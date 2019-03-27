2019-03-27T11:04:39+03:00
Здоровье

Участники номинации «Лучшая аптека для народа»

В номинации участвуют аптечные сети, предлагающие широкий ассортимент лекарственных и медицинских товаров по доступным ценам
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В номинации «Лучшая аптека для народа» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие аптеки и аптечные сети, предлагающие широкий ассортимент лекарственных и медицинских товаров по доступным ценам.

Участники номинации «Лучшая аптека для народа»:

Бережная аптека

Четверть века успешной работы, 10 аптек в разных районах Тюмени, широкий ассортимент товара, прямые контракты с производителями лекарственных средств. Осуществляется строгий контроль условий транспортировки и хранения препаратов. Все сотрудники – квалифицированные специалисты, получившие профильное образование. В аптеке установлены доступные цены и проводятся постоянные акции. Заказ товара, его стоимость, инструкция к применению, наличие в аптеках и полезные статьи на сайте b-apteka.ru.

Аптека «Фармаимпекс»

Более 8 000 товаров в ассортименте, опыт работы с фармацевтикой 25 лет. В Тюмени три аптеки в наиболее проходимых районах. Время их работы продлено для удобства покупателей – с 8:00 до 22:00. Лозунг сети аптек «Фармаимпекс» - действительно низкие цены. Все сотрудники– это специалисты с профессиональным образованием, которые постоянно проходят обучение, повышая свое мастерство.

Служба бронирования лекарств и других товаров по тел. 8-800-700-91-19 (звонок бесплатный). Найти адреса аптека можно на сайте фармаимпекс.рус.

Аптека Экона

Широчайший ассортимент товара и доступные цены за счет прямых поставок от производителя в крупных объемах. В Тюмени 13 аптек Экона в местах с высокой проходимостью, а также в непосредственной близости к лечебным учреждениям. Покупателей привлекают оптимальными ценами и различными акциями. Возможен заказ и бронирование товаров на сайте b-apteka.ru.

Компания на рынке фармацевтики уже 25 лет, имеет три современных оборудованных логистических центра, соблюдает строгий контроль условий транспортировки и хранения препаратов. Все сотрудники – квалифицированные специалисты с профобразованием.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Чтобы отдать свой голос за лучшую аптеку, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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