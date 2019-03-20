2019-03-20T20:25:51+03:00
Спорт

В Тюмени дан старт Всероссийским зимним сельским спортивным играм

В соревнованиях примут участие более тысячи участников из 57-и регионов страны [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: ЦСП72Фото: ЦСП72
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Грандиозное открытие Всероссийских зимних сельских спортивных игр только что завершилось на площадке Легкоатлетического манежа. Более тысячи участников (64 команды) из 57-и регионов России собрались в одном месте, чтобы показать сплочённость своих региональных команд, силу духа и настоящее спортивное упорство. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова и председатель ДСО «Урожай России» Владимир Смирнов.

- Всероссийские зимние сельские спортивные игры каждый год становятся не только площадкой для увлекательных и ярких спортивных соревнований, но и местом добрых встреч и душевного общения. Они всегда мотивируют жителей наших сельских территорий к здоровому образу жизни и спорту, - отметил губернатор Александр Моор, приветствуя участников Игр. – Но самое главное: видя перед глазами пример взрослых, в спорт приходят дети.

Александр Моор, Марина Томилова, Оксана Лут и Владимир Смирнов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор, Марина Томилова, Оксана Лут и Владимир СмирновФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава региона подчеркнул, что для Тюменской области одним из приоритетов является развитие инфраструктуры, чтобы каждый житель региона, вне зависимости от возраста, имел возможность заниматься физкультурой и спортом.

- Для этого мы ремонтируем и строим новые спортивные комплексы и спортивные площадки. Принимать Всероссийские зимние сельские спортивные игры на спортивных аренах международного уровня для нас – особая гордость. Мы уже принимали чемпионаты Европы и мира, на которых выступали самые именитые атлеты. Я уверен, что впереди нас ждут яркие дни спортивного праздника. Желаю вам и вашим семьям добра, счастья, новых впечатлений и побед!

По мнению заместителя министра спорта РФ Марины Томиловой, Тюменская область – один из самых спортивных регионов России, а Всероссийские зимние и летние сельские игры – важный инструмент для развития физкультуры и спорта на селе.

- Для того, чтобы попасть на финальные соревнования федерального уровня, спортсмены должны показать высокий результат на муниципальных и региональных этапах, - отметила замминистра спорта. – Огромное спасибо Тюменской области за гостеприимство, желаю процветания тюменскому спорту, - поблагодарила Марина Томилова.

Торжественное открытие Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Торжественное открытиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Уже завтра в рамках Финальных соревнования IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр состоится Троеборье дояров (разборка и сборка доильного аппарата) и Троеборье механизаторов (вождение трактора).

Первым предстоит за шесть минут правильно и качественно собрать и разобрать специальный доильный аппарат, а потом сымитировать дойку на макетах коров. Вторым – показать фигурное вождение трактора на площади по заданной трассе на время и пройти настоящий лабиринт, где они должны показать высокий класс при выезде из гаража, проезде змейкой, развороте, постановке трактора в гараж задним ходом, перемещении груза.

Гостей встречали хлебом-солью Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Гостей встречали хлебом-сольюФото: Алексей КОСЕНЧУК

Помимо вышеназванных видов спорта, в программу игр вошли: лыжные гонки, городошный спорт, гиревой спорт, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. Тюменскую область представят 27 спортсменов из шести муниципалитетов юга Тюменской области, а пройдут соревнования в «Жемчужине Сибири», Легкоатлетическом манеже и Центре олимпийских видов спорта «Тюмень – дзюдо».

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры..Торжественная церемония открытия IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в легкоатлетическом манеже г. Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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