюансов соревнования непрофессионал, конечно, не поймет и не передаст. Но участники там молодцы - как опытные, так и студенты. С докладами перед жюри выступили 14 человек, и конкуренция между ними была серьезной. Тюменскую область представляла группа работников из Уренгойское УМН АО «Транснефть-Сибирь», ПАО «СУЭНКО» и НИПИГАЗ, а также студенты Тюменского индустриального университета.

Среди студентов также назвали лучших инженеров-теплотехниковФото: Лидия Шумкова

Несмотря на сложность выбора, победителей жюри все же определило. Оценивались новизна решения, экономическая эффективность и возможность практического применения. Все-таки в инженерном деле нельзя фантазировать. В номинации «Лучший инженер-теплотехник» первое место среди рабочих занял тюменец Евгений Чистяков, второе - югорчанка Анна Файзулина и третье - тюменец Кирилл Кузьменко. В отдельной номинации для студентов первым стал тюменец Виталий Федоров, вторым – свердловчанин Рустам Шалмухамбетов, третьим – еще один представитель свердловской команды Данил Даминов.

Вручая награды этим победителям во время торжественного закрытия конкурса, главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко отметил, что конкурс «Славим человека труда» проводится прежде всего для популяризации инженерных и рабочих профессий, связанных с производством, в том числе и среди молодежи.

главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко отметил, что конкурс «Славим человека труда» проводится для популяризации рабочих профессийФото: Лидия Шумкова

- Перечень номинаций постоянно изменяется, чтобы охватить как можно более широкий спектр таких профессий. Например, номинация «Лучший инженер-теплотехник» мы проводим впервые. Несколько лет назад для привлечения молодежи были задуманы номинации среди студентов средних профессиональных учреждений. Мы видим, что это дает свой положительный эффект – растет интерес молодежи к рабочим специальностям. Сегодняшние жаркие баталии на площадке конкурса, совместная работа и молодежи, и опытных специалистов дает основания полагать, что профессия жива и востребована, - сказал он.

В Тюмени соревновались мастера по художественной обработке кости, рога, дерева и по ручному ковроткачествуФото: Лидия Шумкова

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Безусловно, для зрителя более зрелищной стала другая площадка конкурса «Славим человека труда» - та, где соревновались мастера художественных промыслов. В течение четырех часов 39 участников рубили, пилили, строгали, вырезали или плели, создавая каждый свое изделие. Так что эта номинация еще и самая интригующая – какая же красота в итоге должна получиться у мастера? А красота, действительно, исключительная, ведь каждый ремесленник творит в собственной уникальной технике. Кому-то она перешла от прабабушек и прадедов, другие научились ей у учителя, третьи – самородки, которые сами освоили ее по записям, описаниям или вовсе по наитию. Так или иначе процесс создания любого изделия был прекрасен.

Второе место у Елены Кузнецовой из ТобольскаФото: Лидия Шумкова

Участники в номинации «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога» должны были сделать табакерку, в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева» - ткацкий челнок, а в номинации «Лучший мастер по ручному ковроткачеству» - пояс. А уж какой узор будет на изделии, какой техникой воспользуется мастер – это сугубо его личное дело. Тюменскую область представляли три мастера по кости из Тобольска, три мастера по дереву из Тобольска и Нижней Тавды и трое мастеров по ткачеству из Тюмени.

Награду за первое место в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева» получил представитель Челябинской области Юрий ДеняевФото: Лидия Шумкова

Итак, мастера по дереву с помощью самых разных инструментов создавали челноки. Одни использовали в работе современные электроинструменты, а другие ограничивались лишь топором да стамеской. Например, тобольский мастер Антон Ажермачев использует в работе именно традиционные инструменты. Стамеска, кстати, досталась ему от прадеда, который тоже занимался резьбой по дереву и успел немного научить своего преемника этому делу.

Тобольский мастер Антон Ажермачев использует в работе именно традиционные инструментыФото: Лидия Шумкова

- Своим ремеслом зарабатываю. Делаю на заказ пряничные доски, скалки, деревянные игрушки. Кому-то это сувениры, а кому - полезные вещи. Жена росписью занимается, иногда работаем с ней в тандеме, я делаю, а она украшает, - отметил Антон.

Тюменка Наталия Лядина плела пояс по болгарским мотивамФото: Лидия Шумкова

А вот Наталия Лядина, мастер по ручному ткачеству, умеет ткать по-разному, но на конкурс она выбрала пояс по мотивам болгарского плетения.

- Можно было бы, конечно, выбрать и поинтереснее узор, и посложнее, но времени может не хватить, ведь нужно сплести пояс не менее трех сантиметров в ширину и не менее полутора метров в длину, - прокомментировала девушка.

Владимир Сысоев: "Для Тюменской области большая честь принимать настоящих профессионалов из регионов Уральского федерального округа"Фото: Лидия Шумкова

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, выступая на закрытии финала конкурса, подчеркнул, что традиции необходимо сохранять.

- Мы сегодня видели, и мудрых, опытных людей, и молодежь, которая будет дальше сохранять эти традиции и нести их дальше следующим поколениям. Для Тюменской области большая честь принимать настоящих профессионалов из регионов Уральского федерального округа. Мы убеждены, что всех вас объединяет любовь к выбранному делу, желание совершенствовать свое мастерство и добиваться успеха, - обратился он к участникам конкурса.

Победительницей, занявшей первое место среди мастеров по ручному ткачеству, стала Ольга Ефимова из Челябинской областиФото: Лидия Шумкова

Победительницей, занявшей первое место среди мастеров по ручному ткачеству, стала Ольга Ефимова из Челябинской области, второе место – у Елены Мещеряковой из Курганской области, третье – у Татьяны Тетюевой из Челябинской области.

Елена Мещерякова из Курганской области стала второй по ручному ткачествуФото: Лидия Шумкова

Награду за первое место в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева» получил представитель Челябинской области Юрий Деняев, за второе место – свердловчанин Андрей Лиходед, за третье – вновь челябинец Сергей Федоров.

Третье место у Татьяны Тетюевой из Челябинской областиФото: Лидия Шумкова

Лучшим в художественной обработке кости, рога стал Семен Севли с Ямала, второе место ушло тоболячке Елене Кузнецовой, а третье – ямальцу Александру Сотруеву.

Лучшим в художественной обработке кости, рога стал Семен Севли с ЯмалаФото: Лидия Шумкова

Стоит отметить, что всего в конкурсе профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим человека труда» Тюменская область принимала участие по 12 номинациям – семи рабочим, двум инженерным и трем по отрасли «Народные художественные промыслы».